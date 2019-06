Supermicro presenta los primeros sistemas de almacenamiento y servidores del sector compatibles con EDSFF

"Supermicro es el primero en comercializar sistemas de servidores y almacenamiento compatibles con EDSFF", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Tras ofrecer la gama más amplia del sector de NVMe, NVMe híbrido, y sistemas SATA, la incorporación de EDSFF sirve para afianzar nuestra posición de liderazgo en el mercado de NVMe. Estas unidades NVMe optimizadas son compatibles con hasta 32 unidades de intercambio en caliente en 1U, lo que resulta ideal para las cargas de trabajo que precisan de un mayor rendimiento o para el software específico de almacenamiento optimizado para IOPS (entradas y salidas por segundo). EDSFF establece un formato común que creemos que será predominante en el futuro".

"El último sistema de almacenamiento NVMe estándar del sector supone un cambio drástico para el mercado", señala Jake Roersma, vicepresidente de Ingeniería de Plataformas de Netskope. "Este formato optimizado para las unidades SSD ha demostrado ofrecer un rendimiento superior, además de simplificar la integración mediante estándares abiertos. Supermicro se mantiene a la vanguardia al ofrecer la cartera más completa de productos NVMe, al menor coste y con la mayor disponibilidad".

Productos de la familia EDSFF de Supermicro:

BigTwin™

El nuevo y exclusivo sistema de cuatro nodos BigTwin en 2U ofrece el máximo rendimiento (IOPS/GB) con diez unidades E1.S y dos SATA M.2 por nodo. La eficiencia multinodo líder del sector de BigTwin con alimentación y refrigeración compartidas se mejora con la eficiencia térmica de las unidades EDSFF para ofrecer un ahorro adicional de recursos. Sin comprometer sus prestaciones, cada nodo también admite procesadores duales Intel® Xeon® Scalable de segunda generación de hasta 205 vatios y 24 módulos DIMM.

Sistemas en 1U a escala de petabytes

La gama de servidores de almacenamiento all-flash NVMe a escala de petabytes en 1U de Supermicro es compatible con tecnologías flash de última generación con un ancho de banda de datos de hasta 52 GB por segundo, un elevado rendimiento IOPS, NVMe sobre estructura y facilidad de mantenimiento.

Los nuevos sistemas EDSFF a escala de petabytes optimizan la capacidad y eficiencia ($/GB/vatio) e incluyen el E1.L a escala de petabytes en 1U, con compatibilidad para 32 unidades E1.L de alta capacidad; el E1.S a escala de petabytes en 1U, un sistema con un fondo de 30" con compatibilidad para 32 unidades E1.S de alta capacidad; y el JBOF a escala de petabytes que admite 32 unidades E1.L para una ampliación del almacenamiento y conexión a un máximo de ocho hosts. Todos estos sistemas ya están disponibles.

Supermicro también ofrece un sistema a escala de petabytes en 1U optimizado para unidades NVMe con formato NF1 que se ha vendido en grandes cantidades desde el cuarto trimestre de 2018. Al igual que los sistemas EDSFF a escala de petabytes, el NF1 a escala de petabytes admite 32 unidades de alta capacidad.

Para obtener más información sobre productos EDSFF de Supermicro, visite www.supermicro.com/NVMe.

