Supermicro ofrece sistemas basados en procesadores AMD EPYC™ de la serie 7002 para transformar los centros de datos

Un récord mundial de rendimiento

Supermicro proporcionó pruebas de rendimiento que marcaron un récord a nivel mundial con sus nuevos servidores H12 A+ para las categorías TPCx-IoT y TPC-DS. En la categoría TPCx-IoT, se midió un rendimiento de 472200,88 E/S por segundo (IOPS, por sus siglas en inglés) con el servidor H12 TwinPro™ en 2U de 4 nodos de Supermicro, cuyas analíticas de datos de la pasarela IoT más rápidas son críticas para la avalancha de dispositivos IoT que se avecina. Esto es especialmente relevante dado el aumento masivo del ancho de banda que permiten las redes 5G. También se logró un nuevo récord mundial en la categoría TPC-DS utilizando un sistema H12 A+ BigTwin de Supermicro. Este servidor ofrece el mayor rendimiento y el menor rendimiento por dólar para una base de datos de 10 TB con un rendimiento QphDS (consulta compuesta por hora métrica) un 64% más elevado y con un ahorro de 0,05 dólares por QphDS en comparación con los sistemas que contaban con los anteriores récords mundiales.

"Los servidores H12 A+ de Supermicro, líderes en el sector y que sacan el máximo partido de los procesadores EPYC de la serie 7002 de AMD, proporcionan una combinación ideal de prestaciones para los centros de datos modernos, incluido un sólido rendimiento de virtualización, hasta 64 núcleos de alto rendimiento por conector, un máximo de 128 hilos por conector y controladores de disco integrados con los que minimizar atascos en el acceso a la memoria", dijo Ismail Sayeeduddin, vicepresidente corporativo de Ventas y Operaciones de Negocio.. "Los servidores H12 A+ de Supermicro están disponibles en múltiples configuraciones optimizadas y para diferentes densidades de almacenamiento con las que satisfacer las necesidades de los clientes".

Asimismo, estos nuevos servidores A+ de Supermicro proporcionan una mayor agilidad y capacidad de respuesta para centros de datos con un conjunto completo y equilibrado de funciones de entrada y salida (I/O), memoria y seguridad. Como la primera generación de sistemas con soporte PCI-E® 4.0, estos servidores A+ tienen una gran capacidad de memoria de hasta cuatro terabytes (4 TB) por conector con una rápida memoria DDR4 de hasta 3200 MHz.

"Estamos entusiasmados y agradecidos de contar con el apoyo de nuestros socios para el lanzamiento de los procesadores AMD EPYC de la serie 7002", dijo Scott Aylor, vicepresidente corporativo y director general del Datacenter Solutions Group de AMD. "Sus soluciones basadas en EPYC están preparadas para ofrecer un nuevo estándar para los clientes de los centros de datos modernos. Con el doble de núcleos, un rendimiento innovador y funciones de seguridad integradas, posibilitados en conjunto gracias a una arquitectura de liderazgo, los clientes pueden transformar las operaciones de sus centros de datos al ritmo que se mueve su negocio".

Supermicro ofrece una cartera de sistemas basados en procesadores AMD EPYC™ y soluciones Server Building Block Solutions® líder en el sector. Desde servidores comerciales de un solo conector y de tipo WIO hasta servidores Ultra de gama alta y sistemas multinodo, incluidos BigTwin™ y TwinPro™, Supermicro permite a los clientes desarrollar soluciones optimizadas para aplicaciones con una multitud de posibilidades de configuración.

Estos nuevos procesadores AMD EPYC™ de segunda generación también son compatibles con los sistemas de la generación H11 de Supermicro (soporte drop-in para la revisión 2.x de la placa). De esta forma, es posible proporcionar tanto a los clientes nuevos como a los existentes con sistemas de la generación H11 una vía de actualización rápida cuando la compatibilidad con PCI-E® 4.0 no resulta ser una necesidad. Las soluciones H11 existentes de Supermicro siguen siendo excepcionalmente competitivas en el mercado ya que admiten hasta DDR4-3200 MHz de memoria.iii

i Proyecciones desde el 3 de julio de 2019 para procesadores AMD EPYC que utilizan modelado informático de piezas de preproducción y los resultados de ensayos internos SPECrate®2017_int_base. Los resultados pueden variar con respecto a las pruebas de producción de silicio. Resultados EPYC 7601 de junio de 2019 http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190411-11817.pdf. SPEC®, SPECrate® y SPEC CPU® son marcas registradas de Standard Performance Evaluation Corporation. Visite www.spec.org para obtener más información. ROM-23

ii Aumento estimado de una generación a otra en base a las especificaciones de diseño interno de AMD para "Zen 2" en comparación con "Zen". "Zen 2" tiene el doble de densidad de núcleo que "Zen", y cuando se multiplica por 2 el pico de FLOP por núcleo, manteniendo la misma frecuencia, el resultado es un rendimiento de FLOP cuatro veces mayor. Los resultados reales en la producción de silicio podrían diferir de estos.

iii Algunas de las prestaciones y funcionalidades de los procesadores AMD EPYC™ de segunda generación (nombre en código "Rome") requieren una actualización de la BIOS del fabricante del servidor cuando se utiliza con una placa base diseñada para el procesador AMD EPYC de la serie 7000 de primera generación. Se necesita una placa base diseñada para los procesadores "Rome" si se quieren habilitar todas las funciones disponibles. ROM-06

