Supermicro oferece o mais amplo portfólio de sistemas otimizados de aplicações com base nos processadores escalonáveis de 3ª geração Xeon da Intel

"A Supermicro está oferecendo os sistemas com economia de energia com a melhor performance, testando novos sistemas que incorporam os mais recentes processadores da Intel", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa nova linha de produtos Hyper foi projetada para oferecer desempenho máximo e pode abrigar 32 DIMMs de memória de alta velocidade, quatro GPUs de alto desempenho e até 400 Gbit LAN, que atendem aos requisitos mais exigentes de nossos clientes. Trabalhamos em estreita colaboração com parceiros de tecnologia em todo o setor para oferecer uma ampla gama de servidores e sistemas de armazenamento otimizados para muitas cargas de trabalho, oferecendo as melhores soluções, incluindo desde sistemas de desempenho mais altos, como Hyper ou Delta GPU, nossa plataforma otimizada de aprendizagem profunda, até plataformas otimizadas TCO econômicas, como a nossa nova plataforma de transmissão de vídeo de 2U de dois nós. Temos orgulho de projetar e fabricar esses sistemas em nossa sede no Vale do Silício e em nossas instalações em Taiwan em rápida expansão."

Gama mais abrangente de sistemas com tecnologia inovadora

Toda a linha com mais de 100 sistemas otimizados por aplicação, incluindo Hyper, SuperBlade®, a família Twin Product (BigTwin, TwinPro e FatTwin), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5Gand Edge, conta com os processadores escaláveis de 3ª geração Xeon, da Intel. O processador topo de linha Xeon Platinum 8380 da Intel com 40 núcleos operando a 2,3 GHz nas plataformas Ultra e Hyper oferece desempenho de liderança. As CPUs otimizadas pela rede são alavancadas em um portfólio abrangente de sistemas edge e 5G embutidos. Os sistemas Big Twin com múltiplos nós e SuperBlade com CPUs Speed Select da Intel oferecem flexibilidade e eficiência para provedores de serviços em nuvem. Além disso, os sistemas de armazenamento e WIO de processador único proporcionam economia de custos atraente para aplicações de uso geral e de armazenamento. O portfólio inclui configurações de resfriamento a água para CPUs de alta potência em sistemas de alta densidade em instalações HPC com opção direta de refrigeração a líquido para eliminar as limitações de resfriamento dos sistemas tradicionais a ar para dissipação de calor e, assim, diminuir os custos operacionais gerais do data center.

"Nossos processadores escalonáveis de 3ª geração Xeon foram projetados para oferecer verdadeira flexibilidade. Eles são os únicos processadores de data center com aceleração de IA integrada e são construídos para atender a todas as cargas de trabalho de edge a nuvem. Nossa parceria com a Supermicro permite que fornecedores de TI inovadores de todos os setores forneçam serviços de qualidade em todas essas cargas de trabalho e se adaptem rapidamente enquanto oferecem desempenho consistente", afirmou Lisa Spelman, vice-presidente corporativa e gerente geral do Xeon and Memory Group. "Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Supermicro para oferecer mais valor aos clientes, criando e oferecendo soluções que resolvam seus maiores desafios."

Com o crescimento da Inteligência Artificial e do Aprendizado de Máquina, a Supermicro introduziu um portfólio de novos sistemas GPU com base em processadores escaláveis de 3ª geração Xeon da Intel. Estes sistemas aproveitam a duplicação em PCI-E 4.0 I/O para melhorar o desempenho da carga de trabalho. O portfólio inclui sistemas 4U 8 GPU altamente integrados para grandes cargas de trabalho de treinamento, e sistemas GPU de processador único de 2U com melhor eficiência de potência para jogos e streaming em nuvem. A plataforma CloudDC, com arquitetura balanceada com I/O dedicada e armazenamento all-flash para cada CPU, permite que o sistema ofereça menor latência, maior desempenho e permite acesso remoto de memória direta (RDMA) em ambientes em nuvem em larga escala.

