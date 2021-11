Supermicro potenzia il più ampio portafoglio di sistemi di intelligenza artificiale (AI) Edge-to-Cloud con Inferencing accelerato e nuovo supporto Intelligent Fabric

Gli ultimi sistemi certificati NVIDIA di Supermicro offrono prestazioni di inferenza AI dieci volte superiori rispetto a quelli delle generazioni precedenti, garantendo che le applicazioni che fanno uso dell'IA, come la classificazione delle immagini, il rilevamento degli oggetti, il potenziamento dell'apprendimento, i generatori di raccomandazioni, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il riconoscimento vocale automatico (ASR) siano in grado di generare informazioni più rapidamente a costi notevolmente più bassi. Oltre all'inferencing, la potente gamma di server A100 HGX a 8-GPU e 4-GPU di Supermicro offre un training AI tre volte superiore e prestazioni otto volte più rapide nell'analisi dei big data rispetto ai sistemi della precedente generazione.

"Supermicro è leader del mercato GPU con il più ampio portafoglio di sistemi ottimizzati per qualsiasi carico di lavoro, dall'edge al cloud", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra soluzione totale per il gaming nel cloud offre fino a 12 GPU a larghezza singola in un sistema 2U a 2 nodi per garantire densità ed efficienza superiori. Inoltre, Supermicro ha appena introdotto la nuova Piattaforma Universale GPU per integrare tutte le principali soluzioni CPU, GPU, oltre che di fabric e raffreddamento".

Il server e-403 di Supermicro è ideale per le applicazioni distribuite di inferencing per l'AI, come il controllo del traffico e le condizioni ambientali degli uffici. I server edge Hyper-e di Supermicro offrono inferencing senza precedenti all'edge con un massimo di tre GPU A100 per sistema. Supermicro è ora in grado di fornire soluzioni IT complete che accelerano la collaborazione tra designer e ingegneri, tra cui server certificati NVIDIA, storage, switch di rete e software NVIDIA Enterprise Omniverse per la visualizzazione e la collaborazione professionale.

"L'ampia gamma di sistemi certificati NVIDIA di Supermicro è alimentata dal portafoglio completo di GPU basate sull'architettura NVIDIA Ampere", ha dichiarato Ian Buck, vice Presidente e general manager di Accelerated Computing di NVIDIA. "Questo offre ai clienti di Supermicro prestazioni al top per qualsiasi tipo di flusso di lavoro moderno basato sull'AI, dall'inferenza nell'edge ad alte prestazioni di calcolo nel cloud".

I potenti sistemi GPU a 2U e 4U (Redstone, Delta) per i data center di Supermicro saranno i primi a supportare la nuova linea di prodotti Quantum-2 InfiniBand e le DPU BlueField. La soluzione InfiniBand Quantum-2 NVIDIA include adattatori, interruttori e cavi ad alta larghezza di banda e latenza ultra-bassa, e un software completo per fornire le massime prestazioni del data center che gira su tutta l'ampia linea di prodotti Supermicro.

Rispetto alla generazione precedente di adattatori e switch di comunicazione InfiniBand, i sistemi Quantum-2 basati su InfiniBand forniranno una larghezza di banda pari a 400 Gb/s per porta, 2 volte superiore alla precedente, una maggiore densità di switch e un'accelerazione di intelligenza artificiale 32 volte superiore per switch, e supportano processori Intel o AMD.

Poiché gli ambienti di lavoro ibridi stanno diventando la norma, sono necessarie nuove tecnologie per garantire la parità tecnica della forza lavoro. La combinazione della piattaforma Omniverse Enterprise di NVIDIA e dei server GPU Supermicro trasformerà i flussi di lavoro complessi in 3D, con iterazioni infinite e tempi di commercializzazione più rapidi per un'ampia gamma di prodotti innovativi. Inoltre, Omniverse Enterprise di NVIDIA e AI Enterprise su VMware per l'integrazione dell'IA nei flussi di lavoro aziendali sono ottimizzate e testate sui sistemi certificati NVIDIA di Supermicro, consentendo a team geograficamente lontani di lavorare insieme senza problemi.

