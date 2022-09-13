Supermicro представила новый GPU-сервер 8U

News provided by

Super Micro Computer, Inc.

Sep 13, 2022, 21:59 ET

Supermicro представила новый GPU-сервер 8U, обеспечивающий максимальную производительность и гибкость для крупномасштабных проектов обучения искусственного интеллекта, NVIDIA® Omniverse и Metaverse  

Новый сервер 8U с графическими процессорами NVIDIA H100/A100 повышает производительность при выполнении ИИ-задач за счет увеличения плотности тепла, снижающего энергопотребление, обеспечивает надежную работу при более высокой температуре постоянного тока и максимальную гибкость; передний и задний ввод-вывод; поддержка переменного или постоянного тока, жидкостное охлаждение; для центральных и графических процессоров как текущего, так и нового поколения

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 14 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области корпоративных вычислений, хранения данных, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, представляет свой самый передовой сервер с графическими процессорами, оснащенный восемью графическими процессорами NVIDIA® H100 Tensor Core. Благодаря усовершенствованной конструкции с оптимизацией воздушного потока новая высокотехнологичная GPU-система поддерживает более высокие температуры на входе, снижая коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE) при сохранении абсолютно максимальной производительности. Компания Supermicro дополнила свой и без того крупнейший в отрасли ассортимент серверов с графическими процессорами этим новым универсальным GPU-сервером. В настоящее время Supermicro предлагает три различные универсальные системы с графическими процессорами: 4U, 5U и новый сервер 8U 8GPU. Универсальные GPU-системы поддерживают как текущие, так и будущие центральные процессоры Intel и AMD — до 400 Вт, 350 Вт и выше.

«Компания Supermicro завоевала лидерство в отрасли с этим чрезвычайно гибким и высокопроизводительным GPU-сервером, оснащенным мощными графическими процессорами NVIDIA A100 и H100, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Этот новый сервер будет поддерживать новое поколение центральных и графических процессоров и рассчитан на максимальную мощность охлаждения с использованием той же конструкции. Мы постоянно внедряем инновации для обеспечения нашей растущей клиентской базы комплексными ИТ-решениями».

Сервер 8U предназначен для выполнения разнообразных задач, требующих высокой вычислительной мощности, и обеспечивает максимальную производительность в центрах обработки данных. Новая GPU-система 8U оснащена высокопроизводительными графическими процессорами NVIDIA H100. При максимальной емкости памяти 8 ТБ в системе могут храниться огромные массивы данных, что позволяет ускорить процессы обучения искусственного интеллекта и применения высокопроизводительных вычислений. При этом усовершенствованная архитектура обеспечивает связь между графическими процессорами, что сокращает время обучения ИИ и проведения симуляций с высокопроизводительными вычислениями. Кроме того, благодаря хранилищу NVIDIA GPUDirect® графические процессоры могут получать прямой доступ к данным, что способствует дальнейшему повышению эффективности. 

Инновационная конструкция оптимизации воздушного потока снижает скорость вращения вентиляторов, что обеспечивает снижение уровня шума в центрах обработки данных, снижение энергопотребления и уменьшение совокупной стоимости владения. Кроме того, система поддерживает питание переменного и постоянного тока; она, в том числе, совместима со шкафами постоянного тока стандартной конфигурации.

Компания Supermicro поддерживает открытые стандарты и соблюдает требования стандарта OpenPOWER, гарантируя тем самым, что новейшие серверы могут быть быстро поставлены и установлены на объектах клиента, что сокращает время, требуемое для ввода в эксплуатацию.

Более подробная информация о GPU-серверах Supermicro с NVIDIA A100 представлена на сайте по адресу:
https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Более подробная информация о GPU-серверах Supermicro представлена на сайте по адресу:
https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1897217/Supermicro_Universal_GPU_Servers.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

Also from this source

Supermicro adiciona novo servidor GPU Universal 8U que oferece...

Supermicro añade un nuevo servidor GPU universal de 8U que ofrece ...

Explore

More news releases in similar topics