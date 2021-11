Supermicro представляет новые системы на основе технологий искусственного интеллекта

«Компания Supermicro лидирует на рынке графических процессоров, предлагая широкий выбор систем, оптимизированных для любой рабочей нагрузки при проведении периферийных и облачных вычислений, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Наше комплексное решение для облачных игр создано на базе 12 графических процессоров одинарной ширины в единой двухузловой системе 2U и призвано обеспечить превосходную плотность размещения и высокую производительность. Помимо этого, наша компания представила новую универсальную платформу для интеграции всех основных моделей процессоров, графических процессоров, а также структурных решений и систем охлаждения».

Сервер Supermicro E-403 разработан на основе ИИ-технологий для распределенной обработки данных с получением логических выводов, например для управления трафиком и контроля климата в офисных зданиях. Серверы Supermicro Hyper-E созданы для работы с периферийными вычислениями и оснащены графическими процессорами A100 (до трех процессоров на систему). Компания Supermicro способна поставлять комплексные ИТ-решения для совместного проектирования, включая сертифицированные NVIDIA серверы, системы хранения, сетевые коммутаторы и программное обеспечение NVIDIA Enterprise Omniverse для профессиональной визуализации и совместной работы.

«Supermicro предлагает широкий спектр серверов на базе графических процессоров семейства NVIDIA Ampere, которые были сертифицированы компанией NVIDIA, — отметил вице-президент и генеральный менеджер по ускоренным вычислениям в компании NVIDIA Йэн Бак (Ian Buck). — Данные решения обеспечивают невероятный уровень производительности для любых рабочих процессов с использованием технологий искусственного интеллекта — получения логических выводов, периферийных и облачных вычислений и любой комбинации вышеперечисленного».

Созданные Supermicro мощные системы для центров обработки данных в форм-факторе 2U и 4U (Redstone, Delta) первыми на рынке будут оснащены сетевыми платформами нового поколения Quantum-2 InfiniBand и DPU BlueField. Quantum-2 InfiniBand, разработанная компанией NVIDIA, поставляется с комплектом адаптеров с высокой пропускной способностью и сверхнизкой длительностью задержки, коммутаторами и кабелями, а также встроенным ПО для обеспечения высокой производительности центра обработки данных. Новая платформа уже интегрирована в продукцию Supermicro.

Системы на базе Quantum-2 InfiniBand имеют пропускную способность 400 Гбит/с на порт — вдвое больше, чем предыдущее поколение. Кроме того, в них предусмотрено более плотное размещение коммутаторов, при котором скорость обработки данных с использованием ИИ-технологий возрастает в 32 раза по сравнению с ранними версиями адаптеров и коммутаторов InfiniBand, а также поддержка процессоров Intel или AMD.

Гибридная рабочая среда становится новой нормой, для качественной совместной работы требуются новые технологии. Сочетание преимуществ ПО NVIDIA Omniverse Enterprise и серверов Supermicro упрощает 3D-моделирование, создавая возможности для бесконечного количества итераций и ускорению вывода на рынок целого ряда инновационных продуктов. NVIDIA Omniverse Enterprise и AI Enterprise на платформе VMware, разработанные для интеграции ИИ-технологий в корпоративные рабочие процессы, уже оптимизированы для использования в системах Supermicro, сертифицированных NVIDIA. С их помощью совместная работа команд из разных стран и регионов становится гораздо проще.

Для получения более подробной информации о продукции Supermicro на базе технологий NVIDIA посетите конференцию #GTC21 и следующие ее сессии:

- «Периферийные вычисления: умные города, здания и локации» (Edge AI: Smart Cities, Places, and Venues) (ССЫЛКА)

- Разработки компании Supermicro для платформ NVIDIA AI Enterprise и Omniverse Enterprise» (Supermicro Solutions for NVIDIA AI Enterprise and Omniverse Enterprise Platforms) (ССЫЛКА)