A linha de produtos Supermicro X12 também inclui sistemas 5G otimizados para edge, incluindo o servidor Edge 210P Ultra-e, Hyper-e e 2U UP. O Hyper-e de alto desempenho oferece capacidade incomparável de processamento e expansão, ao mesmo tempo em que atende aos exigentes requisitos de telco, como certificação NEBS nível 3, profundidade de sistema curto e I/O acessível pela frente, o Hyper-e é ideal para redes 5G e aplicações edge que exigem processamento local e necessidade de incluir algoritmos de IA de pequenas dimensões em ambientes de baixo consumo e termicamente restritivos. Com relação a edge, com sua ampla linha de sistemas X12, a Supermicro pode facilmente suportar uma variedade de requisitos de coleta de dados, computação e IA.

"À medida que construímos a primeira rede 5G baseada em nuvem do país, a Intel e a Supermicro ajudarão a maximizar o poder da conectividade de próxima geração do núcleo para o edge", disse Sidd Chenumolu, vice-presidente de desenvolvimento de tecnologia da DISH. "A DISH tem trabalhado com ambas as empresas há muito tempo, e temos o prazer de continuar esta grande parceria."

A Supermicro já implementou sistemas com instituições de pesquisa de computação de alto desempenho líderes, incluindo o Cybermedia Center da Universidade de Osaka que está implementando os sistemas com base no processador escalável de 3ª geração Xeon da Intel para o sistema de supercomputação chamado SQUID (Supercomputador para Busca de Ciência de Dados Interdisciplinares Não Resolvida).

"Pesquisadores e cientistas da Universidade de Osaka agora estão trabalhando em seus próprios projetos de pesquisa na esperança de levar inovação aberta à nossa sociedade. Estamos entusiasmados em aproveitar a última geração das soluções da Intel e da Supermicro para projetos avançados de pesquisa científica que precisam do HPC (computação de alto desempenho) e do HPDA (análise de dados de alto desempenho)." – Dr. Susumu Date Cybermedia Center, Universidade de Osaka.

Além disso, a linha de produtos X12 permite que os clientes extraiam mais valor de conjuntos de dados maiores para aproveitar a mais recente memória persistente Optane série 200 da Intel. Os novos sistemas X12 podem acessar dados mais rapidamente, com o dobro do desempenho I/O utilizando PCI-E 4.0. Com suporte para até oito canais de memória por soquete em funcionamento a 3200Mhz, mais memória pode ser abordada diretamente em velocidades mais altas, aumentando o desempenho do aplicativo em até 46% em referências populares.

Os novos sistemas X12 melhoraram a segurança e os recursos de gerenciamento. Com criptografia completa de memória, o portfólio X12 é mais seguro do que qualquer geração anterior de sistemas Supermicro, oferecendo às empresas a confiança para proteger dados valiosos do cliente e oferecer resultados com segurança. Os superservidores da Supermicro suportam extensões de Software Guard da Intel, que fornecem enclaves de memória protegida para executar aplicativos e seus dados.

Os servidores X12 da Supermicro também têm um novo sistema de gerenciamento inteligente com segurança aprimorada com hardware Root of Trust (ROT), suporte para Redfish 1.8 e uma melhor interface de gerenciamento inteligente da Supermicro. O software de gerenciamento de infraestrutura de nuvem da Supermicro, o SuperCloud Composer, agora oferece suporte para plataformas X12, levando velocidade, agilidade e simplicidade para a administração de TI, integrando tarefas de data center em uma única solução de gerenciamento inteligente. O SuperCloud Composer também monitora e gerencia o amplo portfólio de servidores de múltiplas gerações da Supermicro e sistemas de terceiros por meio de seu recurso de gerenciamento do ciclo de vida do centro de dados.

Várias soluções arquitetadas usando os processadores escalonáveis de 3ª geração Xeon da Intel estarão disponíveis em breve e distribuídos pela Supermicro, incluindo soluções certificadas SAP e Oracle Linux. Muitas cargas de trabalho diferentes se beneficiarão desses novos processadores, incluindo HPC, IA, Enterprise e cargas de trabalho em nuvem.

Para saber mais sobre esses produtos de última geração, acesse o estande virtual e o website X12 da Supermicro.

*com base em plataforma de 2 soquetes com memória persistente Optane série 200 da Intel para suportar 12TB por plataforma

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

