Supermicro lança novo portfólio de servidores X13 - melhores, mais rápidos e mais ecológicos - com processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração

Mais de 50 modelos estão disponíveis, com desempenho otimizado para a infraestrutura de Edge a data center de última geração visando a impulsionar soluções de AI, nuvem e 5G/Edge em escala de rack

SAN JOSE, Califórnia, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções completas de TI para nuvem, AI/ML, armazenamento e 5G/Edge, está lançando o mais extenso portfólio de servidores e armazenamento de Nível 1, com mais de 15 famílias de sistemas otimizados para desempenho com foco em cargas de trabalho de IA, HPC, computação em nuvem, mídia, empresarial e 5G/Telco/Edge. Os sistemas – melhores, mais rápidos e mais ecológicos – baseiam-se nos novos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração (anteriormente denominados Sapphire Rapids) e oferecem desempenho otimizado, até 60% melhor, para carga de trabalho, segurança aprimorada (raiz de confiança e atestado de hardware) e capacidade de gerenciamento. São mais rápidos, com IA integrada, armazenamento e aceleração de nuvem, e mais ecológicos, com alta temperatura ambiente e opções de refrigeração líquida que reduzem o impacto ambiental e os custos operacionais.

Amplo e novo portfólio de servidores X13 com processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração

"O extenso portfólio da Supermicro, com mais de 15 famílias de servidores X13, traz desempenho, funcionalidade e designs de custo otimizado para data centers específicos e cargas de trabalho de borda inteligente", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos sistemas, com os novos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, são capazes de oferecer novos e mais altos níveis em desempenho geral e desempenho por watt. Além do processador, todos os principais subsistemas foram drasticamente atualizados, com melhoria de até 2X no desempenho da memória com DDR5, largura de banda de E/S 2X melhor e 80 faixas de E/S de PCIe Gen 5 que oferecerão suporte a placas aceleradoras de maior desempenho, rede de 400 Gbps e melhor capacidade de gerenciamento e segurança. Os recursos de energia e resfriamento também foram expandidos para oferecer suporte a CPUs de 350 W e GPUs de até 700 W, e adicionamos operação em alta temperatura ambiente e suporte a refrigeração líquida para o novo portfólio visando a reduzir o impacto ambiental e melhorar o TCO."

Integrados nos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, os mecanismos aceleradores aumentam a eficiência e reduzem a carga da CPU para muitas cargas de trabalho críticas nos data centers atuais. Isso inclui Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX), para acelerar a inferência de aprendizado profundo e o desempenho de treinamento, Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA), para reduzir a sobrecarga da CPU em armazenamento, rede e tarefas intensivas de processamento de dados, Intel® QuickAssist Technology (QAT), para descarregamento de hardware de criptografia popular e algoritmos de compressão/descompressão de dados, e Intel® AVX para vRAN, para melhorar a capacidade e reduzir o consumo de energia para cargas de trabalho vRAN.

Além disso, os servidores da Supermicro oferecerão suporte à nova série Intel® Data Center GPU Max (anteriormente denominada Ponte Vecchio) em uma ampla variedade de servidores. A Intel Data Center GPU Max Series contém até 128 núcleos Xe-HPC e acelerará uma variedade de cargas de trabalho de IA, HPC e visualização.

"Os novos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração foram projetados para fornecer uma potente infraestrutura de dados – da nuvem para a rede e para a borda inteligente – e ajudar a estabelecer um novo padrão na arquitetura de data center", revelou Lisa Spelman, vice-presidente corporativa e gerente geral da Intel Xeon Products. "Temos colaborado com a Supermicro para integrar os processadores Intel em seus sistemas por quase três décadas e estamos entusiasmados em ver como sua arquitetura inovadora e design de sistema ajudarão a liberar todo o potencial dos processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração para seus clientes."

Melhores

Representando a próxima geração de infraestrutura de data center, os novos sistemas X13 da Supermicro foram desenvolvidos desde o início com a abordagem Building Block Solutions® da Supermicro, oferecendo máximo desempenho e eficiência, além de fornecer um alto grau de flexibilidade para atender às cargas de trabalho e escalas específicas dos clientes. Os sistemas X13 da Supermicro podem ser alimentados por um, dois, quatro ou até oito processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração, cada um com até 60 núcleos e suporte para aceleradores integrados de última geração e GPUs de até 700 W da Intel, NVIDIA e outros fabricantes. Além disso, o suporte para uma variedade de padrões abertos do setor – incluindo Módulos Avançados de E/S (AIOM) compatíveis com OCP 3.0, armazenamento EDSFF e OCP Open Accelerator Module (OAM) e interconexão de GPU SXM – reduz a dependência de tecnologias proprietárias. Isso permite que os clientes padronizem os componentes em todo o data center e incorporem, com modificações mínimas, os sistemas da Supermicro em sua infraestrutura existente. Utilizando o gerenciamento de servidor com base em padrões abertos, os servidores da Supermicro podem ser perfeitamente integrados aos ambientes de TI existentes.

