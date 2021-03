Surge Copper annonce 610 millions de tonnes de ressource minérale mesurée et indiquée en Cu-Mo-Ag pour le gisement de Berg

Ressources totales mesurées et indiquées de 610,0 millions de tonnes titrant 0,38 % d'équivalent cuivre (voir tableau 1, note 1)

Leif Nilsson, directeur général de Surge, a déclaré : « Cette ressource mise à jour représente un instantané du gisement de Berg basé sur l'investissement significatif et le travail de haute qualité effectué par les techniciens précédents, mis à jour pour les prix des matières premières d'aujourd'hui et les environnements actuels de tarification des produits de base. Pour Surge, il sert de base de référence avant notre premier programme de travail sous notre direction et guidera nos programmes d'investissement afin de créer de la valeur dans d'importants domaines. Plus généralement, cette estimation des ressources souligne l'importance stratégique de notre acquisition et le potentiel à l'échelle du district que nous voyons dans nos actifs. De récentes transactions d'entreprises ont démontré la valeur stratégique et l'importance des gisements porphyriques en Colombie-Britannique dont la taille globale et la teneur sont similaires à celles de Berg. Combiné avec notre propriété Ootsa, Surge contrôle quatre gisements porphyriques de stade avancé avec des ressources mesurées et indiquées totalisant 834 millions de tonnes dans une région attrayante avec des infrastructures de qualité. »

Le gisement Berg est situé dans la propriété Berg, d'une superficie de 34 798 hectares, dans laquelle la société détient 70 % des intérêts de Centerra Gold Inc. grâce à des engagements de dépenses s'élevant à C$8 millions sur une période de cinq ans (voir le communiqué de presse du 16 décembre 2020). La propriété Berg est contiguë à la propriété Ootsa, détenue à 100% par la société, qui abrite 224,2 millions de tonnes de ressources minérales conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées, contenant des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent.

Shane Ebert, Président et Vice-président de l'exploration, a déclaré : « Comme le prouve cette mise à jour des ressources, notre acquisition de Berg a été un changement radical pour Surge en termes de ressources totales. La taille du gisement, le profil de la teneur et la géométrie proche de la surface en font une cible à ciel ouvert très attrayante dans le district, et il existe un potentiel important pour augmenter la taille du gisement et définir les zones à plus haute teneur proches de la surface. »

Tableau 1. Estimation des ressources minérales pour le gisement de Berg à un seuil de 0,2 % CuEq avec date d'entrée en vigueur le 9 mars 2021.





Classe

Métal contenu Type de matériau Catégorie de ressource Tonnes Cu Mo Ag CuEq

Cu Mo Ag CuEq



(Mt) (%) (%) g/t (%)

(Mlbs) (Mlbs) (Moz) (Mlbs)























