Supermicro расширяет производство по всему миру, удваивая свои мощности

Новые производственные объекты позволят Supermicro поддерживать низкий уровень затрат за счет полноценного использования американских передовых разработок в сочетании с более дешевым производством на Тайване. К середине лета 2021 года Supermicro практически удвоит свои производственные мощности, что позволит компании выпускать более двух миллионов серверов в год. Стоечная конструкция снижает цены для покупателей, и компания Supermicro будет поставлять полностью скомпонованные и протестированные стойки покупателям по всему миру, используя возможности разработанных ею самонастраивающихся систем стоечного масштаба. Сборочные линии будут производить разнообразный ассортимент серверов и комплексных систем стоечного уровня, имеющих в своем составе как изделия Supermicro, так и различные компоненты других производителей.

Самонастраивающиеся системы стоечного масштаба

Использование стоек заранее определенной комплектации, включающей в себя серверы, хранилища и сетевые компоненты, подбираемые экспертами для совместной работы, обусловит появление решений, идеально соответствующих имеющимся и будущим задачам. Эти решения будут сочетать в себе оптимизированные серверы и системы хранения данных для реализации задач облачных вычислений, искусственного интеллекта, 5G/Edge и корпоративного уровня. Новые стоечные системы, рассчитанные на высокую эффективность работы за счет функционала, обеспечивающего превосходные тепловые характеристики, способны поддерживать новейшие возможности жидкостного охлаждения с учетом растущего числа стоек, требующих высокой плотности размещения компонентов и производительности.

Supermicro на Computex Taipei 2021

Центральной фигурой первого дня форума COMPUTEX стал глава компании Supermicro, выступивший с основным докладом о новейших системных разработках и средствах хранения информации для динамично развивающихся рынков, включая облачные вычисления, искусственный интеллект, 5G/Edge и корпоративные решения.

Адрес форума COMPUTEX:

Время проведения Программа Докладчики 2 июня 2021 г.

(среда) (GMT+8)

10:30-11:00 Презентация • Чарльз Льян, основатель, президент, генеральный директор,

председатель правления компании Supermicro

Помимо презентации форума COMPUTEX, компания Supermicro разместит виртуальный стенд и продемонстрирует широкий ассортимент серверов и хранилищ. Системы Supermicro предполагают возможность выбора между процессорами 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable и процессорами 3rd Gen AMD EPYC™. Кроме того, Supermicro продолжает поддерживать новейшее поколение систем, сертифицированных по стандартам NVIDIA, включая графические процессоры с архитектурой NVIDIA Ampere, процессоры обработки данных NVIDIA BlueField-2 и адаптеры NVIDIA ConnectX-6 InfiniBand.

Supermicro предлагает более 200 систем, оптимизированных под приложения, в том числе:

SuperBlade ®

Семейство изделий Twin (BigTwin ® , TwinPro ® и FatTwin ® )

, TwinPro и FatTwin ) Семейство стоечных изделий (Ultra, Hyper и CloudDC)

Системы, оптимизированные под графические процессоры

Телекоммуникационные/5G- и пограничные серверы

Эти системы позволяют организациям по всему миру расширять свои вычислительные мощности в различных отраслях, сокращая при этом свое энергопотребление. Этот широкий спектр предложений в сочетании с нашим расширенным производственным потенциалом глобального масштаба обеспечивает компании Supermicro возможность удовлетворения растущих потребностей своих клиентов по всему миру.

Более подробная информация о компании Supermicro представлена на ее сайте по адресу: www.supermicro.com

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

