Supermicro offre un portefeuille de plateformes HPC avancées à la conférence SuperComputing 2020 (SC20)

« Supermicro offre les systèmes HPC les plus avancés, ciblant les applications à forte intensité de calcul pour la recherche et la découverte scientifiques dans toute une série de disciplines. Supermicro innove activement pour fournir des solutions à ses clients sur ces marchés dynamiques », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre vaste portefeuille soutient notre orientation vers le Resource-Saving Architecture™ conçu pour aider les clients à réduire la consommation d'énergie et le TCO, plus la capacité de remplacer les composants essentiels et de réutiliser de nombreux sous-ensembles pour de multiples cycles de rafraîchissement afin de réduire les déchets informatiques et de minimiser le TCE (Total Cost to the Environment). »

Sessions de Supermicro au SC20 :

Advanced High-performance Computing Systems to Find Cure for COVID-19 – The Corona and Mammoth Clusters at Lawrence Livermore National Lab (LLNL)

Mardi 17 novembre 2020, 14h30 - 14h45

Deploying Liquid-cooling supercomputer cluster at Scale in a Challenging Environment – The Ruby Cluster at Lawrence Livermore National Lab (LLNL)

Mercredi 18 novembre 2020, de 12h45 à 13h00

Supermicro propose des solutions de calcul avancées, notamment les derniers systèmes SuperBlade® avec des serveurs lames à une, deux et quatre prises prenant en charge des processeurs de 280 watts, des commutateurs NVMe, HDR InfiniBand 200G, des commutateurs Ethernet 25G/10G, des GPU simple ou double largeur, des alimentations électriques AC/DC redondantes et des batteries de secours (BBP®), ce qui les rend idéales pour les applications d'entreprise, de cloud computing et de HPC. La densité de SuperBlade ( serveurs lames à 10 x 4 prises , ou 20 x 1 ou 2 prises) est essentielle pour le HPC, avec jusqu'à 40 CPU et 40 GPU en 8U.

Supermicro offre la plus vaste sélection de serveurs GPU optimisés pour les charges de travail de l'IA, du Deep Learning et du HPC, y compris une gamme complète de systèmes de 1U à 10U qui prennent en charge jusqu'à 40 GPU avec deux GPU PCI-E à largeur unique dans un nœud pour SuperBlade dans un seul système. Supermicro propose des serveurs 2U et 4U haute densité avec des cartes 4-GPU et 8-GPU interconnectées ainsi que 8 PCI-E basées sur les cartes 4 et 8 voies. Avec plusieurs GPU également disponibles en format PCIe, les clients peuvent également s'attendre à une augmentation majeure des performances de la vaste gamme de serveurs multi-GPU de Supermicro, dont 1U Ultra et BigTwin™, et des systèmes embarqués prenant en charge les GPU ; ainsi que des modules de lames de GPU jusqu'à 2 GPU par module pour notre SuperBlade® 8U. Supermicro offre la plus vaste et la plus profonde sélection de systèmes GPU de l'industrie pour alimenter les applications de supercalcul.

La famille Twin multi-noeuds de Supermicro a été conçue pour répondre aux besoins de densité et de puissance partagée des environnements HPC. La nouvelle famille de nœuds multiples de Supermicro BigTwin™ offre une densité, une puissance partagée et des performances complètes pour le HPC. Le BigTwin est un système à quatre nœuds à double processeur 2U avec six lecteurs NVMe par nœud. Ce système est capable de supporter des processeurs de 280W. De plus, la famille de serveurs H12 BigTwin est optimisée pour offrir un nouveau niveau d'intégration et des performances supérieures pour les grappes de supercalculateurs modernes.

Les applications de calcul haute performance continuent de gagner en complexité à mesure qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives scientifiques. Les déploiements de HPC, en particulier les projets à forte intensité de données, peuvent entraîner des défis environnementaux sophistiqués (alimentation et refroidissement). Supermicro présente son offre élargie de solutions de serveurs refroidis par liquide pour répondre aux défis de puissance et de refroidissement des charges de travail intensives des centres de données HPC actuels.

Pour des informations complètes sur les solutions HPC de Supermicro, visitez la HPC section du site web.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs et de stockage à haute performance et à haut rendement, est un fournisseur de premier plan du serveur avancéBuilding Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro a pour engagement de protéger l'environnement avec son initiative « We Keep IT Green® » (L'informatique (IT) vert) et fournit à ses clients les solutions les plus économes en énergies et les plus respectueuses de l'environnement du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions, and We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou enregistrées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

