Supermicro представляет новые решения Plug-n-Play для облачных вычислений, ИИ и 5G / Edge в ЦОД

«Наши стоечные решения с технологией Plug-n-Play отражают весь наш опыт проектирования систем и блочной архитектуры для устройств в стоечном формате. Мы предоставляем масштабируемые системы для центров обработки данных, предоставляя нашим клиентам возможность воспользоваться протестированной продукцией при минимальном сроке исполнения заказа, — заявил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор компании Supermicro. — Созданные нами стоечные решения отлично подходят для наиболее требовательных рабочих нагрузок: облачных вычислений, ИИ, 5G. Они обеспечивают высокую производительность, эффективность и соотношение затрат. Наша продукция объединяет в себе современные технологии, в том числе новейшие масштабируемые процессоры Intel® Xeon® третьего поколения, конфигурации SuperBlade с высокой плотностью размещения, оптимизированные системы для графических процессоров, содержащие до 16 элементов, а также flash-системы хранения данных NVMe petascale».

Оптимальные варианты конфигурации стойки

Стоечные конструкции Supermicro предназначены для облачных вычислений, ИИ, 5G / Edge, а также высокопроизводительных вычислений (HPC). Они разработаны на основе линейки продукции Supermicro, состоящей из более чем 100 оптимизированных для приложений систем. Среди компонентов — оптимизированные для приложений системы, включая Hyper, SuperBlade®, семейство продуктов Twin (BigTwin®, TwinPro® и FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco / 5G и Edge-серверы. Все они созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения.

2 июня 2021 года глава компании Supermicro Чарльз Льян представил на выставке Computex Taipei стоечные решения Plug-n-Play.

Более подробная информация о продукции Supermicro в стоечном формате представлена на сайте компании:

www.supermicro.com/rack-scale-plug-and-play

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

