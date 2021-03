Surge Copper anuncia 610 millones de toneladas de recurso mineral Cu-Mo-Ag medido e indicado

Notas: El informe técnico actual que respalda la declaración de recursos y PEA está disponible en SEDAR o el sitio web de la Compañía en www.surgecopper.com y tiene una fecha de entrada en vigor de enero de 2016. La estimación de recursos utiliza un valor de corte de NSR de 8,50 dólares por tonelada. Los recursos minerales no son reservas minerales y, por definición, no demuestran viabilidad económica. No hay certeza de que la totalidad o parte del recurso mineral se convierta en reservas minerales. Un "Recurso Mineral Medido" es la parte de un recurso mineral para el que la cantidad, grado o calidad, las densidades, la forma y las características físicas están tan bien establecidas que pueden estimarse con confianza suficiente para permitir la aplicación adecuada de parámetros técnicos y económicos, para apoyar la planificación de la producción y la evaluación de la viabilidad económica del depósito. Un "Recurso Mineral Indicado" es la parte de un Recurso Mineral para el cual la cantidad, grado o calidad, densidades, forma y características físicas pueden estimarse con un nivel de confianza suficiente para permitir la aplicación adecuada de parámetros técnicos y económicos, para apoyar la planificación y evaluación de la viabilidad económica del depósito. Los cálculos equivalentes de cobre (CuEq) se basan en el precio del metal de caso base (US$3/lb Cu, US$1260/oz Au, US$10.30/lb Mo, y US$17/oz Ag) y en supuestos de recuperación de procesos y tienen en cuenta las tasas pagaderas de fundición y los costes de refinación. MeI = medido e indicado. La actualización de recursos y la Evaluación Económica Preliminar fueron completadas por P&E Mining Consultants Inc. de acuerdo con las Normas de Divulgación de Proyectos Minerales del Instrumento Nacional 43-101.