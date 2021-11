SUPERSOCO voltooit de bouw van haar mondiale hoofdkantoor en onthult zijn strategie voor het sectorplatform

SHANGHAI, 19 November 2021 /PRNewswire/-- Op 18 november 2021 heeft SUPERSOCO, een wereldwijd opererend technologiebedrijf dat zich richt op duurzame mobiliteitsoplossingen op twee wielen, de bouw van haar hoofdkantoor in Shanghai west Software Park in het District Qingpu in Shanghai formeel afgerond. Het multifunctionele mondiale hoofdkantoor stelt SUPERSOCO in staat nu een leiderschapsrol op zich te nemen in de sector van de door hernieuwbare energie aangedreven mobiliteit, met name door de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel op basis van de integratie van industriële en universitaire onderzoekstoepassingen.