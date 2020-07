Supermicro muestra su sistema de almacenamiento de carga superior y última generación

"Anticipándose a la dinámica de mercado cambiante y a su elevado crecimiento en lo que respecta al almacenamiento basado en nube y definido por el software, Supermicro puede ayudar a los centros de datos a modernizar con rapidez su equipamiento para aventajarse de las arquitecturas flexibles, una modularidad de diseño sin herramientas y capacidades de ampliación sencillas", explicó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros nuevos sistemas de almacenamiento de elevada capacidad siguen con el objetivo de Supermicro centrado en el ahorro de recursos y en el despliegue de una capacidad de suministro destacada por vatio para conseguir un menor coste total de propiedad (TCO) y un coste total menor para el medioambiente (TCE)".

Los nuevos sistemas de carga superior y alta capacidad de Supermicro se han optimizado para entornos empresariales, y son compatibles con las arquitecturas de tipo scale-up y scale-out. Estos sistemas 4U disponen de puertos 60x o 90x hot-swap 2.5"/3.5" SAS3/SATA3 con ranuras 2x integradas PCI-E M.2 y ranuras internas delgadas 2x SATA SSD. El sistema de un solo nodo es compatible además con los puertos traseros 2x hot-swap 2.5" para servir de espejo OS y con puertos opcionales 4x NVMe U.2 para conseguir un caché rápido. En su configuración máxima, el sistema es compatible con 1.440 terabytes de almacenamiento de coste optimizado. Los sistemas de nodo único y dual utilizan los procesadores 2nd Generation Intel Xeon Scalable en una configuración de tipo dual-socket con ranuras 16x DIMM por nodo de servidor.

Supermicro Storage Summit

Supermicro lanza esta gama de productos junto a la celebración de la primera Supermicro Storage Summit, en la que se va a mostrar la tecnología de liderazgo y sus soluciones para almacenamiento basado en la nube. La Supermicro Storage Summit se celebrará en Norteamérica/EMEA el 28 de julio de 2020, a las 9:00 a.m. PDT, y el 29 de julio de 2020, a las 9:00 a.m. GMT+8 Asia-Pacífico. Haga click aquí si desea disponer de más información y registrarse.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

