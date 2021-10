Surge Copper recoupe 495 mètres de 0,54 % CuEq, dont 126 mètres de 0,85 % CuEq, à West Seel et donne un aperçu d'une série de nouvelles à venir

Une mise à jour de l'estimation des ressources de la propriété Ootsa est en cours tandis que l'évaluation des cibles d'exploration régionales et la compilation des données se poursuivront au cours de l'hiver, avec des essais de forage sélectifs, le cas échéant. La société est également en train de forer activement dans le gisement de Berg et d'autres mises à jour sur ce programme seront annoncées.

Leif Nilsson, président directeur général, a ainsi commenté : « Il s'agit de la deuxième série de résultats que nous publions à la suite d'un programme estival multi-projets qui a été l'un des plus actifs de l'histoire de la société. Les résultats continuent de démontrer le potentiel d'expansion du gisement de West Seel et d'amélioration de la teneur dans les volumes existants. En outre, le récent forage dans la zone de Seel Breccia, pour lequel les analyses sont encore en attente, souligne l'excellent potentiel d'exploration de cette zone. Au cours des prochains mois, nous nous concentrerons sur l'avancement de notre pipeline de cibles d'exploration régionales dans tout le district. »

Points forts de East Steel et West Seel

Le trou S21-266 a recoupé 495 mètres titrant 0,54 % d'équivalent cuivre , dont 355 mètres titrant 0,62 % d'équivalent cuivre et 126 mètres titrant 0,85 % d'équivalent cuivre.

titrant , dont titrant et titrant Le trou S21-261 a recoupé 276 mètres avec une teneur de 0,40 % d'équivalent cuivre dont 64 mètres avec une teneur de 0,53 % d'équivalent cuivre .

avec une de dont avec une de . Le trou S21-256 a recoupé 244 mètres avec une teneur de 0,49 % d'équivalent cuivre dont 116 mètres avec une teneur de 0,58 % d'équivalent cuivre .

avec une de dont avec une de . Des analyses partielles pour la partie supérieure du trou S21-268 ont recoupé 270 mètres avec une teneur de 0,47 % d'équivalent cuivre de 20 mètres à 290 mètres de profondeur. Les analyses sont en attente pour la partie inférieure du trou.

avec une de de 20 mètres à 290 mètres de profondeur. Les analyses sont en attente pour la partie inférieure du trou. De multiples intersections à haute teneur en or ont été rencontrées dans les forages, notamment de 9,3 g/t d'or sur 2 mètres dans une zone avec une teneur de 1,5 g/t d'or sur 20 mètres, ce qui souligne le potentiel de la présence de métaux précieux à l'intérieur et à proximité des principaux centres de gisement porphyrique.

en or ont été rencontrées dans les forages, notamment de 9,3 g/t d'or sur 2 mètres dans une zone avec une de 1,5 g/t d'or sur 20 mètres, ce qui souligne le potentiel de la présence de métaux précieux à l'intérieur et à proximité des principaux centres de gisement porphyrique. Une nouvelle estimation des ressources de la propriété d'Ootsa est attendue d'ici la fin de l'année, avec l'incorporation d'environ 30 000 mètres de nouveaux forages carottés, qui ont régulièrement rencontré de larges zones continues de minéralisation à l'intérieur et à l'extérieur de la fosse limitant les ressources de 2016.

Zone de Seel Breccia et autres temps forts de l'exploration

Un récent forage dans la zone de Seel Breccia, située à 200 mètres au nord du gisement de East Seel, a permis de tracer sur plus de 200 mètres une zone de 20 à 60 mètres de large qui s'étend jusqu'à 150 mètres de profondeur (voir la figure 1).

Sur la propriété Berg, 9 trous de forage ont été réalisés à ce jour dans le cadre du programme 2021 de forage carotté dans la zone du gisement Berg.

Les résultats finaux d'inversion et de ciblage par géophysique aéroportée par système ZTEM sont en voie d'achèvement.