Supergène Mesuré 86,9 0,41 0,03 2,46 0,50

789 52 6,9 960

Indiqué 88,5 0,29 0,02 2,67 0,37

572 43 7,6 724

Mesuré et indiqué 175,4 0,35 0,02 2,57 0,44

1 362 95 14,5 1 685

Déduit 7,2 0,23 0,01 4,26 0,29

37 2 1,0 47























Hypogène Mesuré 120,3 0,28 0,04 3,42 0,41

752 97 13,2 1 098

Indiqué 314,1 0,22 0,03 3,10 0,34

1 537 226 31,3 2 343

Mesuré et indiqué 434,3 0,24 0,03 3,19 0,36

2 289 323 44,6 3 441

Déduit 20,8 0,22 0,02 3,57 0,30

101 8 2,4 138























Lixiviat Mesuré 0,0 0,04 0,09 5,62 0,21

0 0 0,0 0

Indiqué 0,2 0,14 0,12 2,37 0,25

1 1 0,0 1

Mesuré et indiqué 0,2 0,13 0,12 2,41 0,25

1 1 0,0 1

Déduit 0,1 0,11 0,09 6,13 0,21

0 0 0,0 0























Total Mesuré 207,2 0,34 0,03 3,0 0,45

1 541 149 20,1 2 058

Indiqué 402,8 0,24 0,03 3,0 0,35

2 110 270 39,0 3 069

Mesuré et indiqué 610,0 0,27 0,03 3,0 0,38

3 651 419 59,1 5 126

Déduit 28,1 0,22 0,02 3,8 0,30

138 11 3,4 185

Remarque : 1) L'équivalent en cuivre (CuEq) est calculé en utilisant les prix des métaux de 3,10 $/lb Cu, 10,00 $/lb Mo, et 20 $/oz Ag. Les taux de récupération ont été appliqués pour correspondre aux taux de récupération des métaux individuels estimés sur la base d'essais métallurgiques limités pour la production d'un concentré de cuivre et de molybdène : zone supergène (Cu = 73 %, Mo = 61 % et Ag = 52 %), zone hypogène (Cu = 81 %, Mo = 71 % et Ag = 67 %), zone de lixiviat (Cu = 0 %, Mo = 61 % et Ag = 52 %). La perte de feu brute n'a pas été appliquée. 2) Une valeur seuil de 0,2 % CuEq a été utilisée comme cas de référence pour rapporter les ressources minérales qui sont sujettes à un potentiel de mine à ciel ouvert. Le modèle de bloc de ressources a été limité par une enveloppe conceptuelle à ciel ouvert, mais la viabilité économique ne peut être évaluée que par la réalisation d'études d'ingénierie définissant les réserves, notamment les PFS et FS. Les normes de définition de l'ICM (10 mai 2014) ont été suivies pour la classification des ressources minérales. On ne peut présumer que ta totalité ou une partie des ressources minérales présumées seront reclassées en ressources indiquées ou mesurées à la suite d'une exploration continue. 3) La densité apparente sèche a été estimée sur la base de 2 996 mesures de gravité spécifique in situ recueillies entre 2007 et 2011. Les valeurs ont été appliquées par domaine de modèle géologique (n = 18) représentant les profils d'altération et les principales unités lithologiques ; les valeurs variaient de 2,38 t/m3 à 2,74 t/m3. 4) Il n'y a pas de risques juridiques, politiques, environnementaux ou autres connus qui pourraient avoir une incidence importante sur le développement potentiel des ressources minérales. 5) Tous les chiffres sont arrondis. Les chiffres globaux peuvent ne pas être exacts en raison des arrondis.

Contexte et description de la ressource

Le gisement de Berg forme un anneau autour d'un corps intrusif de quartz-monzonite appelé stock de Berg. Un total de 53 754 mètres de forage dans 215 trous de forage a été réalisé entre 1964 et 2011 par les précédentes sociétés d'exploration, notamment Kennecott, Placer Dome, Terrane Metals et Thompson Creek. Ce forage a permis de définir deux zones minéralisées fortement fracturées dans les parties nord-est et sud de l'anneau. Une zone d'enrichissement supergène bien développée est superposée à la minéralisation hypogène, et est principalement contrôlée par la topographie, l'intensité des fractures et l'abondance des sulfures hypogènes. Les forages dans de nombreuses zones du gisement restent très espacés et la minéralisation est ouverte en profondeur et vers l'extérieur du stock de Berg. De plus, des programmes d'essais métallurgiques ont été menés sur la ressource, plus récemment entre 2007 et 2012. Ces travaux indiquent que les procédés de flottation classiques peuvent être utilisés pour produire des concentrés de cuivre et de molybdène commercialisables à partir de la minéralisation, avec des taux de récupération de cuivre dépassant localement 80 %.

Le modèle de ressources a été développé à partir d'une base de données contenant 20 281 analyses provenant de 49 461 mètres de forage dans 201 trous de forage. Les données d'analyse des trous de forage ont été composées en intervalles de 3 mètres et un modèle de bloc de 10m x 10m x 10m a été construit à l'aide du logiciel de modélisation Datamine. Pour mieux honorer les contacts géologiques, le sous-plafond a été autorisé à une dimension minimale de 5m x 5m x 5m. Les domaines riches en minéraux présentant de bonnes perspectives d'extraction rentables ont été contraints d'intégrant des paramètres géologiques, structurels et lithologiques et d'utiliser une valeur de coupure de 0,2 % CuEq. Dans ces domaines, les teneurs en cuivre, en molybdène et en argent ont été estimées à l'aide d'une interpolation de qualité des teneurs par krigeage ordinaire (OK) guidée par une analyse géostatistique. Le modèle de ressources qui en découle a fait l'objet d'une optimisation de la fosse pour définir une ressource minérale limitée à la fosse.

Tableau 2. Sensibilité estimée des ressources du gisement de Berg à la teneur de coupure CuEq % Coupure Catégorie Tonnes CuEq (%) Cu % Mo % Ag g/t 0,1 Mesuré 224 609 062 0,43 0,32 0,03 2,91 0,1 Indiqué 573 094 464 0,29 0,20 0,02 2,57 0,1 M&I 797 703 526 0,33 0,23 0,03 2,67 0,2 Mesuré 207 228 768 0,45 0,34 0,03 3,02 0,2 Indiqué 402 757 347 0,35 0,24 0,03 3,01 0,2 M&I 609 986 115 0,38 0,27 0,03 3,01 0,3 Mesuré 171 106 355 0,49 0,37 0,04 3,19 0,3 Indiqué 237 451 842 0,41 0,28 0,04 3,43 0,3 M&I 408 558 197 0,45 0,32 0,04 3,33 0,4 Mesuré 124 735 864 0,54 0,41 0,04 3,38 0,4 Indiqué 111 967 437 0,49 0,34 0,04 3,82 0,4 M&I 236 703 301 0,52 0,37 0,04 3,59 0,5 Mesuré 71 641 098 0,61 0,47 0,04 3,54 0,5 Indiqué 38 519 523 0,57 0,41 0,05 4,31 0,5 M&I 110 160 621 0,60 0,45 0,04 3,81

