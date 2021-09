Supermicro расширяет ассортимент высокопроизводительных однопроцессорных систем

Новые односокетные системы на базе процессоров 3rd Gen Intel Xeon Scalable, включая блейд-сервер SuperBlade® в форм-факторе 6U, идеально подходят для многоузловых прикладных систем с высокой плотностью размещения. В пограничном сервере настенного монтажа Supermicro SuperServer E403 для телекоммуникационных сред используются большее число ядер, повышенная емкость памяти и ускоренный ввод-вывод, требуемые для обеспечения высокой производительности при оптимизированных ценовых уровнях.

«Наши многоузловые решения и высокопроизводительные стоечные системы обеспечивают новый класс вычислений для предприятий и поставщиков облачных услуг, что позволяет реализовать новое поколение прикладных задач, оптимизирующих результаты деятельности и совокупную стоимость владения, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Мы предоставляем расширенный ассортимент однопроцессорных систем, оптимизированных под прикладные задачи и обеспечивающих наилучшие показатели и максимальную эффективность для решения целевых задач, включая телекоммуникации, граничные вычисления, хранение информации, обеспечение безопасности, формирование логических выводов в системах искусственного интеллекта, а также предоставление частных облаков».

Новые односокетные системы Supermicro обеспечивают эффективность и возможности, достаточные для реализации расширенного набора задач в дата-центрах и повышения производительности средств граничных вычислений до уровня дата-центров. Эти новые системы оснащаются шиной ввода-вывода PCI-E 4.0, которая устраняет узкие места и ускоряет работу приложений по сравнению с более ранними поколениями процессоров. Теперь они также обеспечивают поддержку функционала безопасности Intel SGX. Новые односокетные системы предлагаются в различных форм-факторах, включая многоузловые серверы, стоечные серверы и рабочие станции.

Односокетные системы на базе процессоров 3rd Gen Intel Xeon Scalable поддерживают до 16 слотов DIMM, обеспечивая возможность увеличения емкости памяти до 4 ТБ при использовании DRAM или 6 ТБ при использовании DRAM + энергонезависимой памяти (Pmem) Intel Optane — такая емкость памяти является беспрецедентной для односокетных систем. Системы на базе процессоров Intel Xeon E-2300 обеспечивают необходимую производительность серверов для малых предприятий за счет 8 ядер и 128 ГБ памяти DDR4 при расчетной тепловой мощности (TDP) 95 ватт.

В число серверов Supermicro, оптимизированных для односокетных прикладных систем с использованием процессоров 3rd Gen Intel Xeon Scalable, входят:

SuperBlade — многоузловые системы с максимальной плотностью размещения

5G/Edge — настраиваемые мобильные сети и вычислительные системы класса ЦОД на интеллектуальной границе

Mainstream — универсальные стоечные серверы для корпоративных прикладных задач

WIO — оптимизированные стоечные серверы ввода-вывода

Storage — системы хранения информации, оптимизированные под конкретные предприятия

Кроме того, в число новых серверов Supermicro, использующих процессоры Intel Xeon E-2300, входят:

MicroBlade — универсальные и масштабируемые многоузловые системы

MicroCloud — системы высокой плотности для специализированного или масштабируемого облачного хостинга

WIO — экономичные оптимизированные стоечные серверы ввода-вывода

Mainstream — корпоративные стоечные серверы базовой комплектации

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

