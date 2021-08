Surge Copper fait le point sur les programmes de terrain estivaux pour les projets Ootsa et Berg

Au cours du mois de juillet, la société a commencé les travaux de réhabilitation et d'amélioration de la piste d'accès à Berg pour permettre aux camions et aux véhicules tout-terrain d'accéder à la zone du gisement. La première phase de ces travaux est désormais terminée et les équipements pour la réalisation de l'excavation ont atteint le camp de Berg. L'équipe d'excavateurs installe actuellement plusieurs plateformes de forage et effectuera des travaux de rénovation supplémentaires le long de la piste d'accès lorsque l'équipe quittera la zone du projet au cours des prochaines semaines. La réalisation de ces travaux de rénovation en matière d'accès a permis de fournir un accès routier au camp de Berg et à la zone du gisement pour la première fois depuis environ dix ans, et permettra des activités d'exploration et de développement rentables à l'avenir. La piste d'accès à Berg bifurque sur une route forestière locale où des travaux supplémentaires de rénovation de la route et du pont sont en cours, et sont dirigés par un exploitant forestier local.

Également au cours du mois de juillet, Geotech Ltd. a terminé la phase d'acquisition des données du levé géophysique aéroporté mené dans tout le district de Huckleberry, avec environ quatre mille kilomètres linéaires survolant les propriétés de Surge dans d'excellentes conditions météorologiques et sans aucun jour d'attente. Les données sont en cours de traitement et les résultats finaux, notamment les résultats de l'inversion, les cartes et les rapports, seront disponibles plus tard au cours du trimestre.

Le programme de forage d'été qui se déroule sur la propriété Ootsa progresse bien avec environ 13 000 mètres réalisés depuis le début du mois de juin. Le forage des ressources des gisements West et East Seel est presque terminé et des mises à jour supplémentaires seront fournies dès que les résultats d'analyse de ce programme seront disponibles. La Société a également engagé des experts en géologie pour mettre à jour le modèle géologique pour West et East Seel et pour intégrer des données de forage supplémentaires provenant des programmes de forage 2020 et 2021, en vue d'une mise à jour des ressources plus tard cette année. Des appareils de forage seront mobilisés pour tester certaines cibles d'exploration dans les tendances Seel et Ox avant d'être mobilisés à Berg plus tard dans l'été pour réaliser un programme minimum de 5 000 mètres ciblant les extensions des zones à haute teneur au sein de la ressource.

Leif Nilsson, PDG et directeur, a commenté : « L'été a été extrêmement chargé jusqu'à présent, car nous nous sommes attaqués à d'ambitieux programmes de travail parallèles dans tout le district. Nous avons hâte de commencer à voir les résultats de ces programmes et de continuer à avancer en profitant des excellentes conditions d'exploitation présentes dans le centre de la Colombie-Britannique aujourd'hui. »

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à proximité de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry et détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Ensemble, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

