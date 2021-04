Surge Copper adquiere una posición estratégica en el terreno del proyecto de Berg

La Compañía está planificando un programa de exploración de superficie en Bergette a partir de mediados de julio de este año que se centrará en extender y definir completamente la gran anomalía de cobre en el suelo, completar el mapeo de la superficie y el muestreo de rocas, y potencialmente completar un estudio geofísico de polarización inducida basado en el terreno sobre toda el área objetivo.

Según los términos de los acuerdos de compra de activos, Surge emitirá a dos proveedores un total de 850.000 acciones comunes y registrará regalías de retorno de fundición netas separadas sobre los reclamos, cada una sujeta a ciertos derechos de recompra. Los términos de los acuerdos y la emisión de acciones de Surge están sujetos a la aprobación de la TSX Venture Exchange. Las acciones emitidas estarán sujetas a un período de retención estatutario de cuatro meses.

Participación en las próximas conferencias de inversores

La Compañía también anuncia su participación en las siguientes conferencias de inversores virtualmente que se celebrarán próximamente:

121 Mining Investment Americas Online – Del 27 al 29 de abril

121 Mining Investment EMEA Online – Del 25 al 27 de mayo

121 Mining Investment APAC Online – Del 16 al 18 de junio

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P.Geo., es la persona responsable para los proyectos Ootsa y Berg definidos por el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la información técnica contenida en este comunicado.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay dos trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

La Compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene una gran zona mineralizada de cobre-molibdeno-plata con recursos históricos. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de porfirio avanzados.

En nombre de la junta directiva

"Leif Nilsson"

Consejero delegado

Para más información, contacte con:

Teléfono: +1 604 416 2978 o +1 604 558 5847

[email protected]

http://www.surgecopper.com

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (como término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1482055/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Acquires_Strategic_Land_Position.jpg