Détails sur les forages de East Steel et West Seel

Les trous S21-256, 265, 266 et 268 sont des trous intercalaires à West Seel et tous ont rencontré de longs intervalles de minéralisation continue qui permettront de définir la teneur dans ces volumes. Le trou S21-265 a recoupé 402 mètres avec une teneur de 0,50 % d'équivalent cuivre. Le trou S21-266 a recoupé 495 mètres avec une teneur de 0,54 % d'équivalent cuivre, y compris des zones significatives avec des teneurs plus élevées. Le trou S21-268 a recoupé 270 mètres avec une teneur de 0,47 % d'équivalent cuivre à partir de 20 mètres de profondeur et prolongera la zone de minéralisation West Seel proche de la surface vers le sud-est. Les analyses sont en attente pour la partie inférieure du trou. Les trous S21-259, 260, 261 et 263 ont tous été forés sur les bords du système West Seel et ont tous rencontré une minéralisation significative qui contribuera à étendre les extensions connues du gisement West Seel.

Le trou S21-258 a testé une cible régionale située à 0,6 kilomètre au sud-est des gisements de Seel et a recoupé une veine de métaux précieux qui a donné 4,75 g/t d'or et 69,7 g/t d'argent sur 1 mètre. Le trou S21-257 a testé le bord sud d'East Seel et n'a pas rencontré de minéralisation significative. Les autres trous mentionnés dans ce communiqué sont des trous d'extension ou de remplissage conçus pour étendre ou limiter la minéralisation de West Seel.

Résumé des résultats d'analyse des trous sélectionnés

Résumé des résultats d'analyse des trous sélectionnés Trou de forage De (m) À (m) Largeur (m)1 CuEq (%)2 Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) S21-256 244 312 68 0,20 0,12 0,06 0,005 1,7 S21-256 314 558 244 0,49 0,17 0,23 0,030 2,1 dont 388 504 116 0,58 0,19 0,26 0,041 2,2 S21-256 590 610 20 1,42 0,08 1,46 0,013 1,2 dont 606 608 2 8,33 0,13 9,25 0,023 3,0 S21-258 755 756 1 5,08 0,18 4,75 0,000 69,7 S21-259 66 192 126 0,21 0,13 0,03 0,007 3,0 S21-259 198 199 1 4,23 0,17 4,44 0,016 11,4 S21-259 350 392 42 0,32 0,12 0,17 0,007 1,9 S21-260 142 172 30 0,25 0,12 0,11 0,009 0,6 S21-260 248 300 52 0,37 0,16 0,16 0,018 0,7 S21-261 34 68 34 0,29 0,15 0,08 0,007 4,2 S21-261 104 380 276 0,40 0,20 0,11 0,021 2,8 dont 142 174 32 0,48 0,23 0,15 0,021 4,6 dont 310 374 64 0,53 0,28 0,12 0,034 2,7 S21-263 190 818 628 0,28 0,16 0,06 0,014 2,5 dont 308 376 68 0,47 0,25 0,08 0,028 5,2 S21-265 342 744 EOH 402 0,50 0,25 0,16 0,025 2,7 dont 342 480 138 0,55 0,23 0,23 0,027 3,1 S21-266 198 693 EOH 495 0,54 0,25 0,21 0,021 3,4 dont 388 693 EOH 355 0,62 0,28 0,25 0,026 3,3 dont 382 508 126 0,85 0,34 0,39 0,034 4,6 S21-268 20 290* 270 0,47 0,24 0,14 0,014 5,5 dont 218 290* 72 0,54 0,29 0,18 0,013 5,5



1. La largeur fait référence aux intersections de trous de forage, les largeurs réelles n'ont pas été déterminées. EOH = fin du trou 2. CuEq (équivalent cuivre) a été utilisé pour exprimer la valeur combinée du cuivre, de l'or, du molybdène et de l'argent en pourcentage de cuivre. Il n'est fourni qu'à titre indicatif et pour faciliter la comparaison. Aucune provision n'a été faite pour la récupération de pertes qui pourraient survenir si l'exploitation minière devait finalement avoir lieu. Les calculs utilisent les prix des métaux suivants : 3,00 $US/lb de cuivre, 1 800 $US/oz d'or, 10 $US/lb de molybdène et 22 $US/oz d'argent, selon la formule % CuEq = % Cu + (g/t d'Au x 0,875) + (% Mo x 3,33) + (g/t d'Ag x 0,0107). * Les analyses sont en attente pour la partie inférieure du trou S21-268, sous 290 mètres.

