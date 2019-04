SuperTurbo Technologies se presenta en el Congreso Mundial de la SAE con Isuzu Motors

LOVELAND, Colorado, 3 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- SuperTurbo Technologies Inc. anunció que presentará una comunicación en el Congreso Mundial de la SAE con Isuzu Motors, titulada "Optimizing Steady State Diesel Efficiency and Emissions using a SuperTurbo™ on an Isuzu 7.8L Engine" (Optimización de la eficiencia diésel en estado estable y de las emisiones usando un SuperTurbo™ en un motor Isuzu 7.8L).