Mais rápidos

Os sistemas X13 da Supermicro são baseados em processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração de alto desempenho e Intel Xeon CPU Max Series de até 350 W, com suporte para High Bandwidth Memory (HBM) em sistemas selecionados que fornecem um aumento de 4X na largura de banda de memória. Os sistemas X13 também oferecerão suporte às tecnologias do setor de última geração, incluindo CXL 1.1, para criar um espaço de memória unificado e coerente entre CPUs e aceleradores, memória DDR5-4800 MT/s com até 1,5X o desempenho e a capacidade de DDR4, PCIe 5.0 para o dobro da largura de banda de E/S da geração anterior, além de 80 pistas por CPU e novas configurações físicas de armazenamento, incluindo EDSFF E1.S e E3.S, que são definidas para fornecer velocidade, capacidade e densidade sem precedentes para aplicações de armazenamento quente e morno. Para redes, o suporte a várias InfiniBand (NDR) de 400 Gbps e Unidades de Processamento de Dados (DPU) permite treinamento distribuído, armazenamento desagregado e colaboração em tempo real com latências extremamente baixas.

Mais ecológicos

Apesar desses aumentos drásticos em capacidade e desempenho, a arquitetura térmica avançada e o fluxo de ar otimizado dos sistemas X13 da Supermicro permitem que eles funcionem em locais de alta temperatura ambiente – de até 40°C (104°F) – com resfriamento a ar livre, reduzindo os custos de infraestrutura relacionados com resfriamento e OPEX. As opções de refrigeração líquida também estão disponíveis para muitos sistemas X13 e podem reduzir o OPEX em até 40% em comparação com o ar condicionado padrão. A arquitetura de economia de recursos da Supermicro para sistemas de múltiplos nós utiliza resfriamento e energia compartilhados para reduzir o consumo de energia e o uso de matérias-primas, reduzindo tanto o TCO quanto o TCE. Além disso, o design interno das fontes de alimentação Titanium Level garante ainda mais eficiência operacional. Como resultado, o PUE de um data center pode ser reduzido, de forma realista, de uma média do setor de 1.60 para a faixa de 1.05.

Portfólio X13 da Supermicro:

SuperBlade® – O SuperBlade X13 de alto desempenho, densidade otimizada e eficiência energética da Supermicro pode reduzir significativamente as despesas iniciais de capital e operacionais para muitas organizações. O SuperBlade utiliza componentes compartilhados e redundantes, incluindo resfriamento, rede, energia e gerenciamento de chassi, para fornecer o desempenho de computação de um rack de servidores inteiro em um espaço físico muito menor. Esses sistemas oferecem suporte a lâminas (blades) habilitadas para GPU e são otimizados para IA, análise de dados, HPC, nuvem e cargas de trabalho empresariais. Uma redução de cabo de até 95% em comparação com os servidores padrão do setor reduz os custos e pode diminuir o uso de energia.

Servidores de GPU com GPUs PCIe – Otimizados para IA, aprendizado profundo, HPC e profissionais gráficos de ponta, fornecem aceleração máxima, flexibilidade, alto desempenho e soluções equilibradas. Os sistemas otimizados para GPU da Supermicro suportam aceleradores avançados e oferecem impressionantes ganhos de desempenho, além de economia de custos. Esses sistemas são projetados para cargas de trabalho de HPC, IA/ML, renderização e VDI.

Servidores de GPU universal – Os sistemas de GPU universal X13 são servidores abertos, modulares e baseados em padrões que fornecem desempenho e capacidade de manutenção superiores, com processadores escaláveis Intel Xeon duplos de 4ª geração e design sem ferramentas hot-swappable. As opções de GPU incluem as mais recentes tecnologias PCIe, OAM e NVIDIA SXM. Esses servidores de GPU são ideais para cargas de trabalho com o desempenho de treinamento de IA mais exigente, HPC e análise de Big Data.

Hyper – A série X13 Hyper traz desempenho de última geração para a gama de servidores montados em rack da Supermicro, desenvolvidos para suportar as cargas de trabalho mais exigentes, juntamente com armazenamento e flexibilidade de E/S que fornecem um ajuste personalizado para uma ampla gama de necessidades de aplicação.

Hyper-E – O X13 Hyper-E leva o desempenho e a flexibilidade da principal série Hyper da Supermicro para o Edge, com configurações físicas de curta profundidade projetadas para implantações de data centers EDGE e telecomunicações. As configurações otimizadas de telecomunicações têm certificação NEBS Nível 3 e apresentam fontes de alimentação CC opcionais em modelos selecionados. Todos os slots de E/S e de expansão têm acesso frontal para facilitar a manutenção em ambientes com espaço limitado, enquanto as inovações de design amigáveis eliminam a necessidade de ferramentas durante a manutenção, simplificando a implementação e a instalação.

BigTwin® – Os sistemas X13 BigTwin fornecem densidade, desempenho e capacidade de manutenção superiores, com processadores escaláveis Intel Xeon duplos de 4ª geração por nó e design sem ferramentas hot-swappable. Esses sistemas são ideais para cargas de trabalho em nuvem, armazenamento e mídia.