Programme de travail 2021

Le programme de travail inaugural de Surge à Berg sera axé sur la définition et l'expansion des zones à haute teneur connues près de la surface, sur l'identification des limites extérieures de la minéralisation qui restent ouvertes dans plusieurs zones, et sur l'amélioration de la compréhension des structures qui peuvent influencer les contrôles de minéralisation, en particulier pour les dépôts d'argent à haute teneur. La planification des forages actuellement en cours, et le programme initial devrait débuter au milieu de l'été 2021, après la réalisation des travaux de modernisation de l'accès. Le forage antérieur chez Berg n'a pas été analysé de manière cohérente pour les métaux précieux, et compte tenu de la contribution économique significative, en particulier de l'argent, cela représente une opportunité peu coûteuse de ré-analyser le cœur et les enveloppes existantes, et d'augmenter potentiellement la teneur en métaux précieux dans la ressource. Les travaux d'essais métallurgiques recommandés pour optimiser les conditions de traitement et améliorer la récupération des métaux cibles seront davantage planifiés et poursuivis. En outre, un levé géophysique aéroporté ZTEM est prévu pour le début de l'été afin de couvrir toute la zone du projet Ootsa-Berg. Les équipes de terrain seront actives tout au long de l'été et effectueront des travaux de surface sur les cibles d'exploration régionales existantes (voir la figure 4), y compris toute nouvelle anomalie ZTEM. Surge prévoit d'effectuer des travaux de terrain suffisants sur les cibles régionales afin de pouvoir les classer par ordre de priorité pour des travaux d'exploration avancés et des essais de forage.

Personne qualifiée

L'estimation des ressources minérales de Berg a été réalisée par Tetra Tech conformément au règlement national 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers. L'estimation des ressources minérales a été préparée par Cameron Norton, P.Geo., personne qualifiée indépendante telle que définie par le règlement 43-101, avec une date d'entrée en vigueur du 9 mars 2021. Le rapport technique sur l'estimation des ressources minérales sera déposé sur SEDAR dans les 45 jours suivant ce communiqué de presse.

Cameron Norton, P.Geo., a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans ce communiqué de presse pour Tetra Tech. Shane Ebert, Ph.D., P.Geo. est la personne qualifiée pour Surge et a revu et approuvé le contenu de ce communiqué.

À propos de Surge Copper Corp.

La société possède une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, propriété d'Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources conformes à la norme NI 43-101 de 224 millions de tonnes dans les catégories mesurées et indiquées avec des métaux contenus de 1,1 milliard de livres de cuivre, 1 million d'onces d'or et 20 millions d'onces d'argent, comme résumé dans le tableau ci-dessous.

Estimation des ressources minérales limitées dans la fosse du projet Ootsa à 8.50 $/t de valeur seuil NSR Catégorie Tonnes (en milliers) CuEq % Cu % Au G/t Mo % Ag g/t CuEq M lbs Cu M lbs Au K oz Mo M lbs Ag K oz Mesuré 187 148 0,38 0,23 0,15 0,021 2,8 1 568 934 916 85 17 089 Indiqué 37 041 0,35 0,21 0,12 0,023 2,8 286 175 146 19 3 368 M&I 224 189 0,37 0,22 0,15 0,021 2,8 1 854 1 109 1 062 104 20 457

Remarque : Le rapport technique actuel soutenant la déclaration de ressources et l'EEP est disponible sur SEDAR ou sur le site Web de la société à l'adresse www.surgecopper.com et a une date d'entré en vigueur en janvier 2016. L'estimation des ressources utilise une valeur de coupure NSR de 8,50 $ par tonne. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et, par définition, ne démontrent pas de viabilité économique. Il n'y a aucune certitude que la totalité ou une partie des ressources minérales soit convertie en réserves minérales. Une « ressource minérale mesurée » est la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques sont si bien établies qu'elles peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre d'appliquer de manière appropriée les paramètres techniques et économiques, pour soutenir la planification de la production et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Une « ressource minérale indiquée » est la partie d'une ressource minérale pour laquelle la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre d'appliquer de manière appropriée les paramètres techniques et économiques, pour soutenir la planification de la mine et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les calculs de l'équivalent cuivre (CuEq) sont basés sur le prix du métal de référence (3 $US/lb Cu, 1 260 $US/oz Au, 10,30 $US/lb Mo et 17 $US/oz Ag) et sur des hypothèses de récupération du procédé, et tiennent compte des montants versés à la fonderie et des coûts de raffinage. M&I = mesuré et indiqué. La mise à jour des ressources et l'évaluation économique préliminaire ont été réalisées par P&E Mining Consultants Inc. conformément au règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancée situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent conformes à la norme 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position de leader dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements de porphyre avancés.

Au nom du conseil d'administration

« Leif Nilsson »

Président-directeur général

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe » ou par la négation de ces termes ou d'une autre terminologie comparable. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs explicites ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations ou financements gouvernementaux ou autres, l'incapacité à se procurer du matériel et des fournitures en quantité suffisante et en temps voulu, des pannes d'équipement et des intempéries. Bien que ces déclarations prévisionnelles, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

