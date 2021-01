Surge Copper reanuda la perforación en Ootsa y amplía el programa de perforación

El actual programa de perforación en Ootsa se ha ampliado en un mínimo de 5.000 metros, con perforación adicional para centrarse en la expansión de los recursos en el yacimiento de West Seel, donde los resultados recientes del hoyo S20-219 entregaron el hoyo mineralizado continuo más largo en la historia del proyecto Ootsa, intersecando 0,42% CuEq 1 a más de 1.013 metros de la superficie de roca, terminando en mineralización, e incluyendo 0,60% CuEq sobre 422 metros

Los ensayos están pendientes en seis hoyos terminados, más la parte inferior del hoyo S20-218 que apuntaba a una anomalía de carga en el muro de la falla este adyacente al depósito de East Seel

Permitir que los procedimientos iniciados para el acceso y el trabajo de mejora de la infraestructura en el proyecto Berg antes del primer programa de exploración de Surge comiencen más tarde en 2021

Leif Nilsson, consejero delegado, comentó: "La actividad de exploración en el proyecto Ootsa se reactivó en octubre de 2020 con un programa inicial de 10.000 metros diseñado tanto para ampliar los límites de los recursos conocidos como para probar múltiples nuevos objetivos geofísicos a lo largo de Seel Trend. Dada la calidad de los resultados iniciales, estamos entusiasmados hasta ahora de estar expandiendo este programa de inversión y esperando ansiosamente resultados adicionales en la perforación objetivo."

Actualización del Programa de Exploración de Ootsa

Actualmente hay dos simulacros en funcionamiento en el proyecto Ootsa enfocados en expandir el gran recurso de cobre-oro-molibdeno-plata en el yacimiento de West Seel y probar objetivos de exploración a lo largo de Seel Trend. El actual programa de perforación comenzó en octubre de 2020, y hasta la fecha se han perforado 7.750 metros de núcleo con ocho hoyos completados y dos hoyos adicionales en curso. Todo el núcleo de la perforación se ha registrado, muestreado y enviado para su ensayo. Los resultados del ensayo para la parte superior del hoyo S20-218 y todo el hoyo S20-219 han sido recibidos y publicados (ver comunicados de prensa de fecha 26 de noviembre de 2020 y 14 de diciembre de 2020). Los resultados de todos los demás hoyos están pendientes.

Resultados clave recibidos hasta la fecha:

El hoyo S20-218 fue perforado en el depósito de East Seel y devolvió 176,1 metros de nivelación 0,72% equivalente de cobre (0,35% de cobre, 0,4 g/t de oro, 1,7 g/t de plata).

El hoyo S20-219 fue perforado en el depósito de West Seel y devolvió 422 metros de nivelación 0,60% equivalente de cobre (0,25% de cobre, 0,20 g/t de oro, 0,042% de molibdeno, 3,3 g/t de plata) en un radio de 1.013 metros con una calificación de 0,42% equivalente de cobre (0,20% de cobre, 0,13 g/t de oro, 0,025% de molibdeno, 2,9 g/t de plata).

Sobre la base de los sólidos resultados de perforación hasta la fecha, la Compañía ha ampliado el programa original de perforación de 10.000 metros en Ootsa a un mínimo de 15.000 metros para permitir a la Compañía perforar durante el invierno y realizar perforaciones suficientes para definir la extensión del gran depósito de West Seel. Se espera que el presupuesto para los 5.000 metros adicionales sea inferior a 1 millón de dólares.

Actualización del Proyecto Berg

La Compañía está preparando informes y buscando permisos finales para permitir la rehabilitación de la histórica vía de acceso a la zona de depósito de Berg. A la espera de la aprobación, se prevé que los trabajos en la carretera comiencen en julio, seguidos de un programa de perforación centrado en definir y ampliar las zonas de cobre de alta calidad cerca de la superficie en Berg. Se puede planificar una geofísica adicional después de una revisión adicional de la información histórica y podría integrarse con un programa regional que cubre tanto Ootsa como Berg.

Persona Cualificada

El Dr. Shane Ebert P.Geo., es la Persona Cualificada para el proyecto Ootsa según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay 2 trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

La Compañía también está ganando una participación del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto avanzado de exploración escénica ubicado a 28 km al noroeste de los yacimientos de Ootsa. Berg contiene una gran zona mineralizada de cobre-molibdeno-plata con recursos históricos. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg le dan a Surge una posición dominante en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y control sobre cuatro depósitos de pórfido avanzados.

____________________________________________________________________ 1) El equivalente de cobre ("CuEq") se ha utilizado para expresar el contenido bruto in situ combinado de cobre, oro, molibdeno y plata sin ajustes para la recuperación. Se proporciona únicamente con fines ilustrativos y se calcula utilizando los siguientes supuestos de precios: US$3.00/lb cobre, US$1,800/oz oro, US$10/lb molibdeno y US$22/oz plata.

