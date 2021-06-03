Supermicro расширяет производство по всему миру, удваивая свои мощности
Jun 03, 2021, 07:20 ET
Supermicro расширяет производство по всему миру, удваивая свои мощности с целью увеличения ежегодного объема поставок до более чем 2 млн серверов и повышения экономии за счет масштабов
Глава Supermicro подробно описывает стратегию экологически чистых вычислений, расширение производства, новые самонастраивающиеся системы стоечного уровня, а также полное обновление ассортимента продукции для поддержки последнего поколения ЦП и ГП на Computex 2021 Virtual
САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 3 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2021 Virtual -- Компания Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), один из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, удваивает свои производственные мощности для удовлетворения мирового спроса на серверы и хранилища в связи с беспрецедентным ростом объемов новых данных и приложений, обусловленным развитием технологий облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G/Edge. Расширение кампусов в США и Тайване близится к завершению, а выход на полную производственную мощность запланирован на лето 2021 года.
«Supermicro инвестирует в будущее дата-центров, будь то локальных или размещаемых в общедоступных облачных средах, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Это расширение наших производственных возможностей позволит нам быстро поставлять большие количества серверов в индивидуальном исполнении или в составе прошедших все испытания стоек непосредственно нашим клиентам. По мере того как все большее число предприятий будет продолжать свою цифровую трансформацию, мы будем иметь всемирный охват и производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на серверы и системы хранения информации».
Новые производственные объекты позволят Supermicro поддерживать низкий уровень затрат за счет полноценного использования американских передовых разработок в сочетании с более дешевым производством на Тайване. К середине лета 2021 года Supermicro практически удвоит свои производственные мощности, что позволит компании выпускать более двух миллионов серверов в год. Стоечная конструкция снижает цены для покупателей, и компания Supermicro будет поставлять полностью скомпонованные и протестированные стойки покупателям по всему миру, используя возможности разработанных ею самонастраивающихся систем стоечного масштаба. Сборочные линии будут производить разнообразный ассортимент серверов и комплексных систем стоечного уровня, имеющих в своем составе как изделия Supermicro, так и различные компоненты других производителей.
Самонастраивающиеся системы стоечного масштаба
Использование стоек заранее определенной комплектации, включающей в себя серверы, хранилища и сетевые компоненты, подбираемые экспертами для совместной работы, обусловит появление решений, идеально соответствующих имеющимся и будущим задачам. Эти решения будут сочетать в себе оптимизированные серверы и системы хранения данных для реализации задач облачных вычислений, искусственного интеллекта, 5G/Edge и корпоративного уровня. Новые стоечные системы, рассчитанные на высокую эффективность работы за счет функционала, обеспечивающего превосходные тепловые характеристики, способны поддерживать новейшие возможности жидкостного охлаждения с учетом растущего числа стоек, требующих высокой плотности размещения компонентов и производительности.
Supermicro на Computex Taipei 2021
Центральной фигурой первого дня форума COMPUTEX стал глава компании Supermicro, выступивший с основным докладом о новейших системных разработках и средствах хранения информации для динамично развивающихся рынков, включая облачные вычисления, искусственный интеллект, 5G/Edge и корпоративные решения.
Адрес форума COMPUTEX:
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Время проведения
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Программа
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Докладчики
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2 июня 2021 г.
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Презентация
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• Чарльз Льян, основатель, президент, генеральный директор,
Помимо презентации форума COMPUTEX, компания Supermicro разместит виртуальный стенд и продемонстрирует широкий ассортимент серверов и хранилищ. Системы Supermicro предполагают возможность выбора между процессорами 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable и процессорами 3rd Gen AMD EPYC™. Кроме того, Supermicro продолжает поддерживать новейшее поколение систем, сертифицированных по стандартам NVIDIA, включая графические процессоры с архитектурой NVIDIA Ampere, процессоры обработки данных NVIDIA BlueField-2 и адаптеры NVIDIA ConnectX-6 InfiniBand.
Supermicro предлагает более 200 систем, оптимизированных под приложения, в том числе:
- SuperBlade®
- Семейство изделий Twin (BigTwin®, TwinPro® и FatTwin®)
- Семейство стоечных изделий (Ultra, Hyper и CloudDC)
- Системы, оптимизированные под графические процессоры
- Телекоммуникационные/5G- и пограничные серверы
Эти системы позволяют организациям по всему миру расширять свои вычислительные мощности в различных отраслях, сокращая при этом свое энергопотребление. Этот широкий спектр предложений в сочетании с нашим расширенным производственным потенциалом глобального масштаба обеспечивает компании Supermicro возможность удовлетворения растущих потребностей своих клиентов по всему миру.
Более подробная информация о компании Supermicro представлена на ее сайте по адресу: www.supermicro.com
Информация о компании Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.
Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.
Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.
Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1523673/Supermicro_Post_Computex_Image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg
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SOURCE Super Micro Computer, Inc.
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