Supermicro Intelligent Retail Edge: комплексное решение для прикладных сценариев с интенсивной IoT-нагрузкой

«Решение Intelligent Retail Edge предоставляет ритейлерам весь необходимый инструментарий для эффективного внедрения инновационных технологий и сервисов, - отметил старший вице-президент и директор по вопросам планирования производства Supermicro Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha). - Платформа на базе гибкой архитектуры Building Block Solutions® от Supermicro и передового программного обеспечения от наших партнеров способна решать многочисленные проблемы и вопросы, стоящие перед сегодняшней индустрией розничной торговли».

Продукт Supermicro Intelligent Retail Edge представлен в трех различных кластерных конфигурациях с использованием проведенной платформы SuperServer, оптимизированной под нужды магазинов разных размеров и требования конкретных рабочих нагрузок.

Начальная кластерная платформа на базе E100 - это небольшой, но очень функциональный безвентиляторный шлюзовый сервер IoT/Edge для небольших магазинов с ограничениями по свободному пространству и мощности (например, минимаркетов «у дома» и ресторанов), нуждающихся в базовом наборе рабочих операций - например, поддержке POS-терминалов, системы видеонаблюдения и управлении инвентарными запасами.

Платформа Supermicro Integrated Retail Edge, разработанная в сотрудничестве с NodeWeaver и NetFoundry, поддерживает как небольшие, так и крупные кластеры, ориентированные на нужды прикладных сценариев розничной торговли.

«Ритейл-технологии находятся на пороге новой эры, обещающей совершить настоящий переворот в сфере обслуживания клиентов с повышением эффективности и сокращением расходов, - прокомментировал генеральный директор и соучредитель компании-провайдера универсального ПО для граничных приложений Node Weaver Карло Даффара (Carlo Daffara). - Распределенные вычисления приобретают все большее значение для операций розничной торговли. Поэтому подобные платформы следует внедрять в массовом порядке. Решение Supermicro Retail Edge обеспечивает фундамент для создания распределенной вычислительной инфраструктуры, и компания NodeWeaver рада быть частью этого начинания».

Надежное и защищенное сетевое взаимодействие может оказаться сложной задачей в распределенной граничной среде, а безопасность клиентских данных и информации POS-терминалов критически важна для любых розничных предприятий. Платформа Supermicro Retail Edge предоставляет простые и удобные опции сетевого взаимодействия в формате Network-as-a-Service (NaaS) на базе решений от NetFoundry, обеспечивая исключительную производительность, бескомпромиссную безопасность и гибкость.

«Ритейлеры по всему миру внедряют инновации для повышения качества обслуживания клиентов, - отметил учредитель и генеральный директор NetFoundry Галеал Зино (Galeal Zino). - Продукт SuperMicro Retail Edge предоставляет современным розничным предприятиям программно определяемую операционную платформу и обширный Edge-функционал для реализации разнообразных инновационных сценариев. Для безопасного взаимодействия между граничными зонами и облаком, ядром или партнерскими подразделениями без необходимости в дополнительных сетевых серверах ритейлер или поставщик решений использует сервис Zero Trust NaaS от NetFoundry, интегрированный в данное решение благодаря партнерству между нашими компаниями».

Адаптивный гипервизор NodeWeaver обеспечивает безопасное и секционированное выполнение любых приложений без традиционной виртуализационной «надстройки». Результаты начальных тестов показывают, что платформа способна выполнять приложения с производительностью, сравнимой с показателями выделенных серверов без предустановленной ОС, одновременно сохраняя высокую доступность данных и почти облачную гибкость.

Больше информации о новой платформе Supermicro Retail Edge см. здесь .

