Surge Copper nomme Paul Chawrun et Steve Blower au comité consultatif technique pour faire avancer ses projets Ootsa et Berg

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV : SURG) (Francfort : G6D2) (« Surge » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a nommé Paul Chawrun et Steve Blower à un comité consultatif technique qui aidera la société à planifier et à exécuter ses efforts d'exploration et de développement dans le cadre des projets Ootsa et Berg.

Leif Nilsson, directeur général, a commenté : « L'expérience reconnue de Paul dans le pilotage de la planification, de la conception et de l'exécution de programmes d'ingénierie pour de grands projets de premier rang constituera un avantage significatif pour Surge pour faire avancer nos projets. Paul apporte également une combinaison très pertinente d'expérience technique et financière, puisqu'il a été au cœur de l'acquisition par Teranga du projet Massawa auprès de Barrick, qui a permis de tirer parti de l'infrastructure de Teranga dans le district et de dégager d'importantes synergies, créant ainsi un changement radical de valeur pour toutes les parties prenantes. De même, au moment où nous nous lançons dans des activités de forage de ressources au stade avancé et d'exploration régionale dans le district de Berg-Huckleberry-Ootsa, la vaste expérience de Steve en matière de direction de l'exploration, notamment à la mine Huckleberry, s'avérera précieuse. »

M. Chawrun a tout récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation de Teranga Gold Corp. où il a assuré la direction technique qui a permis de transformer un producteur à actif unique en une entreprise à forte croissance, grâce à de multiples acquisitions, à la construction de grands projets et au financement de projets d'investissement, jusqu'à la vente de la société à Endeavour Mining Corp. Avant Teranga, Paul a été directeur des services techniques de Detour Gold Corporation, où il a assuré la direction technique d'un grand projet d'investissement, de la phase d'exploration à la phase d'exploitation, en passant par la définition de la portée du projet, la faisabilité et l'exécution de la préparation opérationnelle. Grâce à ses fonctions antérieures chez Suncor Energy Inc. et Dynatec Corporation, Paul a acquis une grande expérience dans la conception et la gestion d'installations de retenue des résidus, les études techniques sur la manutention des matériaux et l'optimisation de plans stratégiques de mine. Paul est titulaire d'un double diplôme en génie minier et en géologie de l'Université Queen's et de l'Université McMaster, respectivement, et d'un MBA de l'Université Athabasca.

M. Blower est un géologue professionnel qui compte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des minerais, notamment dans la géologie minière, l'estimation des ressources et l'exploration de diverses matières premières. Au cours des 15 dernières années où il a occupé les postes de président et PDG de Pitchstone Exploration Ltd, de vice-président de l'exploration chez Denison Mines Corp et de vice-président de l'exploration chez IsoEnergy Ltd, il a dirigé des équipes d'exploration qui ont fait deux découvertes importantes de gisements d'uranium à forte concentration dans le bassin d'Athabasca. Plus tôt dans sa carrière, M. Blower a occupé le poste de géologue minier dans les mines de cuivre à ciel ouvert de Huckleberry et Similco, en Colombie-Britannique. M. Blower est titulaire d'un B.Sc. en sciences géologiques de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un M.Sc. en sciences géologiques de l'Université Queen's.

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, propriété d'Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

Au nom du conseil d'administration

« Leif Nilsson »

Président-directeur général

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe » ou par la négation de ces termes ou d'une autre terminologie comparable. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient sensiblement différents de tous les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs explicites ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales ou autres approbations réglementaires requises, la capacité d'obtenir un financement adéquat pour mener à bien ses programmes d'exploration prévus, l'incapacité de se procurer de la main-d'œuvre, du matériel, des fournitures en quantité suffisante et en temps opportun, des pannes d'équipement, les répercussions de la pandémie actuelle de coronavirus et le mauvais temps. Bien que ces déclarations prévisionnelles, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

