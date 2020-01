Supermicro расширяет сотрудничество с Oracle, представляя первоклассные серверные решения

В основе сертифицированных систем лежит первоклассная архитектура Supermicro и высокопроизводительные процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable. А использование постоянной памяти Intel Optane DC обеспечивает поддержку крупных пакетов данных и высокую доступность системы с функцией перезапуска базы данных. Решения, поддерживающие до 28 процессорных ядер и модули памяти 2 933 МГц, позволяют пользователям достигать высочайшей производительности и извлекать максимальную пользу из собственных баз данных и приложений Oracle. Новые и существующие клиенты смогут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами серверов корпоративного класса от Supermicro, а ресурсоэкономичная архитектура серверных систем обеспечит стабильную и эффективную работу программных решений Oracle в условиях самой требовательной облачной или гибридной среды.

"Появление в ассортименте Supermicro новых серверов, сертифицированных на соответствие Oracle Linux и Oracle VM, удовлетворяет спрос и потребности пользователей наших комплексных решений, - прокомментировал вице-президент подразделения управления продукцией Oracle Linux и Virtualization Роберт Шимп (Robert Shimp). - Основная цель сотрудничества между Oracle и Supermicro - оказать поддержку нашим клиентам в вопросах достижения максимальной производительности центров обработки данных, облачных и корпоративных систем".

Сертификационные испытания аппаратного обеспечения Supermicro проводились с использованием Oracle Linux, Unbreakable Enterprise Kernel и Oracle VM. Все сертифицированные серверы соответствуют жестким требованиям программы тестирования совместимого оборудования Oracle HCL, регламентирующей технические характеристики систем, совместимых с Oracle Linux и Oracle VM.

Больше информации о продуктах Supermicro, прошедших сертификацию по программе Oracle HCL, см. по ссылке: https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0

Больше информации о продуктах Supermicro, прошедших сертификацию по программе Oracle HCL, см. по ссылке: https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078221/Supermicro_Certified_Solutions_with_Oracle_Linux_and_Oracle_VM.jpg

