Surge Copper recoupe 194 mètres de 0,76 % CuEq et 364 mètres de 0,56 % CuEq dans les forages d'extension de West Seel

Le trou S21-250 a recoupé 364 mètres avec une teneur de 0,56 % d'équivalent cuivre dont 194 mètres avec une teneur de 0,76 % d'équivalent cuivre .

avec une de dont avec une de . Le trou S21-254 a recoupé 161 mètres avec une teneur de 0,37 % d'équivalent cuivre dont 52 mètres avec une teneur de 0,59 % d'équivalent cuivre .

avec une de dont avec une de . Des forages récents au nord des gisements de Seel ont considérablement étendu une zone de minéralisation de type bréchique dans la zone de Seel Breccia, et la Société évalue actuellement le potentiel d'expansion de la minéralisation à haute teneur près de la surface dans cette région.

À l'heure actuelle, la Société mène deux forages sur la propriété Ootsa qui visent à évaluer les extensions et à réduire l'étendue des zones de minéralisation connues au niveau des gisements de East Seel et de West Seel, ainsi que dans les environs. La figure 1 du présent communiqué présente une carte des emplacements des trous de forage et comprend un résumé de l'orientation et de la profondeur totale de chaque trou.

Leif Nilsson, PDG, a ainsi commenté : « Cet été, nous avons dû faire face à une période d'exploitation intense et nous sommes ravis d'obtenir des résultats concrets au fur et à mesure que nous continuons d'étendre les principales zones minéralisées de Seel et de tester des cibles à fort potentiel dans les zones avoisinantes. La construction du camp de Berg progresse bien et nous prévoyons de mobiliser prochainement les équipes alors que nous poursuivons nos travaux de planification des cibles régionales. »

Gisement de West Seel

Les trous S21-245 à 250, 252 et 254 sont tous des forages d'extension ou des forages intercalaires visant à étendre ou limiter la zone de minéralisation de West Seel. Les résultats d'analyse significatifs sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Le trou S21-250 était une extension de 100 mètres du côté nord-est de la longue section de West Seel (figure 2) et a permis d'élargir une grande zone de minéralisation à haute teneur. Ce trou a recoupé 0,56 % d'équivalent cuivre sur 364 mètres à partir de 440 mètres de profondeur, dont 0,76 % d'équivalent cuivre sur 194 mètres à partir de 560 mètres de profondeur. Cette grande zone de minéralisation à haute teneur présente une bonne continuité avec les trous au-dessus et reste ouverte pour une expansion en profondeur. Le trou S21-245 a été foré du côté est du gisement de West Seel orienté vers le nord-est. Le trou a rencontré une zone de 166 mètres d'équivalent cuivre à 0,32 % à partir de 180 mètres de profondeur et a augmenté la minéralisation du côté nord-est. Le trou S21-247 a également rencontré une zone modeste de minéralisation à proximité de la surface, étendant West Seel vers le nord-est.

Le trou S21-252 a permis d'étendre la minéralisation du côté sud-est de West Seel, comblant partiellement un écart entre les gisements de West Seel et East Seel. Le trou S21-254 a permis d'étendre la zone de minéralisation à proximité de la surface dans le gisement de West Seel, ce qui a donné 161 mètres d'équivalent cuivre de 0,37 % à partir de 9 mètres de profondeur.

Les trous S21-246, 248, 249 et 251 n'ont pas rencontré de zones de minéralisation et n'ont pas limité la minéralisation dans ces zones.

Résumé des résultats d'analyse des trous sélectionnés Trou de forage De (m) À (m) Largeur (m)1 CuEq (%)2 Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) S21-245 180 346 166 0,32 0,16 0,09 0,017 2,0 dont 200 234 34 0,47 0,23 0,16 0,016 3,6 S21-247 52 88 36 0,36 0,12 0,14 0,029 1,4 S21-250 440 804 364 0,56 0,24 0,19 0,036 2,3 dont 560 754 194 0,76 0,32 0,29 0,045 3,2 dont 574 666 92 0,88 0,38 0,35 0,046 3,9 S21-252 82 94 12 0,40 0,30 0,09 0,004 0,8 S21-252 176 256 80 0,29 0,15 0,10 0,012 0,6 S21-253 82 108 26 0,24 0,13 0,08 0,012 0,6 S21-254 9 170 161 0,37 0,21 0,11 0,016 1,5 dont 92 144 52 0,59 0,32 0,21 0,020 1,6 S21-254 204 218 14 0,42 0,22 0,17 0,013 1,0 1. La largeur fait référence aux intersections de trous de forage, les largeurs réelles n'ont pas été déterminées. 2. CuEq (équivalent cuivre) a été utilisé pour exprimer la valeur combinée du cuivre, de l'or, du molybdène et de l'argent en pourcentage de cuivre, et n'est fourni qu'à titre indicatif. Aucune provision n'a été faite pour la récupération de pertes qui pourraient survenir si l'exploitation minière devait finalement avoir lieu. Les calculs utilisent les prix des métaux suivants : 3,00 $US/lb de cuivre, 1 800 $US/oz d'or, 10 $US/lb de molybdène et 22 $US/oz d'argent, selon la formule % CuEq = % Cu + (g/t d'Au x 0,875) + (% Mo x 3,33) + (g/t d'Ag x 0,0107).

