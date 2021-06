Supermicro повышает эффективность HPC/AI оптимизацией серверов с ГП NVIDIA A100 80GB PCIe

«Компания Supermicro имеет долгую историю более быстрого внедрения систем, поддерживающих новейшие продукты NVIDIA, на фоне других производителей серверов, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Новая продукция NVIDIA позволит нашим клиентам решать сложные задачи высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем раньше, что приведет к сокращению ее совокупной стоимости владения. Мы постоянно предоставляем серверы, оптимизированные под прикладные задачи, с использованием новейших из существующих технологий, включая наши системы на графических процессорах и SuperBlade®, что помогает клиентам ускорить решение своих задач с применением высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта».

Новые графические процессоры NVIDIA A100 с интерфейсом PCIe и видеопамятью 80 ГБ обеспечивают ускоренное выполнение прикладных задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений за счет возможности хранения более крупных моделей в памяти ГП. Кроме того, будущие системы предусматривают сетевое взаимодействие между высокопроизводительными серверами с использованием текущих и перспективных возможностей InfiniBand.

GPU SuperServer SYS-420GP-TNR с двумя процессорами 3rd Gen Intel Xeon Scalable поддерживает до десяти графических процессоров одинарной или двойной ширины, включая новые ГП NVIDIA A100 80GB PCIe. Кроме того, сервер AS -4124GS-TNR включает в себя сдвоенные процессоры AMD EPYC 7003 с восемью графическими процессорами одинарной или двойной ширины, а также новые графические процессоры NVIDIA A100 80GB PCIe. Эти новые 80-гигабайтные графические процессоры от NVIDIA позволят хранить в памяти более обширные массивы данных, ускоряя выполнение прикладных задач HPC и AI, требующих большого объема вычислений.

«Суперкомпьютерные вычисления способны преобразить целые отрасли и помочь им в решении некоторых сложнейших проблем, с которыми они сталкиваются, — заявил ведущий менеджер по маркетингу технической продукции отдела вычислений на ускорителях компании NVIDIA Дион Харрис (Dion Harris). — Исключительно высокая производительность графических процессоров NVIDIA A100 80GB PCIe Tensor Core и высокоскоростной сети NVIDIA NDR InfiniBand, поддерживаемых серверами Supermicro, обеспечивает исследователям непревзойденное ускорение, которое требуется им для решения сложнейших в мире отраслевых задач с применением высокопроизводительных вычислений».

В ряде систем Supermicro могут устанавливаться несколько графических процессоров NVIDIA A100 80GB PCIe, что обеспечивает возможность многоцелевых вычислений с использованием искусственного интеллекта. Внедряя разработанную компанией NVIDIA технологию Multi-Instance GPU (MIG), организации могут гарантировать высокое качество обслуживания для выполнения одиночных прикладных задач и в качестве услуги для нескольких пользователей одновременно. Кроме того, при большем объеме доступной памяти исключается необходимость перемещения данных между памятью ЦП и памятью ГП, что обеспечит более высокую эффективность использования графических процессоров.

Благодаря технологии NVIDIA NDR 400Gb/s InfiniBand с внутрисетевыми вычислениями снимаются задачи сетевого взаимодействия, обеспечивая существенное повышение производительности, требуемое для облачных инфраструктур высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и гипермасштабирования. Новые возможности сетевого взаимодействия позволят приложениям, разработанным для работы с несколькими системами, включая серверы Supermicro SuperBlade и BigTwin®, давать более быстрые результаты, что позволит по-новому взглянуть на сложные проблемы. Комплексные системы, сочетающие лучшие в отрасли карты, кабели и коммутаторы в рамках сложной прикладной задачи с использованием высокопроизводительных вычислений, вскоре смогут обмениваться данными и взаимодействовать вдвое быстрее чем раньше.

Клиенты по всему миру используют системы Supermicro на базе графических процессоров NVIDIA для решения самых сложных проблем в мире. Например, Институт информатики и управления SZTAKI использует серверы на базе графических процессоров NVIDIA HGX™ A100 для проведения исследований с применением искусственного интеллекта в таких областях как обработка медицинских данных, машинное обучение и обработка лингвистической информации.

Узнайте больше о том, как Supermicro может ускорять выполнение задач с использованием искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, посетив виртуальный выставочный стенд Supermicro по адресу https://www.supermicro.com/en/solutions/high-performance-computing

