Supermicro расширяет сеть глобального сотрудничества, представляя обновленную Международную партнерскую программу

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Super Micro Computer, Inc.

Oct 10, 2019, 03:05 ET

Новая программа предоставляет участникам глобального партнерского сообщества Supermicro дополнительные инструменты, возможности для обучения и ресурсы для создания первоклассной инфраструктуры ЦОД 

БЕРЛИН (BERLIN), 10 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, в ходе ежегодного корпоративного мероприятия под названием Innovate! в Берлине сообщила об обновлении партнерской программы. Расширенная программа оптимизирует возможности глобальной партнерской экосистемы компании, предоставляя партнерам необходимые ресурсы для создания передовых решений на базе обширного портфеля ресурсоэкономичных серверов и хранилищ Supermicro.

"Ведущие современные дата-центры нуждаются в оптимизированных решениях, в которых задействованы самые актуальные инновации, - отметил старший вице-президент по вопросам международных продаж Supermicro Дон Клегг (Don Clegg). - Мы стремимся обеспечивать партнерам возможность создавать уникальные продукты и сервисы на базе наших решений, не имеющих аналогов на рынке. За 26 лет своего существования мы разработали одну из лучших в мире партнерских программ. Мы гордимся ею как инструментом, упрощающим доступ к обучению и ресурсам Supermicro. Участники программы также имеют возможность в числе первых испытать продукты нового поколения, взаимодействуя с нашими внутренними специалистами по продажам в целях достижения взаимного успеха и повышения ценности для наших клиентов". 

Партнерская программа 

В партнерскую сеть Supermicro входят риселлеры, системные и технологические интеграторы. Корпоративная программа предоставляет им инструменты, позволяющие им эффективнее содействовать собственным клиентам в вопросах повышения прибыли.

  • Обучение работе с продуктами: расширенная программа дистанционного и очного обучения при участии менеджеров по продуктам и системных инженеров Supermicro.
  • Поддержка в экспериментально-опытной деятельности: обширные возможности для тестирования и валидации новейших клиентских разработок с использованием решений Supermicro в лабораториях компании или посредством удаленных систем. Эти возможности предоставляют клиентам преднастроенные и готовые к тестированию решения, включая системные и стоечные конфигурации.
  • Программы раннего доступа: расширенный доступ к первым на рынке и инновационным продуктам.
  • Ко-маркетинговая поддержка: углубленное взаимодействие с партнерами Supermicro в рамках совместного проведения рекламных и маркетинговых программ, включая отраслевые выставки, мероприятия Innovate! и курсы обучения персонала заказчика.
  • Продвижение в Интернете: комплексная веб-поддержка, включение в разделы "где купить" и сотрудничество в вопросах продвижения партнерских продуктов и сервисов на платформах электронной коммерции.

Комментарии партнеров 

"Мы сотрудничаем с Supermicro вот уже более 26 лет. И на протяжении всего этого времени мы успешно обеспечиваем наших клиентов по всей Европе высококачественными серверными продуктами и решениями для хранения данных, - отметил управляющий директор Boston Limited Маной Найи (Manoj Nayee). - Мы с нетерпением ждем возможности углубить наше сотрудничество с помощью Партнерской программы Supermicro, чтобы помогать нашим клиентам решать еще более сложные проблемы, используя для этого новейшие технологии экологически безопасных вычислений. Хочу также поздравить Supermicro c расширением их представительства в регионе ЕБВА, расположенного в голландском Хертогенбосе. Эта инициатива даст новый стимул для углубленного взаимодействия между Boston и Supermicro, а также позволит нам оперативно обслуживать клиентов в Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих свою деятельность в таких сферах, как научно-исследовательские высокопроизводительные вычисления, автомобилестроение, мониторинг и оценивание, фармацевтика и т.д."

"Поздравляем Supermicro с запуском обновленной Партнерской программы, - прокомментировал коммерческий директор подразделения серверных. хранилищных и программно-определяемых решений Exertis Hammer Том Кокс (Tom Cox). - Наши компании сотрудничают вот уже более десяти лет, и новая программа позволит нам расширить партнерство в вопросах предоставления высококачественных и экологичных серверных решений и систем хранения данных клиентам, использующим наши технологии для решения сложных задач в самых разнообразных отраслях промышленности, науки и бизнеса".

"Мы рады сотрудничать с Supermicro и приветствуем запуск обновленной Партнерской программы, - подчеркнул генеральный директор Nextron Гейр Эльстад (Geir Elstad). - Видеоописания продуктов будут полезны для обучения нашего персонала и поддержания наших знаний на актуальном уровне. Нам также очень нравится иметь оперативный доступ к разнообразным маркетинговым активам, включая профессиональные фото продуктов и материалы с корпоративной символикой Supermicro".

О компании Super Micro Computer, Inc.

Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

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http://www.supermicro.com

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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Supermicro расширяет сеть глобального сотрудничества, представляя обновленную Международную партнерскую программу

News provided by

Super Micro Computer, Inc.

Oct 10, 2019, 03:05 ET