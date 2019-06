Supermicro представляет первые в отрасли серверы и хранилища данных с поддержкой EDSFF - первого компактного открытого стандарта для хранилищ, оптимизированных под All-Flash NVMe

"Компания Supermicro первой на рынке представляет серверы и системы хранения данных с поддержкой EDSFF, - отметил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Включение EDSFF в наш обширный ассортимент систем NVMe, Hybrid NVMe и SATA подтверждает наши лидерские позиции в данном сегменте. Оптимизированные массивы NVMe будут поддерживать до 32 дисков с возможностью "горячей" замены в 1U, что полностью соответствует потребностям высокопроизводительных рабочих процессов или программного обеспечения хранилищ данных с оптимизацией под IOPS. EDSFF позволяет создавать универсальный форм-фактор, который, по нашему убеждению, будет играть доминирующую роль уже в самом ближайшем будущем".

"Хранилища на базе новейших стандартных NVMe полностью меняют положение сил на рынке, - прокомментировал вице-президент подразделения Platform Engineering компании Netskope Джейк Росма (Jake Roersma). - Форм-фактор, оптимизированный под параметры SSD, уже доказал свою способность демонстрировать превосходную производительность, одновременно упрощая процесс интеграции с использованием открытых стандартов. Supermicro остается лидером данного сегмента, предоставляя самый обширный ассортимент продуктов NVMe с оптимальными параметрами цены, доступности и качества".

В линейку продуктов EDSFF от Supermicro:

BigTwin™

Уникальная четырехузловая система BigTwin 2U обладает высочайшим уровнем производительности (IOPS/GB) с поддержкой десяти дисков E1.S плюс два SATA M.2 на каждый узел. Передовые показатели эффективности многоузловых систем BigTwin с общими источниками питания и охлаждения прекрасно дополняются высоким температурным КПД дисков EDSFF, что в конечном итоге обеспечивает дополнительную экономию ресурсов. Без ущерба для функционала каждый узел способен поддерживать два процессора Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения мощностью до 205 ватт и 24 модуля DIMM.

Петабайтные системы 1U

Линейка хранилищных серверов 1U Petascale на базе All-Flash NVMe™ поддерживает флэш-технологии нового поколения, отличаясь пропускной способностью на уровне 52 ГБ/с, высокой производительностью IOPS, NVMe over Fabrics и простотой технического обслуживания.

Новые системы EDSFF Petascale характеризуются оптимизированной емкостью и эффективностью ($/ГБ/ватт) и включают 1U Petascale E1.Lс поддержкой 32 высокоемких дисков E1.L; 1U Petascale E1.S - систеу глубиной 30" с поддержкой 32 высокоемких дисков E1.S; и Petascale JBOF с поддержкой 32 дисков E1.L для расширения хранилища и подключения восьми хостов. Все эти системы уже поступили в открытую продажу.

Supermicro также предлагает систему 1U Petascale, оптимизированную под диски NVMe в форм-факторе NF1. Поставки этого продукта начались в четвертом квартале 2018 года. Как и системы EDSFF Petascale, 1U Petascale NF1 поддерживает 32 диска высокой емкости.

