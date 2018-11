Supermicro offre prestazioni massime per favorire l'innovazione in una vasta gamma di applicazioni HPC

La più ampia scelta di sistemi HPC del settore presente a SC18 include BigTwin™ SuperBlade® di tipo All-Flash NVME di livello petabyte, e sistemi GPU per AI e apprendimento profondo

DALLAS, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha presentato oggi una scelta vastissima per il settore di nuovi sistemi di calcolo a prestazioni elevate (HPC) al SuperComputing 2018 (SC18), nel Kay Bailey Hutchison Convention Center dal 13 al 15 novembre. Supermicro ospita inoltre diverse sessioni con oratori ogni giorno nel suo stand n. 3006 tra cui rappresentanti di Intel, NVIDIA, e AMD. Per il programma dettagliato e altre informazioni su Supermicro a SC18, visitare https://www.supermicro.com/SC18.

"In qualità di azienda di soluzioni hardware, stiamo investendo molto nelle nostre soluzioni per server a risparmio delle risorse, GPU e soluzioni di storage, incluso lo sviluppo di chassis, alimentatori, ventole e altri sottosistemi dal ciclo di vita di 10 anni, per aiutare i clienti finali a risparmiare sia i costi energetici che i costi di acquisizione hardware con riduzione degli sprechi IT," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Il risparmio delle risorse è misurato tramite TCE (Total Cost to the Environment) che è la combinazione dell'offerta di un TCO superiore per gli investimenti dei datacenter riducendo allo stesso tempo gli impatti ambientali di tali datacenter. Inoltre, con la continua innovazione tecnologica di Supermicro e la leadership per time-to-market (TTM - tempi per l'ingresso nel mercato), le nostre soluzioni di livello petabyte di tipo 1U NVMe stanno aumentando di volume per offrire ai clienti un vantaggio competitivo significativo oggi."

La nuova linea di server di storage di livello petabyte di tipo 1U all-flash NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) offre la maggiore efficienza energetica e tecnologia flash di prossima generazione con la più elevata densità di storage e le migliori prestazioni IOPS. Grazie ai sistemi che supportano SSD dal fattore di forma U.2, Intel Ruler, Samsung NF1, e EDSFF, Supermicro offre una flessibilità senza precedenti e la scelta di applicazioni di storage di rete a capacità elevata che richiedono le migliori prestazioni in termini di latenza e offrono vantaggi nel rapporto tra tempo reale e valore per gli utenti con carichi di lavoro HPC e uso intensivo di dati.

La complessità delle applicazioni HPC continua a crescere in conseguenza dei nuovi traguardi raggiunti in campo scientifico. Il nuovo SuperServer basato su NVIDIA® HGX-2 di Supermicro, 9029GP-TNVRT, supporta 16 GPU NVIDIA Tesla® V100 Tensore Core da 32GB collegate tramite NVIDIA NVLink™ e NVSwitch™ per sfruttare oltre 80.000 CUDA core e offrire prestazioni uniche per accelerare AI e HPC in locale e nel cloud. Questo nuovo sistema può offrire fino a 2 PetaFLOPS di prestazioni e occupa appena dieci unità di spazio rack.

Per aiutare a semplificare l'implementazione delle applicazioni AI e HCP nel datacenter, SuperServer 4029GP-TVRT è pronto per NGC. I clienti possono ora eseguire software accelerato da GPU dal registro container, inclusa la libreria software HPC e AI ampliata con i nuovi container machine learning e di analisi in modo sicuro nel 4029GP-TVRT, un sistema 4U con otto GPU Tesla V100 con NVIDIA NVLink."

Progettato per gestire i carichi di lavoro inferenziali più impegnativi, il nuovo SuperServer 6049GP-TRT di Supermicro offre le prestazioni superiori richieste dall'AI moderno. Questo sistema 4U raggiunge la massima densità GPU e prestazioni grazie al supporto fino a 20 GPU NVIDIA Tesla T4 con tecnologia Turing Tensor Core, tre terabyte di memoria, e 24 unità sostituibili a caldo da 8,9 cm. Il sistema dispone inoltre di quattro alimentatori ridondanti con efficienza a livello titanio da 2000 watt (2+2) per offrire livelli di efficienza energetica, attività e manutenzione ottimali.

Grazie all'offerta di prestazioni ed efficienza massime in un design 2U a 4 nodi, il sistema Supermicro BigTwin™ supporta la gamma completa di processori scalabili Intel® Xeon®, 24 DIMM, fino a 6 vani disco sostituibili a caldo all-flash NVMe o NVMe/SAS3 ibridi, e fino a tre slot PCI-E 3.0 incluso il supporto per un modulo SIOM flessibile che offre opzioni di rete 100/40/25/10/1G per nodo. Per garantire affidabilità e ridondanza sono disponibili di serie alimentatori digitali ridondanti di livello titanio da 2600W/2200W (96%+). Supermicro offre inoltre una linea di sistemi BigTwin che supporta la gamma completa di processori AMD EPYC™ serie 7000 tra cui il modello all-flash NVMe.

Supermicro presenterà un vasto portafoglio di piattaforme in occasione di SC18 in cui viene presentata la tecnologia per il Risparmio delle Risorse e per la gestione di una vasta gamma di carichi di lavoro. Il nuovo SuperBlade® disaggregato libera dalla interdipendenza tra la maggior parte dei sottosistemi server consentendo l'aggiornamento indipendente di CPU, memoria, I/O, telai, storage, alimentazione e raffreddamento. Ora ciascun componente può essere aggiornato in tempo ottimale per ottenere il massimo dai miglioramenti generazionali nelle prestazioni e nell'efficienza. SuperBlade® offre prestazioni massime fino a 495 TFLOPS per rack, densità elevata con venti o dieci server blade basati su processore Intel® Xeon® scalabile a 2 socket o 4 socket per alloggiamento di tipo 8U, interconnessioni rapide con 100G EDR InfiniBand integrato, switch 100G Omni-Path o 25G, e supporto fino a 14 dispositivi NVMe per nodo. Per affidabilità ed efficienza energetica ottimali, SuperBlade® supporta alimentatori digitali ridondanti di livello titanio da 2200 watt (96%+), alimentatori CC da 2000 watt, e moduli BBP da 1200 watt (Alimentazione con batteria di backup).

