Supermicro présente l'infrastructure cloud Plug and Play en racks avec des tests et une validation de l'accès à distance gratuits

Alors que de plus en plus de clients ressentent le fardeau de la hausse des coûts du cloud hébergé, nombre d'entre eux cherchent à rapatrier les charges de travail du cloud sur une infrastructure interne moins coûteuse. Pourtant, ils souhaitent éviter d'avoir à construire une solution personnalisée en interne. Supermicro, en collaboration avec RedHat et Intel, a introduit une solution clé en main qui permettra aux clients de mettre en place une infrastructure cloud évolutive en quelques jours au lieu de semaines ou de mois. La configuration de base peut être achetée directement ou être louée pour environ 3 000 $ par mois 1 . Le modèle à frais fixes élimine les frais d'utilisation imprévus : plus vous l'utilisez, plus vous économisez.

« Le programme Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure permet d'améliorer les coûts et les performances de l'entreprise d'aujourd'hui », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Des systèmes de rack entièrement assemblés et validés, y compris le matériel et les logiciels, sont disponibles, ce qui permet un déploiement rapide et une mise en ligne plus rapide des systèmes. Ce programme peut faire gagner du temps et des efforts de conception aux clients. Notre dernière initiative JumpStart s'appuie sur les processeurs Intel, la mémoire persistante Intel Optane, le stockage All-Flash NVMe et le réseau 100 GbE pour des performances de classe mondiale. Grâce à la plateforme de conteneurs RedHat OpenShift et à la configuration gratuite de validation et de test d'accès à distance JumpStart, les clients peuvent commencer immédiatement la transition du site vers le cloud, efficace et évolutif. »

La configuration Supermicro JumpStart est une option d'entrée de gamme du portefeuille complet de solutions Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure qui incluent des performances supplémentaires, une modularité, une capacité élevée et des conceptions extrêmes. Ces solutions clés en main comprennent le rack, le câblage, l'alimentation et l'infrastructure de refroidissement pour simplifier le déploiement de la solution à grande échelle. Cette solution peut prendre en charge des centaines d'instances et de conteneurs avec un coût total de possession pouvant être jusqu'à 70 %* plus intéressant que celui des offres cloud hébergées.

"Red Hat OpenShift est la plateforme Kubernetes leader de l'industrie et dote toute infrastructure d'une plus grande cohérence pour mieux construire, déployer et gérer les applications à grande échelle », a déclaré Joe Fernandes, vice-président et directeur général chez Red Hat, en charge des plateformes centrales basées sur le cloud. « En combinant la puissance d'OpenShift avec les processeurs Intel et la solution d'infrastructure cloud de Supermicro, les entreprises peuvent réduire les coûts et non seulement prendre en charge les besoins immédiats en termes de charge de travail, mais également mieux répondre aux besoins de croissance futurs sur des systèmes plus sophistiqués. Nous sommes heureux de collaborer avec Supermicro et Intel pour aider les clients à prendre en charge le cloud hybride ouvert. »

« Intel collabore avec Supermicro pour mettre à disposition un cluster de systèmes entièrement configuré et prêt à l'emploi avec les derniers processeurs Intel Xeon pour tester des solutions logicielles innovantes », a déclaré Rose Schooler, vice-présidente au niveau groupe, en charge des ventes mondiales de centres de données chez Intel. « Nos processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération avec accélérateurs d'IA intégrés permettent de développer une nouvelle classe d'applications offrant des performances exceptionnelles. »

Avec le programme d'accès à distance gratuit Supermicro JumpStart, les clients de Supermicro peuvent commencer immédiatement à valider et à comparer leurs applications, permettant ainsi une expérience pratique avec la solution. L'accès au programme est facile et rapide. Grâce au portail JumpStart de Supermicro, les parties intéressées peuvent s'inscrire, puis accéder à la solution via un portail sécurisé.

Portefeuille de produits

La configuration de Supermicro JumpStart est basée sur un système 2U BigTwin® à 4 nœuds avec processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération pouvant utiliser jusqu'à 320 cœurs, 16 To de mémoire, 736 To de stockage All-Flash NVMe PCI-E 4.0 par système, ainsi que trois systèmes 1U Ultra, supportant jusqu'à 1,1 pb de stockage NVMe All-Flash PCI-E 4.0, un commutateur de 100 GbE pour NVMe-oF et un commutateur de 25 GbE offrant des performances réseau de données et de stockage supérieures pour le stockage d'objets sur site. Il s'agit d'une version réduite de la solution Supermicro Red Hat® OpenShift® Reference Architecture – High-Density Solution. La solution est basée sur Red Hat OpenShift, la plateforme Kubernetes, leader de l'industrie. D'autres configurations Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure sont disponibles et optimisées pour une efficacité, une échelle et des performances intégrées aux plateformes Supermicro Ultra, SuperBlade®, CloudDC et Edge Computing.

Pour en savoir plus, participez à notre webinaire avec des représentants de Supermicro, Intel et Red Hat, en direct ou à la demande, intitulé : « Build a Turn-Key Cloud with Cost Optimized Rack Plug-N-Play Cloud Infrastructure » (webinaire relatif à la création d'un cloud clé en main avec une infrastructure cloud Plug-N-Play en rack avec optimisation des coûts).

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), leader de l'innovation dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions avancées de type Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques d'Edge computing. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus économes en énergie et les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Red Hat et OpenShift sont des marques de commerce ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

1 Pour un bail de trois ans, sous réserve de l'examen et de l'approbation du crédit ; des modalités supplémentaires s'appliquent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web (lien)

*Basé sur des estimations Supermicro internes.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.