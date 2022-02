Supermicro présente les solutions multinœuds SuperEdge qui tirent parti de l'échelle, des performances et de l'efficacité des centres de données pour les applications 5G, IoT et de périphérie (Edge)

« Le serveur SuperEdge augmente les densités de calcul et d'E/S pour les applications de périphérie et permet aux opérateurs d'augmenter les charges de travail système et le traitement des données effectué en périphérie, réduisant ainsi le trafic réseau vers les centres de données », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Dans le cadre de notre stratégie de solutions informatiques, la conception de serveurs adaptés aux applications, à la fois pour la périphérie et le cloud, optimise le déploiement de l'informatique de réseau, alors même que nous évoluons vers le métaverse. »

Le serveur SuperEdge de Supermicro est conçu pour s'adapter aux petits centres de données ou aux environnements où la profondeur du serveur est essentielle. Avec une profondeur de seulement 430 mm, le système SuperEdge s'installe facilement dans un large éventail d'environnements physiques où l'espace est privilégié. Des unités de traitement graphique peuvent également être installées, ce qui donne au SuperEdge de Supermicro la possibilité d'effectuer des calculs d'IA à la périphérie du réseau, augmentant ainsi les capacités de prise de décision et réduisant les temps de réponse.

Les nœuds et les connexions E/S sont accessibles par l'avant, ce qui permet une maintenance rapide en cas de besoin. De plus, ce serveur fonctionnera dans une plage de température de -5 °C à 55 °C et résistera à l'humidité et à d'autres conditions environnementales. Cela permet aux entreprises de réduire les coûts d'exploitation et d'installer le serveur dans différents endroits qui ne sont pas nécessairement climatisés. La redondance des alimentations et des ventilateurs de refroidissement permet au serveur SuperEdge de fonctionner dans des conditions difficiles en dehors d'un centre de données traditionnel.

Chacun des trois nœuds remplaçables à chaud peut accueillir trois emplacements PCI-E 4.0, ce qui permet d'utiliser une large gamme de cartes complémentaires qui accélèrent les applications conçues pour l'informatique périphérique. La densité d'E/S conçue dans ce système permet d'intégrer plusieurs cartes d'accélération, notamment des options de mise en réseau, FPGA, DPU, eASIC et TimeSync. Chaque nœud peut accueillir jusqu'à 2 To de DRAM DDR4, ce qui permet d'installer et d'exécuter des applications plus étendues et plus complexes qu'auparavant.

Des informations supplémentaires sur SuperEdge seront disponibles lors du MWC 2022 à Barcelone, en Espagne, et de la présentation de Supermicro MWC , ainsi que lors d'un webinaire prévu le 15 mars 2022 à 10 h (PT).

