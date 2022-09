Supermicro представила новый GPU-сервер 8U

Сервер 8U предназначен для выполнения разнообразных задач, требующих высокой вычислительной мощности, и обеспечивает максимальную производительность в центрах обработки данных. Новая GPU-система 8U оснащена высокопроизводительными графическими процессорами NVIDIA H100. При максимальной емкости памяти 8 ТБ в системе могут храниться огромные массивы данных, что позволяет ускорить процессы обучения искусственного интеллекта и применения высокопроизводительных вычислений. При этом усовершенствованная архитектура обеспечивает связь между графическими процессорами, что сокращает время обучения ИИ и проведения симуляций с высокопроизводительными вычислениями. Кроме того, благодаря хранилищу NVIDIA GPUDirect® графические процессоры могут получать прямой доступ к данным, что способствует дальнейшему повышению эффективности.

Инновационная конструкция оптимизации воздушного потока снижает скорость вращения вентиляторов, что обеспечивает снижение уровня шума в центрах обработки данных, снижение энергопотребления и уменьшение совокупной стоимости владения. Кроме того, система поддерживает питание переменного и постоянного тока; она, в том числе, совместима со шкафами постоянного тока стандартной конфигурации.

Компания Supermicro поддерживает открытые стандарты и соблюдает требования стандарта OpenPOWER, гарантируя тем самым, что новейшие серверы могут быть быстро поставлены и установлены на объектах клиента, что сокращает время, требуемое для ввода в эксплуатацию.

Более подробная информация о GPU-серверах Supermicro с NVIDIA A100 представлена на сайте по адресу:

https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Более подробная информация о GPU-серверах Supermicro представлена на сайте по адресу:

https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

