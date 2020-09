Supermicro выводит на рынок инновационный продукт -- сервер 3-го уровня соответствия NEBS размером 1U с 2560 ядрами графических процессоров NVIDIA для поддержки внедрения новейших средств периферийных вычислений, ИИ и ВР на базе сетей 5G

«Компания Supermicro выводит на рынок принципиально новый продукт — сервер 3-го уровня соответствия требованиям NEBS размером 1U на графических ускорителях V100 — являющийся одной из предпосылок перехода на работу в среде 5G и обеспечивающий возможность отраслевого внедрения самых современных прикладных средств и рабочих нагрузок, имеющихся в сферах искусственного интеллекта/дополненной реальности и Интернета вещей, ― заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). ― Эта система, дополняющая наш обширный ассортимент серверов с графическими процессорами, включая многопроцессорные серверы размерами 2U, 4U и 10U и нашу ресурсосберегающую архитектуру, уже вызвала огромный интерес на рынке».

«Рынки средств искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, интеллектуальной обработки данных, а также графических средств и 5G/телекоммуникаций ― от периферии до ядер ― продолжают расти и порождать беспрецедентные вычислительные задачи, ― сообщил старший директор по управлению продукцией в сфере вычислений на ускорителях компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). ― Графический процессор NVIDIA V100 в системе построения сетевого оборудования Supermicro, соответствующей 3-му уровню требований NEBS, позволит большему числу клиентов достичь уровней производительности и масштабируемости, необходимых в условиях этих рынков».

Важность соответствия 3-му уровню требований NEBS — на фоне активизирующегося перехода с 4G на 5G, а также появления на горизонте все более сложных и требовательных приложений — невозможно переоценить. Эта новая система позволяет повысить рабочую температуру до 55°C и удовлетворяет строгим испытательным требованиям на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрациям, огнестойкость и пр., что обеспечивает успешное прохождение комплекса тестов GR-1089 и GR-63, необходимых для подтверждения полного соответствия 3-му уровню NEBS. В основе данного сервера лежат процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable со встроенным ускорителем искусственного интеллекта и энергонезависимой памятью Intel Optane, что позволяет максимально использовать потенциал графических процессоров NVIDIA. Эта конструкция позволяет операторам мобильной связи модернизировать свои системы с использованием высокопроизводительных графических процессоров для ускорения речевого и информационного трафика, а также предоставления новых пограничных приложений и сервисов с использованием серверов, удовлетворяющих их строгим стандартам надежности.

Эта первая в отрасли система Supermicro размером 1U, соответствующая требованиям 3-го уровня NEBS, присоединяется к обширному ассортименту систем с графическими процессорами, поддерживающих ресурсоемкие нагрузки, требующие обеспечения возможностей, предоставляемых графическими ускорителями. Помимо системы размером 1U компания Supermicro предлагает многочисленные варианты систем с графическими процессорами, включая 2-, 4-, 6-, 10-, 16- и 20-процессорные системы, имеющие форм-факторы 2U, 4U и 10U. Данная линейка поддерживает до 56 ЦП-ядер на каждый сервер, центральные процессоры с отводом 205 Вт тепла и память типа DDR4 (2933 МГц) емкостью 6 ТБ в 24 DIMM-модулях. Эти серверы предоставляют клиентам возможность выбора из несколько вариантов накопителей (NVMe, SAS или SATA), обеспечивая максимальную производительность.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для центров обработки данных, облачных вычислений, корпоративных ИТ-систем, инфраструктуры Hadoop / анализа и обработки больших данных, высокопроизводительных вычислений и встроенных систем по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

