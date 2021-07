Supermicro présente ses nouveaux systèmes de stockage Top-Loading et Simply Double dotés de processeurs Intel Xeon de 3e génération, de PCI-E 4.0 avec cache NVMe pour un stockage haute capacité à l'échelle du cloud

« Alors que la croissance du stockage défini par logiciel et basé sur le cloud continue de s'accélérer, Supermicro aide les centres de données à moderniser rapidement leur infrastructure pour tirer parti d'une configuration flexible, de conceptions modulaires sans outil pouvant être entretenues par un technicien et de capacités d'extension simples grâce à notre nouvelle innovation X12 60 baies ou 90 baies à nœud simple, double et à architecture haute disponibilité », déclare Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Nos nouveaux systèmes de stockage haute capacité poursuivent l'objectif de Supermicro d'économiser les ressources et offrent une capacité de pointe pour un coût total de possession (TCO) réduit. »

Systèmes de stockage à chargement par le haut

La nouvelle architecture à chargement par le haut de Supermicro offre la flexibilité, la modularité et la facilité d'entretien améliorées dont les clients ont besoin. Les systèmes à 60 et 90 baies sont disponibles en configurations à un seul nœud, à deux nœuds et à deux nœuds à haute disponibilité (HA). Les configurations HA à deux nœuds et à un nœud contrôlent l'accès à tous les disques des systèmes. La configuration à deux nœuds répartit équitablement l'accès au contrôle des lecteurs entre chaque nœud. Grâce à une conception modulaire et sans outil, tous les systèmes embarqués essentiels - nœuds de serveur remplaçables à chaud, expandeurs, modules de ventilation, alimentations et disques - sont entièrement optimisés pour être facilement réparés par un seul technicien.

Les nouveaux systèmes à chargement par le haut de haute capacité de Supermicro sont optimisés pour les environnements de stockage d'entreprise et de cloud. Cette conception d'architectures scale-up et scale-out offre aux clients les options de configuration d'un contrôleur RAID basé sur PCI-E 4.0 ou SAS en mode IT. Ces systèmes 4U sont dotés de 60 ou 90 baies SAS3/SATA3 hot-swap de 2,5" ou 3,5", de deux emplacements PCI-E M.2 embarqués et de deux emplacements SATA SSD minces internes. Le système à un seul nœud prend également en charge deux baies arrière hot-swap de 2,5" pour la mise en miroir du système d'exploitation et quatre baies NVMe U.2 en option pour la mise en cache rapide. Le système prend en charge 1,6 pétaoctets de stockage à coût optimisé dans la configuration maximale, plus jusqu'à 60 To de flash SSD via le NVMe accessible par l'arrière. Les systèmes à un ou deux nœuds utilisent des processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération dans une configuration à deux sockets avec 16 emplacements DIMM par nœud de serveur.

Systèmes de stockage Simply Double

Le serveur de stockage Simply Double de Supermicro est une solution de pointe pour la diffusion de contenu. L'annonce d'aujourd'hui apporte des améliorations en termes de performances et de facilité d'entretien à la conception globale pour prendre en charge les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération dans une configuration à deux sockets avec 16 DIMM tout en conservant la même empreinte de stockage dense. Jusqu'à quatre baies U.2 NVMe remplaçables à chaud à l'arrière sont prises en charge, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter de la mémoire flash sans sacrifier l'une des 24 baies de stockage SAS/SATA 3,5". La conception innovante du châssis améliore la circulation de l'air et rationalise l'accessibilité des services système aux composants tels que la carte mère, le processeur, la mémoire, les emplacements PCI-E, les baies de disques internes et les baies de disques arrière. En plus de ces améliorations mécaniques, le système peut être configuré avec les options de contrôleur RAID basé sur PCI-E 4.0 ou SAS en mode IT.

Sommet du stockage Supermicro

Supermicro lance ces nouveaux systèmes à l'occasion de son Open Storage Summit 2021, qui met en avant les innovations technologiques en matière de stockage défini par logiciel. L'Open Storage Summit 2021 aura lieu du 27 au 29 juillet 2021. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations et pour vous inscrire.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un important fournisseur de serveurs avancés de type Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus écoénergétiques et écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1581712/Supermicro_Top_Loading_Simply_Double_Storage_Systems.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.