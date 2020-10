Supermicro Systems Selecionado pelo Laboratório Nacional Lawrence Livermore (LLNL) para a Pesquisa da COVID-19

"Nossos servidores 4U 8-GPU líderes de mercado são otimizados para desempenho de aceleradores de baixa latência que alavancam nossa abordagem flexível de servidor Building Block Solutions ® , que permitiu ao LLNL personalizar seus requisitos de cluster," disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro." "Estamos extremamente satisfeitos por trabalhar com o LLNL para ajudar pesquisadores e cientistas a encontrar uma vacina para a devastadora pandemia global da COVID-19—um dos problemas mais críticos que a sociedade enfrenta. É um grande prazer trabalhar com organizações líderes que exigem clusters de computação de alto desempenho (HPC) e tecnologia de aprendizado de máquina para realizar cargas de trabalho computacionais avançadas e conduzir pesquisas inovadoras.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos está expandindo o supercomputador Corona - nomeado em homenagem ao eclipse solar total de 2017 - com financiamento da Corona Aid, Relief, and Economic Security (CARES). O poder de computação adicional está permitindo aos pesquisadores lidar melhor com as simulações de dinâmica molecular intensiva em computação, que são críticas para encontrar uma cura.

"O sistema Corona é um grande avanço em nossa capacidade de modelagem biomédica preditiva para a COVID-19", disse Jim Brase, vice-diretor associado de programas do LLNL, que chefia a pesquisa da COVID-19 do laboratório e o esforço de resposta rápida. "Isso nos permite desenvolver simulações avançadas da estrutura e função do vírus e usar o aprendizado de máquina em grande escala para descobrir e otimizar novas terapêuticas. Este aumento de desempenho ajudará o sistema Corona a liderar o caminho para acelerar a resposta à pandemia."

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Supermicro para fornecer sistemas avançados de computação de alto desempenho (HPC) baseados em AMD para a pesquisa de pandemia realizada pelo LLNL", afirmou Forrest Norrod, vice-presidente sênior e gerente geral do Datacenter and Embedded Solutions Business Group na AMD. "Nossas CPUs AMD EPYC e GPUs AMD Radeon Instinct permitirão aos cientistas alavancar uma nova capacidade de computação para cargas de trabalho computacionais em genômica, desenvolvimento de vacinas e outras disciplinas científicas."

