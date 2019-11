Supermicro présente un portefeuille de systèmes HPC perfectionnés à la pointe de l'industrie au SC19

« Les progrès technologiques dans les domaines de l'HPC, de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique s'accompagnent d'une demande accrue en puissance de calcul. Supermicro se lance activement dans les innovations afin d'apporter des solutions sur mesure vouées à répondre à ces besoins complexes des clients », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Nous investissons de manière considérable dans notre architecture respectueuse des ressources (Resource-Saving Architecture™) conçue pour aider les clients à réduire la consommation énergétique et le coût total de possession (TCO) et leur permettre de remplacer les pièces essentielles ainsi que de réutiliser un grand nombre des composants pour plusieurs cycles de mise à niveau afin de réduire les déchets informatiques et le coût total pour l'environnement (TCE). »

Des solutions de stockage avancées telles que le NVMe (Non-Volatile Memory Express) nouvelle génération sont proposées dans le cadre de l'offre élargie de produits de Supermicro, qui comprend notamment un SuperServer 1U Ultra DP avec 12 baies de disque NVMe/SAS/SATA qui peuvent héberger six disques sur chaque processeur Intel® 2nd Generation Xeon® Scalable pour créer une architecture équilibrée. Le SuperServer® 1U Ultra offre une très haute performance et une flexibilité de stockage à haute densité, idéales pour les applications essentielles à l'entreprise.

Supermicro propose des systèmes lames avancés, dont les systèmes SuperBlade® les plus récents qui disposent de serveurs lames à 1, 2 et 4 interfaces de connexion prenant en charge les processeurs 205 watts les mieux qualifiés, le NVMe, les commutateurs 100G EDR InfiniBand, les commutateurs 25G/10G Ethernet, le support GPU, les alimentations CA/CC redondantes et une batterie de secours (BBP®), ce qui en fait la solution idéale pour les applications entreprise, cloud et HPC. La haute densité fournie par le SuperBlade (serveurs lames à 10 x 4 interfaces de connexion, 20 x 2 interfaces de connexion ou 20 x 1 interface de connexion qui peuvent héberger jusqu'à 40 processeurs et 40 GPU dans un boîtier 8U) est essentielle pour le HPC.

Supermicro propose la plus grande sélection du secteur en matière de serveurs GPU optimisés pour l'IA, l'apprentissage profond et les charges de travail HPC, y compris une gamme complète de systèmes allant de 1U à 10U prenant en charge de 1 à 20 GPU Nvidia dans un seul système. Supermicro a développé des systèmes spécialisés pour des charges de travail spécifiques de l'IA, et notamment des modèles de systèmes optimisés pour obtenir les plus hautes performances dans le cadre de l'entraînement à l'apprentissage profond et un rendement maximal pour les applications d'inférence d'apprentissage profond.

Supermicro a lancé sa famille Twin multi-nœuds pour répondre aux besoins en matière de densité et d'alimentation commune s'agissant des environnements HPC. La nouvelle famille multi-nœuds BigTwin™ de Supermicro offre densité, alimentation commune et performance maximale pour le HPC. Le BigTwin EDSFF E1.S, le dernier né de la famille, est un système à 4 nœuds DP 2U doté de 10 disques EDSFF (E1.S) par nœud. Ce système est capable de prendre en charge des processeurs allant jusqu'à 205 W. De même, la famille de serveurs BigTwin H12 est optimisée pour assurer un nouveau niveau d'intégration ainsi qu'une performance supérieure pour les centres de données modernes en tirant parti des processeurs AMD EPYC™ série 7002. Les clients peuvent s'attendre à une performance accrue, à deux fois plus de cœurs par rapport aux systèmes de la génération précédente A+ et jusqu'à quatre fois plus de GFLOPS maximum par interface de connexion.

Plus les applications HPC apportent de nouvelles données scientifiques, plus elles se complexifient. Les déploiements HPC, en particulier les projets utilisant de nombreuses données, peuvent engendrer des défis environnementaux délicats (énergie et refroidissement). Supermicro présente son offre élargie de solutions de serveurs à refroidissement liquide basé sur Asetek, afin de répondre aux enjeux liés à l'énergie et au refroidissement pour les charges de travail informatiques lourdes dans les centres de données HPC actuels.

Vous trouverez des informations complètes sur les solutions HPC de Supermicro sur www.supermicro.com.

