Supermicro обеспечивает масштабируемое развертывание платформы NVIDIA Omniverse Enterprise

«Предлагаемый компанией Supermicro ассортимент серверов и рабочих станций разработан с учетом преимуществ пакета программного обеспечения NVIDIA AI Enterprise и платформы Omniverse Enterprise и позволяет специалистам беспрепятственно и более эффективно выполнять совместную работу», — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарлз Лян (Charles Liang). — Мы с нетерпением ждем будущих продуктов, которые NVIDIA представит на рынке, и стремимся в первую очередь выпускать лучшие и наиболее законченные решения, как и делали это на протяжении последних 28 лет».

Кроме того, компания NVIDIA объявила о создании вычислительной системы NVIDIA OVX, отвечающей требованиям, предъявляемым к крупномасштабным цифровым двойникам. Эталонная архитектура OVX сочетает в себе тщательно подобранные центральные и графические процессоры с оптимизированными возможностями для подключения к сетям и для хранения данных, что позволяет организациям создавать в режиме реального времени интерактивные компьютерные модели физических сред. Эталонная архитектура NVIDIA OVX доступна на серверах Supermicro SYS-420GP-TNR с графическими процессорами NVIDIA A40.

«Поскольку сотрудники рассредоточены по всему миру, специалистам нужно общее виртуальное пространство, чтобы беспрепятственно воплощать в жизнь свои разработки и модели, — заявил вице-президент по профессиональной визуализации компании NVIDIA Боб Петт (Bob Pette). — Совместно с компанией Supermicro мы предоставляем дизайнерам, инженерам и разработчикам возможности для безграничного взаимодействия в режиме реального времени, решения сложных проблем и физически точного моделирования».

Компания Supermicro планирует выпускать несколько систем с оптимизированными графическими процессорами, следующим из которых будет NVIDIA H100 Tensor Core, созданный на базе архитектуры NVIDIA Hopper, пришедшей на смену системы NVIDIA A100. К ним относится новая конфигурация NVIDIA HGX™ H100 с восемью графическими процессорами H100 на каждую систему. Благодаря ряду новых архитектурных инноваций предыдущих систем графических процессоров, коренным образом повысится эффективность систем высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта для широкого спектра приложений, работа которых ускорится при использовании новых серверов на базе графических процессоров NVIDIA H100. Кроме того, только что объявленные компанией Supermicro серверы Universal GPU позволят клиентам выбирать и устанавливать центральные и графические процессоры, оптимально соответствующие их прикладным потребностям, и будут иметь унифицированный интерфейс управления.

Пакет программного обеспечения NVIDIA Enterprise AI позволяет организациям любого размера реализовать потенциал искусственного интеллекта, даже при отсутствии опыта в этой технологии. Это программное обеспечение позволяет оптимизировать разработку и развертывание систем искусственного интеллекта при использовании различных операционных систем и платформ. Например, у компании Supermicro самый большой ассортимент серверов, сертифицированных компанией NVIDIA, и NVIDIA ведет перечень таких серверов, которые прошли строгие испытания для работы с программным обеспечением NVIDIA AI Enterprise.

NVIDIA Omniverse Enterprise — это комплексная платформа для трехмерной совместной работы и приближенного к реальности моделирования, оптимизированная компанией NVIDIA для работы на сертифицированных ею системах. Платформа Omniverse Enterprise радикально преобразует сложные трехмерные рабочие процессы, позволяя сотрудникам достигать новых высот качества трехмерного производства и обеспечивая бесконечное число итераций без всяких альтернативных издержек, а также более оперативный вывод на рынок. Компания Supermicro предлагает целый ряд рабочих станций и серверов, таких как SuperWorkstation 5014A-TT класса A+, SYS-540A-TR и SuperServer SYS-420GP-TNR, оптимизированных для работы на платформе NVIDIA Omniverse Enterprise. Такое сочетание серверов и рабочих станций наиболее эффективно при работе в средах NVIDIA Omniverse Enterprise. В настоящее время компании Supermicro разрешено выпускать рабочие станции и сервера в комплекте с лицензией NVIDIA Omniverse Enterprise, что свидетельствует об опыте компании Supermicro в области внедрения ИТ-решений.

Подробнее о тесном сотрудничестве компаний Supermicro и NVIDIA.

Информация о компании Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, наименования и товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1770811/Supermicro_Workstations.jpg

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.