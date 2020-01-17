Supermicro расширяет сотрудничество с Oracle, представляя первоклассные серверные решения
Jan 17, 2020, 07:11 ET
Решения BigTwin™, TwinPro™, Ultra SuperServer® и другие системы от Supermicro прошли сертификацию на соответствие Oracle Linux и Oracle VM
САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 17 января 2020 г. /PRNewswire/ --Компания Super Micro Computer, Inc.(кодNASDAQ: SMCI), золотой участник партнерской сети Oracle PartnerNetwork (OPN), расширяет масштабы своего сотрудничества с гигантом отрасли программного обеспечения путем тестирования и сертификации своих серверов на соответствие Oracle Linux и Oracle VM Server for x86 (Oracle VM), удовлетворяя потребности своих клиентов в вопросах создания облачных систем, виртуализации и корпоративных баз данных. В ассортименте Supermicro представлен широкий спектр серверов, включая 1U/2U Ultra, BigTwin, 2U TwinPro, FatTwin™, а также 4- или 8-процессорные решения. Системы доступны в различных конфигурациях, включая лезвийные опции 1U, 2U, и совместимы с Oracle Linux 7.6, Oracle Linux 7.7, Oracle VM 3.4.
"Проделанная нами работа с программным стеком Oracle позволяет гарантировать, что наши предварительно протестированные и верифицированные серверы принесут клиентам Oracle и Supermicro максимальную производительность и оптимальные показатели TCO, - прокомментировал старший вице-президент и глава департамента контроля производства Supermicro Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha). - Мы и дальше будем расширять сотрудничество с Oracle и планируем уже в ближайшее время представить новые, передовые серверы и решения, оптимизированные под рабочие нагрузки Oracle".
В основе сертифицированных систем лежит первоклассная архитектура Supermicro и высокопроизводительные процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable. А использование постоянной памяти Intel Optane DC обеспечивает поддержку крупных пакетов данных и высокую доступность системы с функцией перезапуска базы данных. Решения, поддерживающие до 28 процессорных ядер и модули памяти 2 933 МГц, позволяют пользователям достигать высочайшей производительности и извлекать максимальную пользу из собственных баз данных и приложений Oracle. Новые и существующие клиенты смогут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами серверов корпоративного класса от Supermicro, а ресурсоэкономичная архитектура серверных систем обеспечит стабильную и эффективную работу программных решений Oracle в условиях самой требовательной облачной или гибридной среды.
"Появление в ассортименте Supermicro новых серверов, сертифицированных на соответствие Oracle Linux и Oracle VM, удовлетворяет спрос и потребности пользователей наших комплексных решений, - прокомментировал вице-президент подразделения управления продукцией Oracle Linux и Virtualization Роберт Шимп (Robert Shimp). - Основная цель сотрудничества между Oracle и Supermicro - оказать поддержку нашим клиентам в вопросах достижения максимальной производительности центров обработки данных, облачных и корпоративных систем".
Сертификационные испытания аппаратного обеспечения Supermicro проводились с использованием Oracle Linux, Unbreakable Enterprise Kernel и Oracle VM. Все сертифицированные серверы соответствуют жестким требованиям программы тестирования совместимого оборудования Oracle HCL, регламентирующей технические характеристики систем, совместимых с Oracle Linux и Oracle VM.
Больше информации о продуктах Supermicro, прошедших сертификацию по программе Oracle HCL, см. по ссылке: https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0
Для получения дополнительной информации о решениях Supermicro SuperServer® см. веб-сайт www.supermicro.com. Следите за новостями Supermicro в Facebook and Twitter.
О сети Oracle PartnerNetwork
Oracle PartnerNetwork (OPN) - партнерская программа Oracle, участники которой получают уникальные возможности разрабатывать, реализовывать и внедрять решения Oracle. OPN предоставляет разнообразные ресурсы для обучения и профессиональной технической поддержки продуктов и решений Oracle. Программа была создана для углубленного сотрудничества с партнерами компании и совместного освоения бизнес-возможностей с использованием растущего портфеля продуктов Oracle. Одним из новейших преимуществ OPN является признание и вознаграждение партнеров сети за их вклад в развитие экосистемы Oracle Cloud. Партнеры Oracle смогут продемонстрировать существующим и потенциальным клиентам свою высокую компетенцию посредством OPN Cloud - инновационной программы, дополняющей существующую систему OPN различными уровнями официального признания и прогрессивных поощрений для партнеров, работающих с Oracle Cloud. Узнайте больше на: http://www.oracle.com/partners
О компании Super Micro Computer, Inc.
Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.
Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и/или её дочерних предприятий.
Intel, логотип Intel, Xeon и Optane являются торговыми марками Intel Corporation в США и/или других странах мира.
Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
SMCI-F
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078221/Supermicro_Certified_Solutions_with_Oracle_Linux_and_Oracle_VM.jpg
Related Links
SOURCE Super Micro Computer, Inc.
Share this article