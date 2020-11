Supermicro oferece portfólio líder do setor de plataformas HPC avançadas na SuperComputing 2020 (SC20)

"A Supermicro oferece os mais avançados sistemas HPC direcionados a aplicações computacionalmente intensivas para pesquisas científicas e descobertas em uma gama de disciplinas e a empresa está inovando continuamente para oferecer soluções aos clientes para estes mercados dinâmicos", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nosso amplo portfólio respalda nosso foco em Resource-Saving Architecture™ desenvolvido para ajudar os clientes a reduzir o consumo de energia e o TCO, além da capacidade de substituir componentes críticos e reaproveitar muitos dos subconjuntos para múltiplos ciclos de atualização a fim de reduzir o desperdício de TI e minimizar o Custo Total para o Ambiente (Total Cost to the Environment, TCE)".

Sessões de palestras da Supermicro na SC20:

Sistemas avançados de computação de alto desempenho para encontrar a cura para a COVID-19 - The Corona and Mammoth Clusters at Lawrence Livermore National Lab (LLNL)

Terça-feira, 17 de novembro de 2020, das 14h30 às 14h45.

Implementação de cluster de supercomputador com arrefecimento líquido em escala em um ambiente desafiador - O Cluster Ruby no Lawrence Livermore National Lab (LLNL)

Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, das 12h45 às 13h00

A Supermicro oferece soluções avançadas de computação, incluindo os mais recentes sistemas SuperBlade® com servidores blade de um, dois e quatro soquetes com suporte a processadores de até 280 watts, NVMe, comutadores InfiniBand 200G HDR, comutadores Ethernet 25G/10G, GPUs de largura simples ou dupla, fontes de alimentação CA/DC redundantes e Battery Backup (BBP®), tornando-as ideais para aplicações corporativas, em nuvem e HPC. Crítica para HPC é a densidade líder do setor oferecida pela SuperBlade (servidores blade de 10 x 4 soquetes, ou 20 x 1 ou 2 soquetes), disponibilizando até 40 CPUs e 40 GPUs em 8U.

A Supermicro oferece a seleção mais ampla do setor de servidores GPU otimizados para IA, Deep Learning e cargas de trabalho HPC, incluindo uma linha completa de sistemas de 1U a 10U que suportam até 40 GPUs com duas GPUs PCI-E de largura única em um nodo para SuperBlade em um único sistema. A Supermicro oferece servidores 2U e 4U de alta densidade com placas 4-GPU e 8-GPU interligadas, bem como 8 PCI-E com base nas placas de quatro e oito vias. Com várias GPUs agora também disponíveis no fator de forma PCIe, os clientes também podem contar com um grande aumento de desempenho no extenso portfólio de servidores multi-GPU da Supermicro, incluindo 1U Ultra, e BigTwin™, e sistemas integrados que suportam GPUs; bem como módulos blade de GPU até 2 GPUs por módulo para nossa 8U SuperBlade®. A Supermicro oferece a mais ampla e detalhada seleção de sistemas de GPU do setor para atender às aplicações de supercomputação.

A família Twin de múltiplos nodos da Supermicro foi desenvolvida para atender às exigências de densidade e potência compartilhada dos ambientes HPC. A nova família de múltiplos nodos BigTwin™ da Supermicro proporciona densidade, potência compartilhada e desempenho total para HPC. O BigTwin é um sistema de quatro nodos de duplo processador 2U com seis drives NVMe por nodo. Este sistema tem capacidade para suportar processadores de até 280W. Além disso, a família de servidores H12 BigTwin é otimizada para oferecer um novo nível de integração e desempenho superior para clusters de supercomputação modernos.

As aplicações de HPC continuam crescendo em complexidade à medida que desvendam novos insights científicos. As implementações de HPC, particularmente projetos de dados intensivos, podem gerar desafios ambientais sofisticados (energia e arrefecimento). A Supermicro está apresentando sua oferta expandida de soluções de servidores com arrefecimento líquido para enfrentar os desafios de energia e arrefecimento para cargas de trabalho computacionalmente intensivas nos centros de dados HPC atuais.

Para obter informações completas sobre as soluções HPC da Supermicro, acesse a seção HPC do site.

