Supermicro présente une gamme de solutions de refroidissement liquide offrant une efficacité supérieure pour les systèmes les plus exigeants des centres de données les plus performants d'aujourd'hui

Les nouveaux processeurs et GPU de haute performance repoussent les limites des serveurs traditionnels refroidis par air ; la technologie de refroidissement liquide améliore le PUE et le TCO des centres de données et permet d'économiser plus de 40 % sur les coûts énergétiques

SAN JOSE, Californie, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq : SMCI), leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des réseaux et de l'informatique verte, met à disposition une gamme de solutions de refroidissement liquide qui réduisent les coûts et permettent aux systèmes les plus exigeants de fonctionner avec moins de gigue et à des fréquences de CPU plus rapides. En collaboration avec les clients, Supermicro concevra, mettra en œuvre et testera les dernières technologies de refroidissement liquide au niveau du rack, garantissant ainsi une installation rapide et transparente dans les centres de données des clients du monde entier. Les clients qui mettent en œuvre une solution de refroidissement liquide peuvent améliorer le PUE et le TCO du centre de données de plus de 40 % sur les coûts énergétiques.

« Supermicro a mis en place des équipes spécialisées pour travailler avec ses clients et ses partenaires afin de fournir des solutions de refroidissement liquide de pointe au niveau du rack qui permettent aux systèmes utilisés pour les applications les plus exigeantes de rester opérationnels pendant de lourdes charges de calcul », déclare Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Nos serveurs les plus populaires -- les systèmes GPU, SuperBlade, BigTwin et Ultra -- sont entièrement dotés de la technologie de refroidissement liquide qui réduit les coûts d'exploitation tout en permettant à ces systèmes de fonctionner à des niveaux de performance maximum. »

Systèmes populaires

Ces systèmes Supermicro sélectionnés, notamment les derniers systèmes GPU, SuperBlades, BigTwin et Ultra, sont parfaits pour les centres de données avec des systèmes exigeants. Les experts de Supermicro ont identifié ces serveurs comme le meilleur choix pour l'IA, le HPC et les charges de travail connexes où des CPU et GPU à haute fréquence et à forte densité sont nécessaires.

Types de refroidissement proposés

Supermicro a conçu des solutions de refroidissement efficaces, de petite à grande échelle, en évaluant soigneusement chaque cas relatifs aux exigences et aux contraintes spécifiques de nos clients, notamment le refroidissement direct sur la puce (D2C), le refroidissement par immersion, le refroidissement par échangeur thermique à porte arrière (RDHx) ou un mélange de ces technologies.

Les solutions de refroidissement liquide donnent aux responsables informatiques la confiance nécessaire pour faire fonctionner les serveurs Supermicro à des niveaux de performance maximum, augmentant ainsi le retour sur investissement des serveurs haut de gamme.

Une gamme de technologies de refroidissement liquide peut être utilisée, en fonction de l'infrastructure matérielle du centre de données. Le refroidissement D2C peut être installé dans chaque serveur ou bien des systèmes entiers peuvent être immergés dans un liquide pour une évacuation maximale de la chaleur. Supermicro travaille en étroite collaboration avec ses clients pour déterminer la solution de refroidissement liquide la mieux adaptée. Les ingénieurs concevront la solution en fonction des types de systèmes choisis et de l'infrastructure du centre de données. L'ensemble ou une partie d'un centre de données peut utiliser des technologies de refroidissement liquide, optimisant ainsi l'environnement d'exploitation.

Pour en savoir plus sur les solutions de refroidissement liquide Supermicro, veuillez consulter le site suivant www.supermicro.com/liquidcooling

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un important fournisseur de serveur avancé Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus écoénergétiques et écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

