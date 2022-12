Sur la trace des écrivains médiévaux

Le projet de recherche de l'université des sciences appliquées de St. Pölten attribue des manuscrits à des auteurs

Les monastères possèdent de vastes collections de manuscrits médiévaux. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune façon de savoir sur le nombre de scribes qui étaient actifs dans les monastères, s'ils se sont déplacés entre les monastères, et comment les scriptoria ont été organisés.

Un projet de recherche de l'université des sciences appliquées de St. Pölten soutient la recherche historique et utilise l'intelligence artificielle pour identifier les transcripteurs de manuscrits du 12e siècle dans la bibliothèque du monastère de Klosterneuburg.

ST. PÖLTEN, Autriche, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Jusqu'à présent, l'analyse traditionnelle du style de rédaction manuelle a été effectuée par des experts dans le cadre d'un processus fastidieux et long.

« Il existe des approches pour identifier les manuscrits des scribes médiévaux à l'aide de l'apprentissage automatique. Toutefois, celles-ci ne peuvent être appliquées à de grands recueils de textes. On parle de dizaines de milliers de pages », a déclaré Markus Seidl, de l'Institut des médias et technologies créatifs de l'université des sciences appliquées de St. Pölten, qui dirige le projet et a élaboré, avec son équipe, une procédure qui permet d'appliquer l'analyse automatique à de grands volumes de manuscrits.

Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, le nombre de pages peut être analysé plus rapidement. Le but n'est pas d'identifier les scribes individuels comme des personnes ou par leur nom, mais de vérifier si des textes différents proviennent de scribes identiques ou différents.

Collaboration entre humains et machines

« Nous combinons l'apprentissage automatique et l'expertise humaine pour obtenir le meilleur des deux mondes », a dit M. Seidl. La machine suggère un certain scribe aux paléographes – les chercheurs en matière d'écritures anciennes. Les experts peuvent soit accepter ou rejeter la suggestion, soit faire une autre suggestion. Le modèle informatique est progressivement amélioré grâce aux évaluations des experts.

« Ce projet ne nous aide pas seulement à travailler de façon interactive sur un désir important de recherche historique. Il crée également de nouvelles possibilités et outils d'analyse qui offrent une connaissance plus approfondie de toutes les autres scriptoria médiévales dans la région qui est maintenant la Basse-Autriche. Basé sur l'étude du scriptorium du monastère de Klosterneuburg dans le dernier tiers du 12e siècle, nous pouvons répondre à de plus grandes questions non résolues concernant l'organisation de la parole écrite dans les monastères de la fin du Moyen-Âge en Basse-Autriche », a souligné Martin Haltrich, directeur de la bibliothèque du monastère de Klosterneuburg.

Le projet est financé par la Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ (agence de promotion de la recherche de la région de Basse-Autriche; GFF, anciennement NFB) dans le cadre du FTI Call 2018 pour la numérisation. Les partenaires du projet sont le monastère de Klosterneuburg et l'université technique de Vienne.

St. Pölten University of Applied Sciences

Le St. Pölten UAS est un organisme d'enseignement supérieur axé sur la performance et doté d'une forte pertinence pratique dans les domaines des médias, de la communication, du management, des technologies numériques, de l'informatique, de la sécurité, des technologies ferroviaires, des sciences de la santé et des sciences sociales. En tant qu'université européenne, la St. Pölten UAS gère l'alliance universitaire européenne E³UDRES² (Engaged - European - Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) et travaille au développement de régions intelligentes et durables avec des universités partenaires dans sept pays.

