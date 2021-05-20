Supermicro представляет системы жидкостного охлаждения для высокопроизводительных ЦОДов

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Super Micro Computer, Inc.

May 20, 2021, 14:35 ET

Supermicro представляет ряд своих разработок в области жидкостного охлаждения для превосходной эффективности наиболее энергоемких систем в самых высокопроизводительных современных центрах обработки данных

Новые центральные и графические процессоры с максимальной производительностью расширяют границы возможностей традиционных серверов с воздушным охлаждением: технология жидкостного охлаждения, повышающая эффективность энергопотребления дата-центров и снижающая совокупную стоимость владения ими, обеспечивает более чем 40% экономию расходов на электроэнергию

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 20 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), один из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, предлагает ряд своих разработок в сфере жидкостного охлаждения, обеспечивающих сокращение затрат и позволяющих наиболее энергоемким системам функционировать более стабильно и на более высоких частотах ЦП. В тесном контакте с клиентами Supermicro будет разрабатывать, внедрять и испытывать новейшие технологии жидкостного охлаждения на стоечном уровне. Такое оборудование можно будет легко и просто смонтировать в центрах обработки данных клиентов по всему миру. Клиенты, внедряющие систему жидкостного охлаждения, могут повысить эффективность энергопотребления центров обработки данных и снизить совокупную стоимость владения ими за счет более чем 40% экономии расходов на электроэнергию.

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Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling
Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling
Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling_2
Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling_2

«Компания Supermicro создала специализированные подразделения для взаимодействия с клиентами и партнерами в целях разработки самых современных решений, обеспечивающих жидкостное охлаждение на уровне стоек и позволяющих наиболее требовательным системам сохранять свою работоспособность при высоких вычислительных нагрузках, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наши самые популярные серверы — GPU, SuperBlade, BigTwin и Ultra —   легко оснащаются технологией жидкостного охлаждения, снижающей эксплуатационные расходы с сохранением максимального уровня эффективности функционирования этих систем».

Популярные системы

Такие премиум-системы Supermicro, включая новейшие GPU Systems, SuperBlades, BigTwin и Ultra, идеально подходят для центров обработки данных с требовательными приложениями. Эксперты компании Supermicro выделили эти серверы в качестве оптимального варианта для систем искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и сопутствующих задач, для работы с которыми требуются высокочастотные и плотно скомпонованные центральные и графические процессоры.

Предлагаемые типы охлаждения

Компания Supermicro разработала эффективные средства охлаждения для мелко- и крупномасштабных систем путем тщательной оценки каждого отдельного случая с учетом конкретных требований и ограничений наших клиентов, включая прямое охлаждение кристалла (Direct to Chip / D2C), охлаждение погружением (Immersion), охлаждение с использованием теплообменника на задней дверце (Rear-door Heat Exchanger / RDHx) или сочетание этих технологий. 

Системы жидкостного охлаждения позволяют ИТ-администраторам уверенно эксплуатировать серверы Supermicro с поддержанием максимального уровня производительности, что обеспечивает повышение рентабельности инвестиций в высокопроизводительные серверы.

В зависимости от физической инфраструктуры центров обработки данных применяются различные технологии жидкостного охлаждения. Система охлаждения D2C может устанавливаться на каждом сервере, а для максимального теплоотвода такие системы погружают в жидкость целиком. Компания Supermicro тесно сотрудничает с клиентами для поиска решения, наиболее пригодного для жидкостного охлаждения. Инженеры разрабатывают варианты на основе выбранных типов систем и инфраструктуры центров обработки данных. Центр обработки данных или его отдельные модули могут использовать технологии жидкостного охлаждения для оптимизации эксплуатационных условий.

Более подробная информация о системах жидкостного охлаждения Supermicro представлена на странице www.supermicro.com/liquidcooling.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514677/Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514676/Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling_2.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg  

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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