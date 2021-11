Supermicro ускоряет поставки HPC-кластеров для комплексных ИТ-решений

«Компания Supermicro стремится предоставлять готовые ИТ-решения, состоящие из передовых HPC-кластеров для клиентов, опережающих стандартные для отрасли сроки выполнения заказов, за счет использования наших недавно расширенных производственных мощностей в США и Тайване, — заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — В настоящее время мы можем поставлять большие количества кластеров с жидкостным охлаждением, в которых используются самые современные вычислительные технологии, что позволяет клиентам быстро налаживать свою работу, что обеспечивает снижение затрат. Благодаря нашей инициативе Made in the USA и другим программам клиенты могут разрабатывать оптимизированные системы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта под свои конкретные задачи. Кроме того, ожидающаяся в ближайшей перспективе система Universal GPU предоставит клиентам широкий выбор комплексных систем с использованием ЦП, ГП и технологий коммутации».

В то время как Supermicro продолжает проектировать наиболее эффективные системы воздушного охлаждения, жидкостное охлаждение становится необходимой технологией для высокопроизводительных серверов, в частности Supermicro SuperBlade® и GPU-серверов, содержащих новейшие ЦП и ГП. Новые производственные объекты Supermicro оснащены для производства целых кластеров с жидкостным охлаждением, подвергаемых широкомасштабным испытаниям перед отправкой заказчику.

«Мы продолжаем работать с компанией Supermicro над некоторыми из наших крупномасштабных систем высокопроизводительных вычислений для наших открытых научных проектов, — заявил Матт Ляйнингер (Matt Leininger), руководитель отдела высокопроизводительных вычислений Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL). — LLNL является одним из лидеров в области исследований новых вычислительных технологий для сокращения времени на решение прикладных задач, требующих интенсивных расчетов. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с компанией Supermicro».

Ранее компания Supermicro занималась проектированием и — совместно с партнерами — созданием систем высокопроизводительных вычислений, являющихся наиболее энергоэффективными из доступных на сегодняшний день. В результате Preferred Networks MN-3 Core Server, оптимизированный под центральные процессоры Intel Xeon, недавно вышел на первое место по энергоэффективности в списке Green 500, согласно которому определяется, какие крупные системы обеспечивают максимальную производительность на один ватт.

Supermicro на SC21:

Онлайн (доступно в 6:00 (CST) 15 ноября 2021 г.)

Supermicro и IDC – CEOTechTalk

Чарльз Льян ( Charles Liang ), учредитель, президент и генеральный директор Supermicro

), учредитель, президент и генеральный директор Supermicro Ашриш Надкарни ( Ashish Nadkarni ), вице-президент группы IDC

Инновации в сфере высокопроизводительных хранилищ в системах HPC

Майк Скрайбер ( Mike Scriber ), старший директор Supermicro по управлению серверными системами; Питер Раттен ( Peter Rutten ), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC

Конструкционные усовершенствования средств охлаждения на системном и стоечном уровнях в системах высокопроизводительных вычислений с жидкостным охлаждением

Марк Нг ( Mark Ng ), старший менеджер по выпуску новой продукции Supermicro; Брайан У ( Brian Wu ), старший менеджер Supermicro по теплотехнике; Питер Раттен ( Peter Rutten ), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC

Универсальная система на графических процессорах модульной конструкции

Джош Гроссман ( Josh Grossman ), главный менеджер Supermicro по выпуску новой продукции; Питер Раттен ( Peter Rutten ), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC

Инновации в сфере вычислений с высокой плотностью в системах HPC

Майкл Окампо ( Michael Ocampo ), менеджер Supermicro по выпуску новой продукции; Луис Гарсия ( Luis Garcia ), директор Supermicro по блейд-системам; Питер Раттен ( Peter Rutten ), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC

Обеспечение самонастраиваемых стоечных комплексных ИТ-решений для высокопроизводительных вычислений

Уинстон Тан ( Winston Tang ), старший директор Supermicro по разработке комплексных решений; Питер Раттен ( Peter Rutten ), руководитель исследовательского отдела подразделения инфраструктурных систем IDC

Внутристендовые секции (стенд №1117)

Системы высокопроизводительных вычислений Supermicro

Вторник, 16 ноября | 11:00 (CST) Докладчик: Рафаэль Вонг ( Raphael Wong ), вице-президент Supermicro по серверам и комплексным решениям

Пример применения: ИИ-процессоры Habana и суперкомпьютерные вычисления

Вторник, 16 ноября | 15:00 (CST) Докладчик: Томас Йоргенсен ( Thomas Jorgensen ), старший директор Supermicro по внедрению технологий

Хранение, системы, стандартизация и неприятные сюрпризы

Среда, 17 ноября | 11:00 (CST) Докладчик: Кэмерон Харр ( Cameron Harr ), специалист по вопросам стратегии LC I/O Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса

Как нам удалось дважды занять первое место в Green500?

Среда, 17 ноября | 15:00 (CST) Докладчик: Юсуке Дой ( Yusuke Doi ), вице-президент Preferred Networks по вычислительной инфраструктуре

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

AMD, логотип AMD Arrow, EPYC, Instinct и их комбинации являются товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1687582/Supermicro_SC21_Image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.