Supermicro presenta las soluciones multi-nodo SuperEdge para aplicaciones 5G, IoT y Edge

El servidor Supermicro SuperEdge está diseñado para encajar en centros de datos pequeños o en entornos en los que la profundidad del servidor es fundamental. Con una profundidad de tan solo 430 mm, el sistema SuperEdge se instala fácilmente en una amplia gama de entornos físicos donde el espacio es escaso. También se pueden instalar GPU, lo que da a Supermicro SuperEdge la capacidad de realizar cálculos de IA en el borde de la red, aumentando la capacidad de la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de respuesta.

Los nodos y las conexiones de E/S son accesibles desde la parte frontal, lo que permite un mantenimiento rápido cuando se necesita. Además, este servidor funcionará en un rango de temperatura de -5°C a 55°C y en una amplia gama de humedad y otras condiciones ambientales. Esto permite a las organizaciones reducir el OPEX e instalar el servidor en diferentes localizaciones que pueden no estar en un entorno de control climático. Las fuentes de alimentación y los ventiladores de refrigeración redundantes permiten que el servidor SuperEdge funcione en condiciones adversas fuera de un centro de datos tradicional.

Cada uno de los tres nodos intercambiables en caliente puede albergar tres ranuras PCI-E 4.0, que permiten una amplia gama de tarjetas complementarias que aceleran las aplicaciones diseñadas para la computación de borde. La densidad de E/S diseñada en este sistema permite utilizar múltiples tarjetas de aceleración, incluyendo opciones de red, FPGA, DPU, eASIC y TimeSync. Cada nodo puede alojar hasta 2TB de DRAM DDR4, lo que permite instalar y ejecutar aplicaciones más extensas y complejas que las disponibles anteriormente.

Se puede encontrar información adicional sobre SuperEdge en el MWC 2022 en Barcelona (España), y en el resumen del MWC de Supermicro, así como en un seminario web programado para el 15 de marzo de 2022, a las 10:00 am PT.

