Supermicro stellt eine Reihe von Flüssigkühllösungen vor, die überragende Effizienz für die anspruchsvollsten Systeme in den leistungsstärksten Rechenzentren von heute bieten

Neue Hochleistungs-CPUs und -GPUs stoßen an die Grenzen herkömmlicher luftgekühlter Server; Flüssigkühlungstechnologie verbessert PUE und TCO von Rechenzentren - und spart über 40 % der Stromkosten

SAN JOSE, Kalifornien, 20. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher-, Netzwerk- und Green-Computing-Technologien, stellt eine Reihe von Flüssigkeitskühlungslösungen zur Verfügung, die die Kosten senken und es ermöglichen, dass die anspruchsvollsten Anwendungen mit weniger Jitter und mit höheren CPU-Frequenzen laufen. In Zusammenarbeit mit den Kunden wird Supermicro die neuesten Technologien zur Flüssigkeitskühlung auf Rack-Ebene entwickeln, implementieren und testen, um eine schnelle und nahtlose Installation in den Rechenzentren der Kunden weltweit zu gewährleisten. Kunden, die eine Flüssigkeitskühlungslösung implementieren, können die PUE- und TCO-Werte für Rechenzentren um über 40 % der Stromkosten verbessern.

„Supermicro hat spezielle Teams eingerichtet, die mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um hochmoderne Flüssigkühllösungen auf Rack-Ebene zu liefern, die es ermöglichen, dass Systeme, die für die anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden, auch bei hoher Rechenlast betriebsbereit bleiben", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere beliebtesten Server - GPU-, SuperBlade-, BigTwin- und Ultra-Systeme - lassen sich problemlos mit einer Flüssigkeitskühlung ausstatten, die die Betriebskosten reduziert und gleichzeitig dafür sorgt, dass diese Systeme mit maximaler Leistung arbeiten."

Beliebte Systeme

Diese ausgewählten Supermicro-Systeme, darunter die neuesten GPU-Systeme, SuperBlades, BigTwin und Ultra-Systeme, sind ideal für Rechenzentren mit anspruchsvollen Anwendungen. Die Experten von Supermicro haben diese Server als beste Wahl für KI, HPC und verwandte Workloads identifiziert, bei denen hochfrequente und dicht gepackte CPUs und GPUs benötigt werden.

Angebotene Kühlungsarten

Supermicro hat effektive Kühllösungen von klein bis groß entwickelt, indem wir jeden einzelnen Fall der spezifischen Anforderungen und Einschränkungen unserer Kunden sorgfältig evaluiert haben, einschließlich Direct to Chip (D2C) Kühlung, Immersionskühlung, Rear-door Heat Exchanger (RDHx) Kühlung oder eine Kombination dieser Technologien.

Flüssigkühllösungen geben IT-Managern die Gewissheit, Supermicro-Server bei anhaltend maximaler Leistung zu betreiben und so den ROI von High-End-Servern zu erhöhen.

Abhängig von der physikalischen Infrastruktur des Rechenzentrums kann eine Reihe von Flüssigkeitskühltechnologien eingesetzt werden. Die D2C-Kühlung kann in jedem einzelnen Server installiert werden, oder ganze Systeme können für eine maximale Wärmeabfuhr in eine Flüssigkeit getaucht werden. Supermicro arbeitet sehr eng mit den Kunden zusammen, um die am besten geeignete Flüssigkeitskühlungslösung zu ermitteln. Die Ingenieure entwerfen die Lösung auf der Grundlage der gewählten Systemtypen und der Infrastruktur des Rechenzentrums. Das gesamte Rechenzentrum oder Teile davon können mit Flüssigkeitskühlung ausgestattet werden, um die Betriebsumgebung zu optimieren.

Um mehr über die Flüssigkeitskühlungslösungen von Supermicro zu erfahren, besuchen Sie bitte www.supermicro.com/liquidcooling

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner „We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

