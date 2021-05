Surge Copper intersecta 830 metros de 0,38% CuEq y 378 metros de 0.40% CuEq en West Seel

El pozo S21-240 cruzó 830 metros con una ley de 0,38% de cobre equivalente 1 , incluidos 170 metros con una ley de 0,47% de cobre equivalente

, incluidos 170 metros con una ley de 0,47% de cobre equivalente Los pozos S21-231 y 234 chocan con mineralización de alta ley en el lado sureste de West Seel, incluyendo 0,70% de cobre equivalente a 62 metros y 0,62% de cobre equivalente a 86 metros

El pozo S21-239 cruzó 190 metros con una ley de 0,45% de cobre equivalente, incluidos 66 metros con 0,65% de cobre equivalente

Los resultados de 8 pozos adicionales están pendientes, incluidos los pozos de paso hacia el oeste, norte y el área de la zona de separación entre los depósitos de Seel.

El doctor Shane Ebert, vicepresidente de exploración, comentó: "Este último lote de pozos son todos avances que prueban los márgenes del depósito de West Seel y continúan expandiendo significativamente el tamaño del depósito y ayudan a definir los controles estructurales clave. Hoyo S21-240, en el lado norte del depósito, ha devuelto un impresionante intervalo de 830 metros de mineralización continua con ley de 0,38% de cobre equivalente, junto con zonas de mayor ley. Los pozos en el lado sureste del depósito también han arrojado fuertes leyes a partir de alrededor de 200 metros debajo de la superficie y la mineralización permanece abierta hacia el sureste. Esta parte sureste del depósito West Seel es un área donde la perforación adicional tiene el potencial de agregar un tonelaje significativo al depósito".

Pozos S21-229 a 234, 239 y 240 – Depósito de West Seel

Los pozos S21-229 a 234, 239 y 240 se perforaron en el depósito de West Seel y los ocho pozos se apuntaron para ayudar a definir los márgenes exteriores del depósito. Los resultados significativos se resumen en la siguiente tabla. La Figura 1 muestra las ubicaciones de los orificios de perforación y las referencias de sección de 2020-2021.

Figura 1. Mapa del plano de las ubicaciones de los pozos de perforación para el programa de perforación de Ootsa 2020-2021.

Se perforaron los pozos S21-231 y 234 en el lado sureste del depósito West Seel. El pozo S21-231 se perforó con un azimut de 315, un buzamiento de -65 grados, hasta una profundidad total de 807 metros y se cruzó con un 0,40% de cobre equivalente en 378 metros desde 386 metros de profundidad, incluido un 0,70% de cobre equivalente en 62 metros desde 434 metros de profundidad. El pozo S21-234 se perforó con un acimut de 315, un buzamiento de -65 grados, hasta una profundidad total de 795 metros y se cruzó con un 0,44% de cobre equivalente a 202 metros de 206 metros de profundidad, incluido un 0,62% de cobre equivalente a 86 metros de 312 metros de profundidad. El potencial para expandir una ley más alta hacia el sureste se destaca en las Figuras 2 y 3.

Los pozos S21-230, 233 y 239 están ubicados en el lado oeste de West Seel y los tres han extendido el depósito en profundidad y hacia el oeste. El pozo S21-230 fue un pozo vertical perforado a una profundidad de 888 metros. El pozo S21-233 se perforó con un acimut de 135, un buzamiento de -75 grados, hasta una profundidad total de 737,5 metros, e intersectó el 0,35% de cobre equivalente en 395,5 metros desde 342 metros de profundidad, incluido el 0,48% de cobre equivalente en 148 metros 474 metros de profundidad. El pozo S21-239 se perforó con un acimut de 135, un buzamiento de -75 grados y una profundidad total de 746,5 metros. El pozo cruzó el 0,45% de cobre equivalente a 190 metros desde 354 metros de profundidad, incluido el 0,65% de cobre equivalente a 66 metros desde 356 metros de profundidad.

El pozo S21-240 está ubicado en el lado norte del depósito y fue perforado en un acimut de 215, un buzamiento de -51 grados y una profundidad total de 1,240.5 metros. El pozo cruzó el 0,38% de cobre equivalente en 830 metros desde 248 metros de profundidad, incluido el 0,47% de cobre equivalente en 170 metros desde 658 metros de profundidad.

