Supermicro представила новый GPU-сервер 8U
Sep 13, 2022, 21:59 ET
Supermicro представила новый GPU-сервер 8U, обеспечивающий максимальную производительность и гибкость для крупномасштабных проектов обучения искусственного интеллекта, NVIDIA® Omniverse и Metaverse
Новый сервер 8U с графическими процессорами NVIDIA H100/A100 повышает производительность при выполнении ИИ-задач за счет увеличения плотности тепла, снижающего энергопотребление, обеспечивает надежную работу при более высокой температуре постоянного тока и максимальную гибкость; передний и задний ввод-вывод; поддержка переменного или постоянного тока, жидкостное охлаждение; для центральных и графических процессоров как текущего, так и нового поколения
САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 14 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области корпоративных вычислений, хранения данных, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, представляет свой самый передовой сервер с графическими процессорами, оснащенный восемью графическими процессорами NVIDIA® H100 Tensor Core. Благодаря усовершенствованной конструкции с оптимизацией воздушного потока новая высокотехнологичная GPU-система поддерживает более высокие температуры на входе, снижая коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE) при сохранении абсолютно максимальной производительности. Компания Supermicro дополнила свой и без того крупнейший в отрасли ассортимент серверов с графическими процессорами этим новым универсальным GPU-сервером. В настоящее время Supermicro предлагает три различные универсальные системы с графическими процессорами: 4U, 5U и новый сервер 8U 8GPU. Универсальные GPU-системы поддерживают как текущие, так и будущие центральные процессоры Intel и AMD — до 400 Вт, 350 Вт и выше.
«Компания Supermicro завоевала лидерство в отрасли с этим чрезвычайно гибким и высокопроизводительным GPU-сервером, оснащенным мощными графическими процессорами NVIDIA A100 и H100, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Этот новый сервер будет поддерживать новое поколение центральных и графических процессоров и рассчитан на максимальную мощность охлаждения с использованием той же конструкции. Мы постоянно внедряем инновации для обеспечения нашей растущей клиентской базы комплексными ИТ-решениями».
Сервер 8U предназначен для выполнения разнообразных задач, требующих высокой вычислительной мощности, и обеспечивает максимальную производительность в центрах обработки данных. Новая GPU-система 8U оснащена высокопроизводительными графическими процессорами NVIDIA H100. При максимальной емкости памяти 8 ТБ в системе могут храниться огромные массивы данных, что позволяет ускорить процессы обучения искусственного интеллекта и применения высокопроизводительных вычислений. При этом усовершенствованная архитектура обеспечивает связь между графическими процессорами, что сокращает время обучения ИИ и проведения симуляций с высокопроизводительными вычислениями. Кроме того, благодаря хранилищу NVIDIA GPUDirect® графические процессоры могут получать прямой доступ к данным, что способствует дальнейшему повышению эффективности.
Инновационная конструкция оптимизации воздушного потока снижает скорость вращения вентиляторов, что обеспечивает снижение уровня шума в центрах обработки данных, снижение энергопотребления и уменьшение совокупной стоимости владения. Кроме того, система поддерживает питание переменного и постоянного тока; она, в том числе, совместима со шкафами постоянного тока стандартной конфигурации.
Компания Supermicro поддерживает открытые стандарты и соблюдает требования стандарта OpenPOWER, гарантируя тем самым, что новейшие серверы могут быть быстро поставлены и установлены на объектах клиента, что сокращает время, требуемое для ввода в эксплуатацию.
Более подробная информация о GPU-серверах Supermicro с NVIDIA A100 представлена на сайте по адресу:
https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia
Более подробная информация о GPU-серверах Supermicro представлена на сайте по адресу:
https://www.supermicro.com/en/products/gpu
Информация о компании Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).
Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.
Все остальные марки, наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1897217/Supermicro_Universal_GPU_Servers.jpg
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SOURCE Super Micro Computer, Inc.
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