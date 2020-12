Surge Copper perfora un 0,51% de equivalente de cobre en 700 metros en Ootsa

LO MÁS DESTACADO

El agujero S20-219, perforado en el West Seel Deposit, devolvió un 0,51% de equivalente de cobre en 700 metros, incluyendo un 0,60% de equivalente de cobre en 422 metros.

El agujero S20-219 de intersección el intervalo mineralizado continuo más grande hasta la fecha en la Propiedad Ootsa con la mineralización comenzando en la cima de los cimientos a 15 metros de profundidad, y ampliando de forma continuada hasta el final del agujero a 1.028 metros de profundidad, devolviendo un equivalente de cobre de un 0,42% en 1.013 metros .

. Una zona de elevada gradación que ha vuelto a los 0,76% equivalentes de cobre en 110 metros se ha encontrado entre los 436 y 546 metros de profundidad.

metros se ha encontrado entre los 436 y 546 metros de profundidad. Estos resultados demuestran un sistema de mineralización grande y robusto en West Seel, con un núcleo de elevada gradación destacado.

Agujero S20-219

El agujero S20-219 se perforó en el West Seel Deposit en un azimut de 208 grados y una profundidad de -50 grados, con una profundidad total de 1.028 metros. El agujero se probó con éxito en una zona de 200 metros en 200 metros en una superficie con datos de perforación limitados superando 600 metros de un depósito conocido, y posteriormente se amplió su mineralización conocida hasta 228 metros por debajo del suroeste.

El agujero S20-219 representa la zona continua más larga de mineralización perforada hasta la fecha en la propiedad Oosta además del mejor agujero sobre grado de equivalente de cobre en base al grosor. Los resultados del ensayo para el agujero S20-219 se resumen en la tabla que se muestra a continuación.

Resumen de los resultados del ensayo para el agujero S20-219

Agujero perforado Desde (m) Hasta (m) Profundida (m)* Cu Eq.%** Cu % Au g/t Mo % Ag g/t S20-219 15,0 1028.0 (EOH) 1013,0 0,42 0,20 0,13 0,025 2,9 incluyendo 204,0 904,0 700,0 0,51 0,23 0,16 0,031 3,1 incluyendo 294,0 716,0 422,0 0,60 0,25 0,20 0,042 3,3 incluyendo 436,0 546,0 110,0 0,76 0,33 0,20 0,061 4,8 incluyendo 476,0 544,0 68,0 0,82 0,35 0,21 0,070 5,1





* La anchura hace referencia a las intercepciones de perforación del agujero, no se han determinado las anchuras reales. ** Cu Eq. (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado del cobre, molibdeno, oro y plata como porcentaje de cobre, y se suministra solamente con fines ilustrativos. No se han llevado a cabo permisos para las pérdidas de recuperación que pudieran suceder durante los resultados finales de minería. Los cálculos utilizan precios de metal de 3 dólares estadounidenses/lb cobre, 1.800 dólares/oz oro, 22 dólares de plata y 10 dólares/lb molibdeno usando la fórmula Cu Eq.% = Cu% + (Au g/t x 0,877) + (Ag g/t x 0,0107) + (Mo% x 3,33).

El doctor Shane Ebert, consejero delegado de Surge, comentó: "Los resultados del agujero S20-219 destacan la escala y grado del sistema West Seel, que puede llevar a un aumento de material frente a la estimación de recurso actual NI 43-101, además de liderar finalmente la combinación de los diseños de perforación de East y West Seel dentro de una única perforación conceptual muy grande. El agujero ha ampliado la mineralización ampliada tanto cerca de la superficie como en la parte noreste, además de la profundidad en el sureste. Se trata de un gran arranque de nuestro programa de perforación de expansión de depósito. El West Seel Deposit es conocido por contener un núcleo de alta gradación creciente para el sistema, sobre todo comparado con las minas de pórfido BC operativas, y conoce y define por completo que la zona de graduación elevada y un depósito superior son objetivos clave para el programa actual".

El núcleo de perforación mineralizado del agujero S20-219. A la izquierda, 425 metros de profundidad, con hornfels de biotita diseminadas y pirotita calcopirita pirita controladas por fractura con corte de venas de molibdenita calcopirita cuarzo. A la derecha, 430 metros de profundidad de la zona mineralizada de venas de calcopirita molibdenita cuarzo.

Actualización del programa de perforación

Hay dos perforaciones activas en la propiedad y 7 agujeros de perforación de diamante que ya se han completado, procesado y enviado al laboratorio para su ensayo. El agujero S20-226 está actualmente en progreso en West Seel. El agujero S20-225 está en la actualidad en progreso en pruebas en West Target. La figura 1 muestra las localizaciones de los agujeros de perforación de 2020, la figura 2 muestra la sección larga B – B' de la West Seel que ilustra la mineralización desde el agujero S20-219.

Control de calidad

Todo el núcleo perforado está registrado, fotografiado y cortado por la mitad con sierra de diamante. La mitad del núcleo se ha embolsado y enviado a los Activation Laboratories Ltd. en Kamloops British Columbia para su análisis (que cuenta con acreditación ISO/IEC 17025), mientras que la otra mitad se ha archivado y almacenado en las instalaciones en el sitio para su verificación y con fines de referencia. El oro se ha ensayado utilizando el método de fuego de 30g y 37 elementos adicionales se han analizado por medio del Induced Coupled Plasma (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Las muestras duplicadas, mantas y estándares de certificado se han incluido con cada uno de los lotes de la muestra y después se han comprobado para asegurar una calidad de propiedad y control de calidad.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay 2 trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

El doctor Shane Ebert P.Geo., es la persona cualificada para el proyecto Ootsa tal y como se define en el National Instrument 43-101, y ha aprobado la desvelación técnica contenida en este comunicado.

EN NOMBRE DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

"Shane Ebert"

Director general y consejero delegado

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (como término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología., Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1384484/SurgeCopper_IMG1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1384485/SurgeCopper_IMG2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1384486/SurgeCopper_IMG3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1384491/surge_copper_logo.jpg

Contacto: Riley Trimble – Corporate Communications, Telephone: 604-416-2978, [email protected], http://www.surgecopper.com

Related Links

https://surgecopper.com/



SOURCE Surge Copper Corp.