Resumen de los resultados de ensayo para pozos selectos Orificio de perforación De

(m) A (m) Anchura

(m)1 CuEq

(%)2 Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) S21-230 478,0 706,0 228,0 0,28 0,17 0,06 0,014 1,4 incluyendo 598,0 638,0 40,0 0,49 0,35 0,10 0,010 1,6 S21-231 386,0 764,0 378,0 0,40 0,18 0,17 0,013 2,1 incluyendo 434,0 496,0 62,0 0,70 0,34 0,28 0,023 4,0 S21-233 342,0 737,5 395,5 0,35 0,17 0,08 0,028 1,8 incluyendo 474,0 622,0 148,0 0,48 0,23 0,10 0,042 2,2 S21-234 206,0 408,0 202,0 0,44 0,20 0,19 0,015 1,7 incluyendo 312,0 398,0 86,0 0,62 0,27 0,28 0,023 2,7 S21-239 354,0 544,0 190,0 0,45 0,23 0,13 0,025 2,0 incluyendo 356,0 422,0 66,0 0,65 0,31 0,18 0,044 3,0 S21-240 248,0 1078,0 830,0 0,38 0,18 0,12 0,022 2,1 incluyendo 448,0 506,0 58,0 0,57 0,26 0,22 0,020 4,1 incluyendo 658,0 828,0 170,0 0,47 0,19 0,15 0,041 1,7 1. El ancho se refiere a las intersecciones de los orificios de perforación; no se han determinado los anchos reales 2. CuEq (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado de cobre, oro, molibdeno y plata como porcentaje de cobre, y se proporciona solo con fines ilustrativos. No se han hecho concesiones por las pérdidas de recuperación que pudieran ocurrir si eventualmente resultara la minería. Los cálculos utilizan precios de metales de US $ 3,00 / lb de cobre, US $ 1,800 / oz de oro, US $ 10 / lb de molibdeno y US $ 22 / oz de plata, utilizando la fórmula CuEq% = Cu% + (Au g / tx 0,875) + (Mo% x 3,33) + (Ag g / tx 0,0107).

El pozo S21-229 se ubicó en el lado noroeste del depósito y fue perforado hacia el norte en un ángulo de -50 grados hasta una profundidad total de 798 metros. El pozo S21-232 se ubicó en el lado sur del depósito y fue perforado hacia el sureste en un ángulo de -70 grados hasta una profundidad total de 756 metros. Ningún pozo encontró mineralización significativa y cada uno ayudó a definir el límite de mineralización en esas áreas.

Figura 2. Sección transversal C-C 'de West Seel que muestra los resultados de los pozos S21-228, 231, 233 y 239. Consulte la Figura 1 para conocer la ubicación de la sección.

Figura 3. Sección transversal D-D 'de West Seel que muestra los resultados de los agujeros S21-230 y 234. Consulte la Figura 1 para ver la ubicación de la sección.

Figura 4. Sección larga B-B 'de West Seel que muestra los resultados de los pozos S20-219, 220, 224 y 226, y S21-240. Consulte la Figura 1 para conocer la ubicación de la sección.

Actualización del programa de perforación

Se ha completado el programa de perforación de otoño de 2020 a invierno de 2021. Durante el programa, se perforaron 20.028 metros en 27 pozos y todos los pozos fueron registrados, muestreados y sometidos a ensayo. Se han recibido y publicado los resultados de los ensayos de 19 pozos y están pendientes los resultados de otros 8 pozos.

La perforación está programada para reanudarse a fines de mayo y principios de junio luego de la ruptura de la primavera y el derretimiento de la nieve en el área. Se proporcionarán más detalles sobre el programa de simulacros de verano en un comunicado posterior.

Control de calidad

Todo el núcleo de perforación se registra, fotografía y corta por la mitad con una sierra de diamante. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a Activation Laboratories Ltd. en Kamloops, Columbia Británica para su análisis (que cuenta con la acreditación ISO / IEC 17025), mientras que la otra mitad se archiva y almacena en el sitio para fines de verificación y referencia. El oro se analiza utilizando un método de ensayo de fuego de 30 g y se analizan 37 elementos adicionales mediante plasma acoplado inducido (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con cada lote de muestras y luego se verifican para garantizar la garantía de calidad y el control de calidad adecuados.

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P. Geo., es la persona calificada para los proyectos Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay dos trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

La Compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene una gran zona mineralizada de cobre-molibdeno-plata con recursos históricos. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de porfirio avanzados.

En nombre de la directiva

"Leif Nilsson"

Consejero delegado

Para más información, contacte con:

Teléfono: +1 604 416 2978 o +1 604 558 5847

[email protected]

http://www.surgecopper.com

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (como término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.

1) Se ha utilizado el equivalente de cobre ("CuEq") para expresar el contenido in situ bruto combinado de cobre, oro, molibdeno y plata sin realizar ajustes para la recuperación. Se proporciona solo con fines ilustrativos y se calcula utilizando los siguientes supuestos de precios: US $ 3,00 / lb de cobre, US $ 1,800 / oz de oro, US $ 10 / lb de molibdeno y US $ 22 / oz de plata.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505925/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_830_metres_of_0_38__C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505926/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_830_metres_of_0_38__C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505927/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_830_metres_of_0_38__C.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505928/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_830_metres_of_0_38__C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1505930/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_830_metres_of_0_38__C.jpg

SOURCE Surge Copper Corp.