Suppression complète des applications indésirables avec le logiciel gratuit de désinstallation d'applications de SpyHunter pour Mac destiné à libérer de l'espace sur le disque dur.

Lorsque les programmes sont désinstallés manuellement, il y a souvent des fichiers résiduels cachés qui ne sont pas supprimés. Ces fichiers non supprimés accaparent de l'espace sur le disque dur de votre Mac. Le désinstalleur d'applications de SpyHunter pour Mac dispose d'un moteur d'analyse intégré conçu pour détecter les fichiers résiduels et les supprimer, afin de s'assurer que le ou les programmes sélectionnés et toutes leurs données sont complètement supprimés de votre ordinateur. SpyHunter pour Mac comprend également une fonction de gestion du démarrage qui permet aux utilisateurs de configurer et d'affiner les paramètres de démarrage de leur Mac afin d'optimiser et éventuellement d'accélérer le processus de démarrage.

Pour télécharger la version d'essai gratuite de SpyHunter pour Mac et essayer gratuitement son désinstalleur d'applications ainsi que ses fonctions anti-malware, rendez-vous sur https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/#mac .

En quoi le désinstalleur d'applications gratuit de SpyHunter pour Mac peut-il vous être utile ?

Le désinstallateur d'application SpyHunter pour Mac :

Supprime les fichiers résiduels et les applications indésirables pour libérer de l'espace sur le disque dur.

Améliore la vie privée et la securité .

Désinstalle les logiciels indésirables qui réapparaissent systématiquement lorsque la fonction « Forced Uninstall » est utilisée.

Forced Uninstall Fournit un aperçu détaillé de toutes les applications installées.

Identifie les applications qui consomment de la mémoire système et d'autres ressources

Utilise les fonctionnalités de SpyHunter pour Mac pour supprimer les logiciels malveillants et les programmes indésirables.

Pour en savoir plus sur le désinstalleur d'applications GRATUIT de SpyHunter pour Mac, veuillez consulter le site https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/#mac . L'accès au programme de désinstallation des applications de SpyHunter pour Mac et son utilisation gratuite font partie des conditions d'utilisation de SpyHunter pour Mac et y sont soumis.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société irlandaise privée dont les bureaux et le siège mondial se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir développé et distribué SpyHunter 5 et SpyHunter pour Mac, des applications antimalware avancées. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la confidentialité sur Internet et élimine les menaces de sécurité. Il s'attaque aux problèmes tels que les logiciels malveillants, les ransomwares et autres menaces de sécurité malveillantes qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs PC et Mac® sur le Web. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors de tests comparatifs effectués par des laboratoires de tests tiers indépendants tels que AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem , Checkmark Certified et TRUSTe .

