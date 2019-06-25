Supermicro представляет первые в отрасли серверы и хранилища данных с поддержкой EDSFF - первого компактного открытого стандарта для хранилищ, оптимизированных под All-Flash NVMe

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Super Micro Computer, Inc.

Jun 25, 2019, 09:30 ET

Высокая емкость/пропускная способность и улучшенный термический КПД дисков стандарта EDSFF уже доступны покупателям четырехузловых систем BigTwin™ 2U и разнообразных продуктов из линейки 1U Petascale 

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 25 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных и экологически безопасной обработки данных, сегодня представила первую в отрасли линейку серверов и хранилищ данных с поддержкой дисков NVMe по стандарту EDSFF (Enterprise and Datacenter Storage Form Factor).

Supermicro unveils new EDSFF family of server and storage systems
Supermicro unveils new EDSFF family of server and storage systems

EDSFF представляет собой первую стандартную спецификацию All-Flash NVMe, оптимизированную под нужды систем хранения данных. Она выводит NVMe на принципиально новый уровень возможностей - с повышенной плотностью, улучшенной управляемостью и оптимальным показателем термического КПД. В основе EDSFF лежат функциональные возможности NVMe, обеспечивающие дискам данного стандарта шестикратное увеличение пропускной способности и семикратное сокращение времени задержки по сравнению с традиционными флэш-накопителями. Стандарт совместим как с длинными (E1.L), так и с короткими (E1.S) дисками. EDSFF поддерживается продукцией многих производителей дисков, что предоставляет клиентам обширный выбор вариантов с плотностью до полупетабайта в 1U.  

"Компания Supermicro первой на рынке представляет серверы и системы хранения данных с поддержкой EDSFF, - отметил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). -  Включение EDSFF в наш обширный ассортимент систем NVMe, Hybrid NVMe и SATA подтверждает наши лидерские позиции в данном сегменте. Оптимизированные массивы NVMe будут поддерживать до 32 дисков с возможностью "горячей" замены в 1U, что полностью соответствует потребностям высокопроизводительных рабочих процессов или программного обеспечения хранилищ данных с оптимизацией под IOPS. EDSFF позволяет создавать универсальный форм-фактор, который, по нашему убеждению, будет играть доминирующую роль уже в самом ближайшем будущем".  

"Хранилища на базе новейших стандартных NVMe полностью меняют положение сил на рынке, - прокомментировал вице-президент подразделения Platform Engineering компании Netskope Джейк Росма (Jake Roersma). -  Форм-фактор, оптимизированный под параметры SSD, уже доказал свою способность демонстрировать превосходную производительность, одновременно упрощая процесс интеграции с использованием открытых стандартов. Supermicro остается лидером данного сегмента, предоставляя самый обширный ассортимент продуктов NVMe с оптимальными параметрами цены, доступности и качества".

В линейку продуктов EDSFF от Supermicro:

BigTwin™

Уникальная четырехузловая система BigTwin 2U обладает высочайшим уровнем производительности (IOPS/GB) с поддержкой десяти дисков E1.S плюс два SATA M.2 на каждый узел. Передовые показатели эффективности многоузловых систем BigTwin с общими источниками питания и охлаждения прекрасно дополняются высоким температурным КПД дисков EDSFF, что в конечном итоге обеспечивает дополнительную экономию ресурсов. Без ущерба для функционала каждый узел способен поддерживать два процессора Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения мощностью до 205 ватт и 24 модуля DIMM.

Петабайтные системы 1U 

Линейка хранилищных серверов 1U Petascale на базе All-Flash NVMe™ поддерживает флэш-технологии нового поколения, отличаясь пропускной способностью на уровне 52 ГБ/с, высокой производительностью IOPS, NVMe over Fabrics и простотой технического обслуживания.

Новые системы EDSFF Petascale характеризуются оптимизированной емкостью и эффективностью ($/ГБ/ватт) и включают 1U Petascale E1.Lс поддержкой 32 высокоемких дисков E1.L; 1U Petascale E1.S - систеу глубиной 30" с поддержкой 32 высокоемких дисков E1.S; и Petascale JBOF с поддержкой 32  дисков E1.L для расширения хранилища и подключения восьми хостов. Все эти системы уже поступили в открытую продажу.

Supermicro также предлагает систему 1U Petascale, оптимизированную под диски NVMe в форм-факторе NF1. Поставки этого продукта начались в четвертом квартале 2018 года. Как и системы EDSFF Petascale, 1U Petascale NF1 поддерживает 32 диска высокой емкости.

Для получения дополнительной информации о Supermicro EDSFF и продукции компании посетите веб-сайт www.supermicro.com/NVMe.

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О компании Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Компания Supermicro®, передовой новатор в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива "We Keep IT Green®" позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, BigTwin, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/926584/Supermicro_unveils_new_EDSFF.jpg

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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Supermicro представляет первые в отрасли серверы и хранилища данных с поддержкой EDSFF - первого компактного открытого стандарта для хранилищ, оптимизированных под All-Flash NVMe

News provided by

Super Micro Computer, Inc.

Jun 25, 2019, 09:30 ET