Gisement de East Seel

Les trous S21-253 et 255 ont testé les bords est et sud-est du gisement de East Seel. Le trou S21-253 a rencontré 26 mètres d'équivalent cuivre à 0,24 % à partir d'une profondeur de 82 mètres avant de rencontrer la faille de East Seel, qui délimite la minéralisation du côté sud-est. Le trou S21-255 n'a pas rencontré de zone de minéralisation importante et délimite le gisement à l'est.

Potentiel d'expansion dans la zone de Seel Breccia

Des forages d'extension récents au nord de la zone de Seel Breccia, située à environ 200 mètres au nord du gisement de East Seel, ont recoupé la zone de minéralisation sulfureuse de type bréchique à partir de la surface. On sait que cette zone contient une minéralisation à haute teneur, mise en évidence par le trou S06-42 qui a intercepté 138 mètres de cuivre à 0,84 % et 22,1 g/t d'argent à partir de 22 mètres de profondeur (déversés précédemment). Un forage est actuellement axé sur le traçage de la zone latéralement et en profondeur afin d'évaluer le potentiel d'expansion des ressources à haute teneur près de la surface dans la région. La minéralisation de type bréchique contient des sulfures, y compris la chalcopyrite, dans une matrice bréchique qui contient également du quartz et du carbonate de fer. Les photographies des carottes de forage de la zone sont présentées ci-dessous. Les minéraux sulfurés de la matrice bréchique comprennent la chalcopyrite, la pyrite et la sphalérite. Des analyses sont en attente pour des forages de cette zone.

Mise à jour du programme d'exploration de la propriété Ootsa

Deux carotteuses sont actuellement utilisées sur des forages sur la propriété Ootsa et ont permis de réaliser plus de 14 000 mètres de forage dans 27 trous depuis juin 2021. Les résultats de 17 trous supplémentaires sur la propriété Ootsa sont en attente. Le programme actuel est axé sur la mise à l'essai des marges des zones minéralisées connues et la définition des étendues de la minéralisation. Des essais de forage sont également prévus pour des cibles d'exploration choisies à l'extérieur de zones minéralisées connues.

Contrôle qualité

Toutes les carottes de forage sont enregistrées, photographiées et coupées en deux avec une scie à diamant. La moitié de la carotte est emballée et envoyée pour analyse à ALS Geochemistry à Kamloops, en Colombie-Britannique (qui est accréditée ISO/IEC 17025), tandis que l'autre moitié est archivée et stockée sur place à des fins de vérification et de référence. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse de 30 g, et 33 éléments supplémentaires sont analysés par la méthode ICP (plasma à couplage inductif) utilisant une digestion multi-acides (à 4 acides). Des échantillons en double, vierges et des normes certifiées sont inclus dans chaque lot d'échantillons, puis vérifiés pour garantir une assurance et un contrôle de qualité adéquats.

Personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P. Geo. est la personne qualifiée pour les projets Ootsa et Berg en vertu de la norme nationale 43-101, et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox, situés à proximité de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Ensemble, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

Au nom du conseil d'administration

« Leif Nilsson »

Président-directeur général

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Téléphone : +1 604 416 2978 ou +1 604 558 5847

[email protected]

http://www.surgecopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe », ou par la négation de ces termes ou d'une autre terminologie comparable. Toutes les déclarations incluses dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient sensiblement différents de tous les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations gouvernementales ou autres approbations réglementaires requises, la capacité d'obtenir un financement adéquat pour mener à bien ses programmes d'exploration prévus, l'incapacité de se procurer de la main-d'œuvre, du matériel, des fournitures en quantité suffisante et en temps opportun, des pannes d'équipement, les répercussions de la pandémie actuelle de coronavirus et le mauvais temps. Bien que ces déclarations prospectives, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société quant à l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de façon considérable, par rapport aux estimations, prédictions, prévisions, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1609114/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1609113/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1609112/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1609116/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Intersects_194_metres_of_0_76__C.jpg

Related Links

https://surgecopper.com/



SOURCE Surge Copper Corp.