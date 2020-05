Supermicro presenta Intelligent Retail Edge

"La solución Intelligent Retail Edge de Supermicro proporciona a los minoristas el motor que necesitan para ofrecer tecnologías y servicios innovadores a sus clientes de manera eficiente", dijo Raju Penumatcha, vicepresidente sénior y director de producto de Supermicro. "Basada en la arquitectura Building Block Solutions® flexible de Supermicro y con tecnología de software de vanguardia de nuestros socios, esta solución está optimizada para ayudar a abordar algunos de los desafíos a los que se enfrenta la industria minorista hoy en día".

Intelligent Retail Edge de Supermicro se ofrece en tres configuraciones de clúster certificadas diferentes que aprovechan la plataforma SuperServer probada en la industria que está optimizada para almacenes de tamaño específico y requisitos de carga de trabajo de aplicaciones.

Plataforma de clúster de nivel de entrada basada en E100 , un pequeño y potente servidor de puerta de enlace IoT/Edge sin ventilador para pequeñas tiendas con limitaciones de espacio y energía, como pequeñas tiendas de conveniencia o restaurantes, ejecutando cargas de trabajo básicas como punto de venta (POS), videovigilancia y gestión de inventario.

, un pequeño y potente servidor de puerta de enlace IoT/Edge sin ventilador para pequeñas tiendas con limitaciones de espacio y energía, como pequeñas tiendas de conveniencia o restaurantes, ejecutando cargas de trabajo básicas como punto de venta (POS), videovigilancia y gestión de inventario. Un clúster convencional que requiere un servidor IoT/Edge versátil y de alto rendimiento basado en E300 , tiene un tamaño físico pequeño y una acústica superior para tiendas pequeñas y medianas que ejecutan varias aplicaciones en Edge.

, tiene un tamaño físico pequeño y una acústica superior para tiendas pequeñas y medianas que ejecutan varias aplicaciones en Edge. Configuración de clúster de gama alta que utiliza el 1019/5019 , un servidor de trabajo pesado de borde de montaje en rack de profundidad corta con ricas opciones de almacenamiento y redes y soporte para tecnologías de aceleradores y GPU necesarias para aplicaciones de IA/ML para tiendas de tamaño mediano a grande, como tiendas de comestibles y minoristas de tamaño mediano.

Desarrollada a través de una colaboración con NodeWeaver y NetFoundry, la plataforma Integrated Retail Edge de Supermicro admite clústeres de pequeños a grandes para aplicaciones minoristas.

"La tecnología minorista está en el comienzo de una nueva era que promete revolucionar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia y reducir los costes", dijo Carlo Daffara, consejero delegado y co-fundador de NodeWeaver, un proveedor de un software de tela de borde universal. "A medida que el proceso distribuido se vuelve más crítico para las operaciones minoristas, estas plataformas deben implementarse, administrarse, mantenerse y protegerse a gran escala. Retail Edge de Supermicro proporciona la plataforma operativa fundamental para esta capa de computación distribuida, y NodeWeaver se enorgullece de ser parte de esta solución."

Proporcionar redes fiables y seguras puede ser un desafío en entornos perimetrales distribuidos, y asegurar los datos de clientes y puntos de venta (POS) es fundamental en entornos minoristas. La plataforma Retail Edge de Supermicro proporciona conectividad de red como servicio (NaaS) sencilla y fácil de implementar con tecnología NetFoundry para ofrecer un rendimiento excepcional, seguridad de confianza cero, agilidad y simplicidad.

"Los minoristas están innovando para mejorar las experiencias de los clientes", dijo GalealZino, fundador y consejero delegado de NetFoundry. "La solución SuperMicro Retail Edge proporciona aplicaciones minoristas de próxima generación con la plataforma operativa definida por software y un potente cómputo perimetral que requieren para innovar. Para conectar de forma segura esos bordes minoristas con el núcleo, la nube y los socios, sin necesidad de administrar servidores de red adicionales, el minorista o proveedor de soluciones aprovecha Zero Trust NaaS, impulsado por NetFoundry e integrado en la solución con esta asociación entre Supermicro y NetFoundry".

El hipervisor adaptable de NodeWeaver proporciona una ejecución segura y particionada de cualquier aplicación sin la sobrecarga tradicional de virtualización. Los puntos de referencia de rendimiento iniciales muestran que la plataforma puede ejecutar aplicaciones con un rendimiento cercano al de la ejecución de metal desnudo, al tiempo que mantiene la capacidad de proporcionar alta disponibilidad y flexibilidad similar a la de la nube.

Para obtener más información sobre la nueva plataforma Retail Edge de Supermicro, visite aquí .

