Supermicro presenta il Retail Edge intelligente: soluzioni complesse per applicazioni con carichi di lavoro intensi per IoT

La Retail Edge intelligente di Supermicro mette a disposizione una piattaforma operativa definita dal software che semplifica notevolmente la distribuzione, gestione, orchestrazione, e il collegamento in rete di infrastrutture e applicazioni Edge. La piattaforma può essere eseguita sull'IoT di Supermicro e su hardware edge, spaziando da piccoli dispositivi edge e server edge completi da rack in grado di supportare GPU, FPGA e altre tecnologie.

"La soluzione Retail Edge intelligente di Supermicro offre ai rivenditori il motore di cui hanno bisogno per offrire in modo efficiente ai propri clienti tecnologie e servizi innovativi," ha dichiarato Raju Penumatcha, Vicepresidente Senior e Direttore dei prodotti, Supermicro. "Realizzata sfruttando la flessibilità dell'architettura Building Block Solutions® di Supermicro e con il software all'avanguardia dei nostri partners, questa soluzione è ottimizzata per affrontare alcune delle sfide che il settore della rivendita al dettaglio deve affrontare oggi."

La Retail Edge intelligente di Supermicro viene offerta in tre diverse configurazioni cluster certificate che sfruttano la piattaforma SuperServer, già utilizzata nel settore, e ottimizzata per punti vendita di dimensioni specifiche e per soddisfare le richieste del carico di lavoro originato dalle applicazioni.

La piattaforma cluster di livello base sfrutta E100, un piccolo server gateway potente e senza ventole IoT/Edge per punti vendita piccoli soggetti a limitazioni di spazio ed energia elettrica, come ad esempio i negozi di alimentari e casalinghi o ristoranti, con carichi di lavoro di base come ad esempio quelli da POS, videosorveglianza, e gestione degli inventari.

Un cluster più convenzionale che richiede un server versatile, con elevate prestazioni IoT/Edge basato su E300, con ingombro ridotto e acustica di elevato livello per punti vendita di medie dimensioni in cui vengono eseguite più applicazioni in modalità edge.

Configurazione cluster di fascia alta che utilizza 1019/5019, un server edge generoso, poco profondo, montato su rack con molto spazio per lo storage e diverse possibilità per il collegamento in rete e supporto per gli acceleratori e le tecnologie GPU richieste per le applicazioni di Intelligenza Artificiale/Machine Learning per punti vendita che mede-grandi dimensioni, quali drogherie e punti vendita al dettaglio di medie dimensioni.

Sviluppata da una collaborazione con NodeWeaver e NetFoundry, la piattaforma integrata Retail Edge di Supermicro supporta cluster da piccole a grandi dimensioni destinati ad applicazioni per la vendita al dettaglio.

"La tecnologia per la vendita la dettaglio si trova all'inizio di una nuova era che promette di rivoluzionare l'esperienza del cliente, aumentare le efficienze e ridurre i costi," ha dichiarato Carlo Daffara, Amministratore Delegato e co-fondatore di NodeWeaver, fornitore di software edge fabric unversale. "Nel momento in cui il calcolo distribuito assume un'importanza sempre più critica per le operazioni di vendita al dettaglio, queste piattaforme devono essere distribuite, gestite, ricevere manutenzione, e protette su grande scala. Retail Edge di Supermicro offre una piattaforma operativa di base per questo livello distribuito di calcolo, e NodeWeaver con orgoglio fa parte di questa soluzione."

Poter offrire un collegamento in rete affidabile e sicuro può porre delle sfide negli ambienti edge distribuiti, e proteggere i dati dei clienti e dei POS è di estrema importanza negli ambienti destinati alla rivendita al dettaglio. La piattaforma Retail Edge di Supermicro offre una connettività di tipo NaaS (Network-as-a-Service) semplice da distribuire e con la potenza di NetFoundry per mettere a disposizione prestazioni eccezionali, protezione zero-trust (nessuna fiducia), agilità, e semplicità.

"I punti vendita la dettaglio si stanno rinnovando per migliorare le esperienze dei clienti," ha dichiarato Galeal Zino, fondatore, e Amministratore Delegato, NetFoundry. "La soluzione Retail Edge di SuperMicro offre alle applicazioni per la vendita la dettaglio di prossima generazione una piattaforma operativa definita dal software, e la grande capacità di calcolo edge di cui hanno bisogno per perseguire le innovazioni. Per connettere in modo sicuro questi edge per la rivendita la dettaglio con core, cloud, e partner, senza dover gestire altri server per il collegamento in rete, il punto di vendita al dettaglio o il fornitore di soluzioni sfrutta Zero Trust NaaS, con il potente motore di NetFoundry, e integrato nella soluzione grazie alla collaborazione tra Supermicro e NetFoundry."

Il visore adattivo di NodeWeaver consente di avere un'esecuzione sicura e in partizioni di qualsiasi applicazione senza avere il tradizionale carico di lavoro derivante dalla virtualizzazione. I benchmarck iniziali sulle prestazioni hanno evidenziato che la piattaforma è in grado di eseguire applicazioni con prestazioni che sono vicine alle esecuzioni su bare metal, pur mantenendo la capacità di offrire elevata disponibilità e una flessibilità simile a quella degli ambienti cloud.

Per maggiori informazioni sulla nuova piattaforma Retail Edge di Supermicro, visitare qui.

Seguite Supermicro su LinkedIn, Twitter, e Facebook per ricevere le notizie e gli annunci più recenti.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader di tecnologie server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1171744/Supermicro_Intelligent_Retail_Edge_Infographic.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.