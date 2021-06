Suresh Prabhu rejoint Persistent en tant que responsable de la prestation de services pour les secteurs industriels verticaux

- Responsable de la mise en œuvre de l'ingénierie numérique dans les secteurs verticaux des logiciels et de la haute technologie, de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI), des soins de santé et des sciences de la vie (SSSV), ainsi que dans les secteurs verticaux émergents

PUNE, Inde, et SANTA CLARA, Californie, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Suresh Prabhu a rejoint Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) en tant que responsable de la prestation de services industriels pour les secteurs verticaux. À ce titre, il sera responsable de l'organisation de la prestation de services dans les secteurs verticaux des logiciels et de la haute technologie, de la banque, des services financiers et des assurances, des soins de santé et des sciences de la vie, et dans les secteurs verticaux émergents.

Suresh Prabhu rejoint Persistent avec plus de 30 ans d'expérience dans les projets de transformation numérique : ingénierie de nouveaux produits, modernisation de produits et mise en œuvre de solutions d'entreprise. Auparavant, il travaillait chez Epicor Software, où il était responsable du développement et de la mise en œuvre de solutions sur site et de solutions SaaS dans de nombreuses industries, notamment dans les industries manufacturière, de la distribution et de la vente au détail. Dans ses fonctions précédentes, Suresh Prabhu a travaillé dans les domaines des services bancaires de détail, des services bancaires en ligne, du paiement de factures et du financement du commerce, ainsi que dans diverses entreprises de produits et de services à forte croissance. Suresh Prabhu sera membre de l'équipe de direction de Persistent et sera basé à Bangalore, en Inde.

« Nous sommes ravis d'accueillir Suresh Prabhu dans la famille Persistent alors que nous passons à la prochaine étape de notre parcours de croissance. La COVID-19 a renforcé la nécessité pour chaque organisation d'accélérer son parcours de transformation numérique, en tirant parti des meilleurs partenariats dans le cloud, dans l'industrie, et en matière de données et de sécurité, tout en proposant les produits et services les plus récents à ses clients. Les capacités de Persistent et notre investissement substantiel dans l'ingénierie numérique démontrent notre engagement à offrir une plus grande valeur à nos clients. La pertinence de ce que nous avons à offrir est clairement démontrée par la forte croissance de notre industrie au cours des derniers trimestres. L'expertise de Suresh Prabhu dans le domaine de l'ingénierie numérique et dans de multiples secteurs de l'industrie nous aidera à renforcer notre capacité à fournir des services et des solutions de pointe à nos clients partout dans le monde. »

- Sandeep Kalra

Directeur exécutif et PDG, Persistent Systems

« Les entreprises, plus que jamais, doivent se doter des capacités d'ingénierie et de technologie numériques afin d'établir des expériences client exceptionnelles et de générer un avantage concurrentiel. Les débouchés dans tous les secteurs de l'industrie sont énormes et exigent une expertise de pointe, ce dont Persistent dispose en abondance. Je suis ravi de rejoindre à Persistent et à sa solide équipe de direction à ce moment passionnant de leur histoire et j'ai hâte de mettre mon expérience de l'industrie au service de l'équipe. »

- Suresh R Prabhu

Responsable de la prestation de services pour les secteurs industriels verticaux, Persistent Systems

Avec plus de 13 500 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions offrant des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise.

