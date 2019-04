SuperTurbo Technologies se apresentará no Congresso Mundial da SAE com a Isuzu Motors

A apresentação fornecerá informações sobre muitos anos de simulações e testes de motores com foco na melhoria da eficiência em estado estacionário de um motor a diesel de 7,8L. Os resultados mostrados incluirão o impacto nas emissões através da mudança do desempenho do estado estacionário e comparações com turbocompressores de geometria variável e turbocompressores de dois estágios.

O SuperTurbo™ é um turbocompressor totalmente mecânico que fornece os benefícios de superalimentação, turbocompressão e turbo-composto em um único dispositivo. O SuperTurbo™ inclui um acionamento de tração de alta velocidade que transfere rotação bidirecional entre o eixo da turbina e uma transmissão continuamente variável o que permite o controle geral da relação entre o turbo e o virabrequim. Como a velocidade do eixo da turbina é controlada, as preocupações com a sobrevelocidade ou atraso são eliminadas, permitindo projetos de turbina mais eficientes e mais pesados. Os turbocompressores acionados proporcionam a capacidade de controlar e equilibrar com precisão o aumento de pressão e a proporção de combustível e ar. Os controles podem ser usados para otimizar a eficiência do combustível e as emissões de acordo com os objetivos do OEM em diferentes pontos de operação.

O SuperTurbo™ continua a demonstrar muitos benefícios valiosos diretos e possíveis para a redução de emissões e aumento da produtividade. A capacidade de otimizar a proporção entre combustível e ar e eliminar o excesso de combustível através de transientes demonstrou conseguir até 10% de melhoria na eficiência de combustível e redução de CO2. Os SuperTurbos™ equipados com um by-pass de turbina programável podem direcionar a exaustão do motor para o pós-tratamento para um rápido desligamento para minimizar emissões de NOx prejudiciais durante o arranque a frio, mantendo ao mesmo tempo a dirigibilidade do veículo. A SuperTurbo Technologies completou várias rodadas de estudos Should Cost com FEV para validar os custos e a economia das diversas propostas de valor que o SuperTurbo™ pode oferecer.

Sobre a SuperTurbo Technologies Inc.

A SuperTurbo Technologies Inc. é especializada no projeto, desenvolvimento e comercialização de SuperTurbos™ para veículos comerciais nos mercados rodoviário e de construção. O SuperTurbo™ é um turbocompressor de acionamento mecânico que permite que os motores OEMs controlem o fluxo de ar e impulsão para o motor, permitindo a otimização do desempenho e das emissões em todos os pontos da operação. Outros benefícios incluem a eficiência do ciclo transitório, partida a frio/baixo NOx, redução do tamanho do motor, redução da velocidade de rotação e melhor frenagem do motor. O Large SuperTurbo foi projetado para suportar motores de 7-16 litros com uma padronização de 90% dos componentes em todos os aplicativos. Para mais informações, visite www.superturbo.net.

