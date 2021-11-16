Supermicro ускоряет поставки HPC-кластеров для комплексных ИТ-решений
Nov 16, 2021, 22:42 ET
Supermicro ускоряет поставки HPC-кластеров для комплексных ИТ-решений с широким ассортиментом серверов, хранилищ, средств искусственного интеллекта и систем жидкостного охлаждения
Обеспечение эффективных крупномасштабных кластеров из ассортимента, включающего более 30 систем на графических процессорах и готовых к использованию систем жидкостного охлаждения, поддерживающих ЦП и ГП мощностью до 350 Вт и 500 Вт соответственно
САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 17 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), один из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, расширяет свое присутствие на рынке средств высокопроизводительных вычислений для широкого круга отраслей за счет внедрения инноваций на системном и кластерном уровнях. Благодаря своим комплексным ИТ-решениям (Total IT Solutions) компания Supermicro может ускорить и удешевить предоставление готовых решений стоечного уровня не только научно-исследовательским организациям, но и корпоративным клиентам в различных секторах, включая производство, медико-биологическую отрасль и энергетические исследования, по мере сближения высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.
Новый сервер Universal GPU позволяет клиентам выбирать лучшие конфигурации ЦП, ГП и коммутаторов для своих прикладных задач и направлений деятельности, включая двухпроцессорные конфигурации с использованием процессора 3rd Gen Intel Xeon Scalable или процессора 3rd Gen AMD EPYC™. Система Universal GPU позволяет системным администраторам стандартизировать системы высокопроизводительных вычислений/искусственного интеллекта в своих кластерах для выполнения желаемых задач на единой универсальной и гибкой платформе. Эта уникальная система была оптимизирована для различных графических процессоров, включая недавно анонсированные ускорители серии AMD InstinctTM MI200 и графические процессоры NVIDIA A100. Системы Supermicro, в частности SuperBlade® и BigTwin®, оптимизированы для применения в сфере высокопроизводительных вычислений, где плотность, масштабируемость и экономия электроэнергии имеют критически важное значение. Сервер Universal GPU с ускорителями AMD Instinct™ серии MI200 будет представлен на стенде компании Supermicro в рамках конференции SC'21 (№1117).
«Компания Supermicro стремится предоставлять готовые ИТ-решения, состоящие из передовых HPC-кластеров для клиентов, опережающих стандартные для отрасли сроки выполнения заказов, за счет использования наших недавно расширенных производственных мощностей в США и Тайване, — заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — В настоящее время мы можем поставлять большие количества кластеров с жидкостным охлаждением, в которых используются самые современные вычислительные технологии, что позволяет клиентам быстро налаживать свою работу, что обеспечивает снижение затрат. Благодаря нашей инициативе Made in the USA и другим программам клиенты могут разрабатывать оптимизированные системы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта под свои конкретные задачи. Кроме того, ожидающаяся в ближайшей перспективе система Universal GPU предоставит клиентам широкий выбор комплексных систем с использованием ЦП, ГП и технологий коммутации».
В то время как Supermicro продолжает проектировать наиболее эффективные системы воздушного охлаждения, жидкостное охлаждение становится необходимой технологией для высокопроизводительных серверов, в частности Supermicro SuperBlade® и GPU-серверов, содержащих новейшие ЦП и ГП. Новые производственные объекты Supermicro оснащены для производства целых кластеров с жидкостным охлаждением, подвергаемых широкомасштабным испытаниям перед отправкой заказчику.
«Мы продолжаем работать с компанией Supermicro над некоторыми из наших крупномасштабных систем высокопроизводительных вычислений для наших открытых научных проектов, — заявил Матт Ляйнингер (Matt Leininger), руководитель отдела высокопроизводительных вычислений Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL). — LLNL является одним из лидеров в области исследований новых вычислительных технологий для сокращения времени на решение прикладных задач, требующих интенсивных расчетов. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с компанией Supermicro».
Ранее компания Supermicro занималась проектированием и — совместно с партнерами — созданием систем высокопроизводительных вычислений, являющихся наиболее энергоэффективными из доступных на сегодняшний день. В результате Preferred Networks MN-3 Core Server, оптимизированный под центральные процессоры Intel Xeon, недавно вышел на первое место по энергоэффективности в списке Green 500, согласно которому определяется, какие крупные системы обеспечивают максимальную производительность на один ватт.
Supermicro на SC21:
Онлайн (доступно в 6:00 (CST) 15 ноября 2021 г.)
Supermicro и IDC – CEOTechTalk
- Чарльз Льян (Charles Liang), учредитель, президент и генеральный директор Supermicro
- Ашриш Надкарни (Ashish Nadkarni), вице-президент группы IDC
Инновации в сфере высокопроизводительных хранилищ в системах HPC
- Майк Скрайбер (Mike Scriber), старший директор Supermicro по управлению серверными системами; Питер Раттен (Peter Rutten), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC
Конструкционные усовершенствования средств охлаждения на системном и стоечном уровнях в системах высокопроизводительных вычислений с жидкостным охлаждением
- Марк Нг (Mark Ng), старший менеджер по выпуску новой продукции Supermicro; Брайан У (Brian Wu), старший менеджер Supermicro по теплотехнике; Питер Раттен (Peter Rutten), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC
Универсальная система на графических процессорах модульной конструкции
- Джош Гроссман (Josh Grossman), главный менеджер Supermicro по выпуску новой продукции; Питер Раттен (Peter Rutten), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC
Инновации в сфере вычислений с высокой плотностью в системах HPC
- Майкл Окампо (Michael Ocampo), менеджер Supermicro по выпуску новой продукции; Луис Гарсия (Luis Garcia), директор Supermicro по блейд-системам; Питер Раттен (Peter Rutten), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC
Обеспечение самонастраиваемых стоечных комплексных ИТ-решений для высокопроизводительных вычислений
- Уинстон Тан (Winston Tang), старший директор Supermicro по разработке комплексных решений; Питер Раттен (Peter Rutten), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC
Внутристендовые секции (стенд №1117)
Системы высокопроизводительных вычислений Supermicro
- Вторник, 16 ноября | 11:00 (CST) Докладчик: Рафаэль Вонг (Raphael Wong), вице-президент Supermicro по серверам и комплексным решениям
Пример применения: ИИ-процессоры Habana и суперкомпьютерные вычисления
- Вторник, 16 ноября | 15:00 (CST) Докладчик: Томас Йоргенсен (Thomas Jorgensen), старший директор Supermicro по внедрению технологий
Хранение, системы, стандартизация и неприятные сюрпризы
- Среда, 17 ноября | 11:00 (CST) Докладчик: Кэмерон Харр (Cameron Harr), специалист по вопросам стратегии LC I/O Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса
Как нам удалось дважды занять первое место в Green500?
- Среда, 17 ноября | 15:00 (CST) Докладчик: Юсуке Дой (Yusuke Doi), вице-президент Preferred Networks по вычислительной инфраструктуре
Информация о компании Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.
Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.
Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.
AMD, логотип AMD Arrow, EPYC, Instinct и их комбинации являются товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc.
Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1687582/Supermicro_SC21_Image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg
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SOURCE Super Micro Computer, Inc.
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