GrandTwin™ – O X13 GrandTwin é uma arquitetura totalmente nova desenvolvida para o desempenho de processador único. O design maximiza a computação, a memória e a eficiência para oferecer densidade máxima. Alimentado por um único processador escalável Intel Xeon de 4ª geração, o design modular flexível do GrandTwin pode ser facilmente adaptado para uma ampla gama de aplicações, com a capacidade de adicionar ou remover componentes conforme necessário, reduzindo, assim, os custos. Além disso, o GrandTwin da Supermicro apresenta nós frontais (corredor frio) hot-swappable, que podem ser configurados com E/S frontal ou traseira para facilitar a manutenção. Como resultado, o X13 GrandTwin é ideal para cargas de trabalho como CDN, Multi-Access Edge Computing, Cloud Gaming e High-Availability Cache Clusters.

FatTwin® – Os sistemas X13 FatTwin de alta densidade oferecem uma avançada arquitetura gêmea 4U de múltiplos nós, com 8 ou 4 nós (processador único por nó). O design de serviço acessível pela frente permite manutenção em corredor frio, com sistemas altamente configuráveis otimizados para infraestrutura de data center e opções e densidade de computação e armazenamento. Além disso, o Fat Twin oferece suporte a baias de unidade híbridas NVMe/SAS/SATA hot-swappable totalmente híbridas, com até 6 unidades por nó (8 nós) e até 8 unidades por nó (4 nós). Como resultado, o servidor FatTwin da Supermicro se destaca onde as aplicações EDA são críticas.

SuperEdge – O X13 SuperEdge da Supermicro foi projetado para lidar com os crescentes requisitos de computação e densidade de E/S de aplicações de borda modernas. Com 3 nós de processador único personalizáveis, o SuperEdge oferece desempenho de alta classe em um formato 2U de profundidade curta. Cada nó pode ser trocado a quente e oferece E/S de acesso frontal, tornando o sistema ideal para implantações remotas de IoT, Edge ou Telco. Com opções flexíveis de conectividade Ethernet ou Fibra para o BMC, o Super Edge facilita para os clientes a escolha de conexões de gerenciamento remoto de acordo com seus ambientes de implantação.

Servidores Edge – Otimizados para cargas de trabalho de telecomunicações Edge, os sistemas X13 Edge da Supermicro oferecem potência de processamento de alta densidade em formatos compactos. A energia flexível com configurações AC e DC disponíveis e temperaturas operacionais aprimoradas de até 55°C (131°F) tornam esses sistemas ideais para implementações de computação Edge Multiacesso, Open RAN e Edge a ar livre. O SuperEdge da Supermicro traz computação de alta densidade e flexibilidade para o Edge inteligente, com três nós de processador único hot-swappable e E/S frontal em uma configuração física 2U de curta profundidade.

CloudDC – Máxima flexibilidade em E/S e armazenamento com 2 ou 6 slots PCIe 5.0, com slots AIOM duplos (PCIe 5.0; compatível com OCP 3.0) para máxima taxa de transferência de dados. Os sistemas X13 CloudDC da Supermicro são desenvolvidos para uma manutenção conveniente, com suportes sem ferramentas, bandejas de unidade hot-swap e fontes de alimentação redundantes que garantem implantação rápida e manutenção mais eficiente em data centers.

WIO – Os sistemas WIO de soquete único da Supermicro oferecem uma ampla gama de opções de E/S para fornecer sistemas verdadeiramente otimizados para requisitos específicos. Os usuários podem otimizar as alternativas de armazenamento e rede para acelerar o desempenho, aumentar a eficiência e encontrar o ajuste perfeito para suas aplicações. Os sistemas X13 WIO da Supermicro agora podem acomodar GPUs de largura dupla para cargas de trabalho de IA/ML aceleradas por meio de slots de expansão de carregamento superior recém-projetados.

Armazenamento Petascale – Os sistemas X13 All-Flash NVMe oferecem densidade e desempenho de armazenamento líderes do setor com unidades EDSFF, permitindo capacidade e desempenho sem precedentes em um único chassi 1U. O primeiro de uma próxima linha de sistemas de armazenamento X13, este mais recente servidor E1.S suporta mídia EDSFF de 9,5 mm e 15 mm, agora enviado a partir de todos os fornecedores de flash líderes do setor.

Servidores MP – Os servidores X13 MP oferecem configuração e escalabilidade máximas em um design de 2U ou 6U, incorporando 4 ou 8 CPUs. Os sistemas multiprocessadores X13 trazem novos níveis de desempenho de computação e flexibilidade, com suporte para processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração que oferecem suporte a cargas de trabalho corporativas de missão crítica.

Para saber mais sobre os produtos X13 da Supermicro, acesse www.supermicro.com/x13.

Sobre a Super Micro Computer, Inc:

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções totais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está empenhada em fornecer inovação pioneira para o mercado de infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e 5G/Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI, com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa-mãe, energia e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Green Computing). O portfólio premiado da Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação exatas, selecionando de uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos componentes modulares flexíveis e reutilizáveis que oferecem suporte a um conjunto abrangente de configurações físicas, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, soluções de energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento a ar livre ou refrigeração líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

