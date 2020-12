Surge Copper firma un acuerdo de opción para adquirir un 70% de los intereses en el proyecto de cobre de Berg

1) Esta estimación de recurso para el depósito de Berg se preparó según los estándares de NI 43-101, y está considerada por el equipo administrativo de Surge con un elevado grado de fiabilidad, a pesar de lo cual el recurso no ha sido verificado por Surge y está considerado como histórico según su naturaleza. Una persona cualificada que representa a Surge no ha llevado a cabo el trabajo suficiente como para clasificar las estimaciones históricas como recurso mineral actual o reserva, y Surge no está tratando el recurso mineral actual o la reserva. Este recurso se estimó para Thompson Creek Metals Company Inc. en un informe técnico de 2018 titulado "Updated Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Berg Project, British Columbia" de James Barr y John Huang de Tetra Tech Inc. La estimación se basa en 201 agujeros perforados y 51.622 metros de perforación, y ha utilizado la interpolación normal de Kriging restringida por medio de un agujero abierto utilizando un corte de 0,25% Cu Eq.