Combinés aux quelque 20 000 mètres forés au cours du programme de forage hivernal 2020-2021, un total d'environ 30 000 mètres de nouveaux forages carottés a été réalisé dans la zone du gisement de Seel. À titre de comparaison, la base de données des trous de forage utilisée pour l'estimation la plus récente des ressources comptait environ 100 000 mètres. Les forages réalisés dans le cadre des programmes de forage 2020-2021 ont régulièrement rencontré de larges zones continues de minéralisation à l'intérieur et à l'extérieur de la fosse limitant les ressources de 2016.

Détails sur les forages de la zone de Seel Breccia et Berg

La société a récemment réalisé 9 054 mètres en 45 trous dans la zone de Seel Breccia, située à environ 200 mètres au nord du gisement de East Seel. Ce forage s'est concentré sur la délimitation d'une zone de minéralisation de type brèche arrivant à la surface. Elle a été tracée sur plus de 200 mètres, fait 20 à 60 mètres de large et s'étend jusqu'à 150 mètres de profondeur sous la surface. Des halos à faible minéralisation entourent localement les noyaux de brèche à haute teneur. Les récents essais de forage visaient à confirmer la continuité et la teneur ainsi qu'à définir l'étendue de la zone pour permettre d'inclure cette ressource potentielle à haute teneur dans la prochaine estimation des ressources. On sait que cette brèche contient une minéralisation à haute teneur, mise en évidence par le trou S06-42 qui a intercepté 138 mètres de cuivre à 0,84 % et 22,1 g/t d'argent à partir de 22 mètres de profondeur (déversés précédemment).

Le programme 2021 de forage carotté dans la zone du gisement de Berg devrait se terminer sous peu, avec un total de 2 858 mètres de forage dans 9 trous réalisés à ce jour. Le forage a confirmé le modèle de ressources existant et a recoupé de manière cohérente la couverture de chalcocite.

Prochains catalyseurs et événements marketing

La société prévoit d'informer le marché des résultats des activités suivantes :

Résultats des 52 trous de forage restants du programme de forage Ootsa 2021

Résultats de 9 trous de forage du programme de forage Berg 2021

Mise à jour des ressources du projet Ootsa

Résultats d'inversion et de ciblage de la géophysique aéroportée régionale ainsi que la mise à jour du pipeline d'exploration régional

La société annonce également sa participation aux prochaines conférences pour investisseurs suivantes :

Mines and Money IMARC, 19-21 octobre

Swiss Mining Institute, 2-4 novembre

Mines and Money London, 1-2 décembre

Contrôle qualité

Toutes les carottes de forage sont enregistrées, photographiées et coupées en deux avec une scie à diamant. La moitié de la carotte est emballée et envoyée pour analyse à ALS Geochemistry à Kamloops, en Colombie-Britannique (qui est accréditée ISO/IEC 17025), tandis que l'autre moitié est archivée et stockée sur place à des fins de vérification et de référence. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse de 30 g, et 33 éléments supplémentaires sont analysés par la méthode ICP (plasma à couplage inductif) utilisant une digestion multi-acides (à 4 acides). Des échantillons en double, vierges et des normes certifiées sont inclus dans chaque lot d'échantillons, puis vérifiés pour garantir une assurance et un contrôle de qualité adéquats.

Personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P. Geo. est la personne qualifiée pour les projets Ootsa et Berg en vertu de la norme nationale 43-101, et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox, situés à proximité de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société est également en train de gagner un intérêt de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Ensemble, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

Au nom du conseil d'administration

« Leif Nilsson »

Président-directeur général

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Riley Trimble, Communication et Développement de l'entreprise

Téléphone : +1 604 416 2978

Adresse e-mail : [email protected]

Twitter : @SurgeCopper

LinkedIn : Surge Copper Corp

https://www.surgecopper.com

Ni la TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe », ou par la négation de ces termes ou d'une autre terminologie comparable. Toutes les déclarations incluses dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient sensiblement différents de tous les résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs explicites ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales ou autres approbations réglementaires requises, la capacité d'obtenir un financement adéquat pour mener à bien ses programmes d'exploration prévus, l'incapacité de se procurer de la main-d'œuvre, de l'équipement et des fournitures en quantité suffisante et en temps opportun, des pannes d'équipement, les répercussions de la pandémie actuelle de coronavirus et le mauvais temps. Bien que ces déclarations prospectives, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres performances futures suggérées ici. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

